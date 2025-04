Mortuaire - Monde Vide Chronique Monde Vide

Si Bordeaux a été (et reste encore) une place forte du Black Metal hexagonal il faut également reconnaître qu’en matière de Death elle possède de solides arguments, car si on connait les étendards AD PATRES et IRON FLESH (complétés par les solides WITHDRAWN et HEBOÏDOPHRENIE) il va falloir désormais compter sur MORTUAIRE qui livre un solide premier album de pur Death/Doom à la fois classique et authentique. Regroupant en son sein des vieux briscards de la scène locale (où l’on retrouve un ancien de THE GREAT OLD ONES et un actuel membre de YEAR OF NO LIGHT) le quintet a les armes nécessaires pour faire parler de lui d’ici peu, vu que cette galette grassouillette et old-school à souhait lorgne aisément autant du côté de BOLT THROWER et AUTOPSY que vers ASPHYX, CORPSESSED ou encore HOODED MENACE. Proposant cinq morceaux assez longs et homogènes celle-ci va au départ partir sur une vision relativement débridée de la musique de ses auteurs, vu que la doublette « Mauvais Présage » / « Pyramide d’Or » va jouer autant sur la lenteur rampante et suintante que les passages débridés... donnant ainsi une furieuse envie immédiate de secouer la nuque et d’aller en découdre de manière frontale.



Tournant toutes deux aux alentours des cinq minutes ces plages vont miser sur un redoutable équilibre des forces de par un riffing simple qui envoie comme il se doit, une ambiance lourde absolument délicieuse et ce qu’il faut de ralentissements comme d’accélérations... histoire d’obtenir une homogénéité totale pour un équilibre des forces qui groove à mort et ne va pas laisser indifférent. Difficile en effet de ne pas être immédiatement embarqué par ce tumulte parfaitement mis en place, tant la suffocation et la force de l’étreinte ne relâchent jamais leur pression sur fond de puissance chaotique et orageuse où la noirceur et le brouillard ne se retirent jamais des lieux, afin donc d’offrir une grande densité à l’ensemble putride et rétro où la lumière tente de timides incursions sans jamais réussir à pénétrer l’ensemble. D’ailleurs avec « Monde Vide » qui déboule juste après l’ensemble va se montrer encore plus imposant car le Doom y est poussé à son paroxysme, avec une montée en pression progressive conjuguée à un chant désespéré (bien calé entre deux rasades de growl) qui renforce ainsi le sentiment d’apocalypse et de détresse absolue... sans que la vitesse ne fasse son apparition outre mesure (hormis quelques instants durant quelques secondes). Dommage en revanche que tout cela s’étire inutilement car ça finit par s’essouffler un peu, cependant on ne saura en tenir rigueur tant cette froideur humide qui sent la pluie automnale et l’odeur de la décomposition trouve parfaitement sa place sur ce disque toujours aussi sobre mais imposant, et finalement plus profond qu’il n’en a l’air à l’origine.



Du coup après cela on est content de voir le retour à des moments plus énervés où le tempo s’excite un peu plus, à l’instar de ce que va proposer l’excellent et entraînant « Tranchant » qui va dévoiler quelques accents Punk particulièrement énervés et remuants à l’instar des passages mid-tempo épiques et furieux, parfaits pour se faire mal aux cervicales avec un plaisir non-feint tout en n’oubliant pas de ralentir quand il le faut. Ce mélange global se retrouvera aussi sur la conclusion intitulé « Octogone De Fer » qui reste longuement sur un ralentissement maximal avant de totalement exploser de façon attendue et espérée, mêlant ainsi un immense désespoir à des ambiances tribales d’où émergent quelques cassures et explosions diverses. Tout cela en gardant une attractivité constante via notamment un riffing affûté et granuleux qui ne laisse pas de place quant à sa qualité intrinsèque, vu que ça n’en fait jamais des caisses et privilégie à bon escient le feeling à la technicité outrancière.



Et même si on aurait aimé que les mecs lâchent un peu plus les chevaux (tant ça a tendance parfois à ronronner trop longtemps) il faut bien avouer qu’on est en présence d’un enregistrement particulièrement aguicheur et réussi, et qui hormis ses petits défauts évitables a de solides arguments pour plaire à la majorité. Efficace et virulente tout en écrasant tout sur son passage l’entité offre une réalisation particulièrement solide qui malgré ses légères erreurs de parcours a de quoi égayer nos oreilles pour une période assez longue, preuve donc de sa qualité indéniable et de sa facilité à être mémorisée. Particulièrement à l’aise dans un registre peu représenté sur notre territoire national (dans le même style on aimerait bien d’ailleurs que KÅABALH refasse parler de lui) la bande s’en tire largement avec les honneurs, et a de quoi faire plaisir sur scène comme en festival durant les mois à venir avec panache et un plaisir communicatif. En espérant maintenant que cette sortie lui amène une visibilité méritée, c’est tout ce qu’on peut lui souhaiter tant on sent qu’il y en a encore sous la semelle pour une prochaine cuvée qu’on a déjà hâte d’écouter... même si pour le moment ce monde vide de toute vie et d’espérance occupera aisément les esprits avec délice et simplicité, sans qu’on y trouve grand-chose à redire prouvant que la sobriété a toujours du bon et qu’elle se suffit tranquillement à elle-même.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2025 - World Eater Records Doom/Death Metal notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 9/10

plus d'infos sur Mortuaire

Doom/Death Metal - 2021 - France

écoutez Mauvais Présage

Pyramide d'Or

Monde Vide

Tranchant

Octogone de Fer

tracklist 01. Mauvais Présage 02. Pyramide d'Or 03. Monde Vide 04. Tranchant 05. Octogone De Fer

Durée : 35 minutes

line up Heddy Omer / Chant

Shiran Kaidine / Guitare

Stéphane Miollan / Guitare

Xavier Godart / Basse

Benjamin Sablon / Batterie

parution 7 Mars 2025

Essayez aussi Unearthly Rites

Ecdysis

2024 - Prosthetic Records Pale King

Monolith Of The Malign

2017 - Soulseller Records Weeping Slime

Tormented Mind

2022 - Autoproduction Charnel Altar

Charnel Altar (Démo)

2019 - Autoproduction Solothus

No King Reigns Eternal

2016 - Doomentia Records