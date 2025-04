Chestcrush - Ψυχοβγάλτης Chronique Ψυχοβγάλτης

CHESTCRUSH ne m’était pas étranger, et pour cause : j’ai fini par me souvenir que j’avais chroniqué « Vdelygmia », le premier LP (2021), pour une autre crèmerie. Je me suis donc relu et il faut croire que l’album m’avait fait forte impression puisque je le mettais dans mes meilleures découvertes de l’année. Par conséquent, « Ψυχοβγάλτης » sera-t-il la confirmation que j’attendais ? Il faut dire que les CV sont beaux, avec notamment le batteur Robin Stone qui a usé ses bermudas sur les tabourets d’entre autres



Dès les premières mesures ultra agressives d’« Underneath This Rotten Soil Bodies Are Still Bleeding », j’obtiens ma réponse : Let the killing begin. Le disque sera noir, brutal, du death metal massif, puissant, avec de grosses tartines de blasts et de doubles dedans. C’est vrai que question intensité, « Occasus » (le premier somptueux méfait de THE AMENTA) me vient rapidement en tête mais les Anglais ne vont cependant pas aussi loin dans les aspects industriels martiaux, se concentrant sur un touché davantage black metal radicalisé, non dénué d’une certaine grandeur (« Your Screams Will Echo Long After Your Death »), pour asservir l’auditoire. La formule est connue pourtant : la production béton, le chant profond, les tempos outranciers, à l’occasion un brin de pesanteur pour renforcer les ambiances et rendre la punition plus vicieuse (« Existence Is Punishment »), pourtant cela fonctionne ici à 100% là où on s’emmerde chez d’autres hôtes. Ce n’est pas avec CHESTCRUSH que je risque de regarder la montre car c’est là l’une des forces principales du trio : attirer l’attention de l’auditeur, le retenir de son plein gré puis le matraquer à mort. Evidemment, nous signons directement pour un tel programme, signature qui semble en revanche tarder à venir du côté des labels étant donné que la formation évolue encore en indépendant, information ahurissante si l’on prend en considération le nombre astronomique de bouses qui parviennent à décrocher un contrat… Par conséquent, j’aime autant me dire que ce statut est voulu et que les musiciens préfèrent décliner les propositions qu’ils reçoivent.



C’est vrai, je ne cache pas ma totale sympathie pour ce groupe venu de la perfide Albion, expression qui aurait pu faire de moi un journaliste pointu pour « Rugby Magazine » mais j’aurais été recalé à l’épreuve d’anglais parce que dans ma tête je traduis le titre « Hang Them! Torch Them! » en « Pendez-les ! Torchez-les », ce qui ne fait pas bien sérieux. Mais toute ma sympathie donc parce que ce LP transpire une violence naturelle, instinctive qui pourrait aussi parler aux amateurs de CHESTCRUSH prend le temps de composer de « vrais » titres, entre quatre et cinq minutes pour la moyenne avec une pointe à sept pour la clôture « As the Damned Writhe in Eternal Woe » qui nous rendra heureux d’être vivant car nous pouvons nous délecter de cette rythmique aliénante alors que si on était cané, nous ne le pourrions pas.



