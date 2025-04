Blood Red Fog - Marrasv​ä​et Chronique Marrasv​ä​et

Mais alors que je trouvais le résultat incroyable par le passé, je n’ai pas été transcendé avec Marrasväet. Je suis bien sûr incapable d’expliquer pourquoi, mais il m’a manqué un zeste de quelque chose pour me transporter au top du top. Ainsi, alors que les deux derniers véritables albums m’avaient incité à mettre une note supérieure à 9/10, je n’arrive pas à donner plus qu’un 8/10 cette fois-ci. C’est déjà bien, et j’ai beaucoup de plaisir à l’écoute, mais c’est un cran moins jouissif. Bravo à la créativité, bravo à cette capacité de ne pas tourner trop en rond, bravo pour beaucoup de choses. Le groupe reste une valeur sûre et je suis toujours sensible à son black metal légèrement spatial, légèrement avant-gardiste mais qui sait rester vilain. Il mériterait plus de visibilité et de reconnaissance. Je connaisdepuis 2012, année de la sortie de son deuxième album, Harvest , mais aussi de sa compilation. Je pense même que c’est cette dernière qui a été mon premier contact avec les Finlandais parce qu’elle était parue sur un label français qui avait mon entière confiance : Those Opposed Records. Mais même si j’avais apprécié les compositions de l’époque, j’ai toujours trouvé que le groupe parvenait à s’améliorer de sortie en sortie, atteignant les sommets sur Thanatotic Supremacy (2018) et Fields of Sorrow (2020). J’attendais donc impatiemment une véritable suite, un peu déçu de Vampir, paru en 2021, qui ne contenait en fait que deux très longs morceaux inédits datant de 2006.Cette suite, c’est donc, album de 50 minutes aux 4 compositions totalement déséquilibrées. « Musta maja », « Elon kieltäjä » et « Jäiset kynnet » avoisinent les 9 minutes et Pohjan väen nostatus est un long fleuve de 23 minutes. Aux manettes, toujours la tête pensante de l’entité : B.R.F., dont le nom est évidemment composé des initiales de, ainsi que son fidèle ami bassiste : Desolate. Aucun changement majeur, et donc une musique qui est tout de suite identifiable. Nous avons bien du pur, avec un black metal agressif et survolté porté par des vocaux durs qui refusent de varier les timbres, et des passages qui deviennent subitement extravagants. C’est un mot qui me plaît beaucoup pour parler de ce groupe car il le représente vraiment bien. Alors que la musique reste toujours facilement assimilée au black metal, elle n’hésite pas à intégrer des éléments surprenants qui maintiennent l’auditeur éveillé et toujours à l’affut. Des solos, des machines électroniques, des claviers... Il y a beaucoup de petites choses qui viennent émailler les morceaux.Mais alors que je trouvais le résultat incroyable par le passé, je n’ai pas été transcendé avec. Je suis bien sûr incapable d’expliquer pourquoi, mais il m’a manqué un zeste de quelque chose pour me transporter au top du top. Ainsi, alors que les deux derniers véritables albums m’avaient incité à mettre une note supérieure à 9/10, je n’arrive pas à donner plus qu’un 8/10 cette fois-ci. C’est déjà bien, et j’ai beaucoup de plaisir à l’écoute, mais c’est un cran moins jouissif. Bravo à la créativité, bravo à cette capacité de ne pas tourner trop en rond, bravo pour beaucoup de choses. Le groupe reste une valeur sûre et je suis toujours sensible à son black metal légèrement spatial, légèrement avant-gardiste mais qui sait rester vilain. Il mériterait plus de visibilité et de reconnaissance.

