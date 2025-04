Uninhibited - Scourge Chronique Scourge (EP)

UNINHIBITED se débrouillent plutôt bien puisque « Scourge » est déjà leur deuxième EP (après « Ascend the Plank » en 2023) et il fait suite au LP « Reign of the Unholy » paru l’année dernière. Un duo actif donc, où les rôles sont clairement partagés : Marco aux instruments et Basti au chant.



Dotées d’une pochette fort sympathique, ces cinq compositions vont nous permettre de découvrir le death metal de la paire, tout en mid-tempos épais et qui regarde autant du côté des Etats-Unis que de l’Europe. Ainsi, « Blood Sucker », le titre d’ouverture, s’avère idéal pour nous familiariser avec le style : un riffing qui pourra faire penser à



En effet, malgré ces références appuyées, tout en étant loin d’être déplaisantes, il faudra reconnaître au groupe germanique un petit savoir-faire pour apporter du groove à un riff, avec notamment une chouette alternance entre passages plombés et envolées plus légères notamment grâce aux parties solos, le disque étant en plus assorti d’une production certes simple mais jamais simpliste qui met bien en valeur les atouts musicaux de « Scourge ».



Il reste qu'en dépit de l'agréable moment que les vingt-cinq minutes procureront à quiconque apprécie son death autrement que purement technique ou brutal, et en dépit des idées intéressantes mais hélas sous-exploitées (le ralentissement allant de 03:32 à 04:00 sur « Coffin on the Sea », pour moi le meilleur plan du disque), je crains que cela soit encore insuffisant pour rameuter les foules. En revanche, si vous êtes en recherche d'un truc pas prise de tête pour un rond, avec des riffs solides ainsi qu'un chant raclé, n'hésitez pas à parcourir le Bandcamp qui propose l'intégralité des sorties. De mon côté, j'avoue qu'après une poignée d'écoutes, je vais remiser l'EP dans un coin en attendant le prochain que je souhaiterais un poil plus personnel, peut-être en jouant davantage sur le mélange de lourdeurs et d'atmosphères, qui me semble être le meilleur créneau pour avoir une carte à jouer sur l'échiquier du death metal européen (oui, je sais qu'il n'y a pas de cartes aux échecs).

