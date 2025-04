Wurmian - Immemorial Shrine Chronique Immemorial Shrine

WURMIAN ne nous évoquera encore probablement rien, et pour cause, « Immemorial Shrine » n’est qu’un premier album, en revanche le musicien qui est derrière paraît déjà plus familier. En effet, Antoine Scholtès s’est surtout fait connaître grâce à black metal. C’est donc en totale confiance que je m’apprête à découvrir le visage doom death de ce musicien.



L’auditeur est plutôt bien accueilli avec cette belle pochette aux couleurs pastel dont la thématique, somme toute très classique, s’avère élégamment exploitée par les responsables du logo et de l’artwork, à savoir respectivement Dipayandas Art et Silvana Massa. Un écrin de choix pour un LP au raffinement subtil qui va donc nous permettre de découvrir une nouvelle facette musicale du compositeur.



Sans réelle surprise, la qualité est là. Le mec sait composer, apporter du dynamisme quand il le faut, appuyer sur les temps forts, toujours dans une optique mélodique qui regarde un peu, me semble-t-il, vers des constructions épiques aux atmosphères folk. Je ne sais pas si cela était intentionnel, l’album se voulant surtout comme un hommage au doom death mélodique années 90 (le son du clavier sur le titre « Haven » est typique) mais cela transparaît par petites touches qui, à mon sens, rendent l’album éminemment plus immersif que si elles n’y étaient pas.



Il reste que si « Immemorial Shrine » est gorgé de riffs accrocheurs, de rythmiques et de mélodies qui ne le sont pas moins, pour le registre choisi j’aurais apprécié quelques solos enlevés, peut-être également des voix doublées voire triplées pour apporter davantage de grandeur dans les instants les plus souverains car, n’étant il est vrai généralement que peu friand de ce registre, je finis malheureusement par perdre le fil des titres, trop similaires du moins sur les tempos adoptés. Nous sommes cependant sur un niveau de qualité supérieur (l’excellent « Yearning Giantes » aux boucles de guitares hypnotiques), l’écriture s’avère sérieuse, soignée, sans flagornerie vis-à-vis des modèles cités en référence (AMORPHIS, Scars of Yesteryears », préférant largement la personnalité black de l’auteur à sa polarité death metal. Quoi qu’il en soit, l’album démontre une nouvelle fois son talent, ainsi que sa capacité à adresser de façon subtile différents genres musicaux, avec humilité, sincérité et authenticité. Si le nom dene nous évoquera encore probablement rien, et pour cause, «» n’est qu’un premier album, en revanche le musicien qui est derrière paraît déjà plus familier. En effet,s’est surtout fait connaître grâce à INHERITS THE VOID dont le « Scars of Yesteryears » l’an passé développait tous les arguments pour jouer les podiums des albums de. C’est donc en totale confiance que je m’apprête à découvrir le visagede ce musicien.L’auditeur est plutôt bien accueilli avec cette belle pochette aux couleurs pastel dont la thématique, somme toute très classique, s’avère élégamment exploitée par les responsables du logo et de l’, à savoir respectivementet. Un écrin de choix pour un LP au raffinement subtil qui va donc nous permettre de découvrir une nouvelle facette musicale du compositeur.Sans réelle surprise, la qualité est là. Le mec sait composer, apporter du dynamisme quand il le faut, appuyer sur les temps forts, toujours dans une optique mélodique qui regarde un peu, me semble-t-il, vers des constructions épiques aux atmosphères. Je ne sais pas si cela était intentionnel, l’album se voulant surtout comme un hommage aumélodique années 90 (le son du clavier sur le titre « Haven » est typique) mais cela transparaît par petites touches qui, à mon sens, rendent l’album éminemment plus immersif que si elles n’y étaient pas.Il reste que si «» est gorgé de riffs accrocheurs, de rythmiques et de mélodies qui ne le sont pas moins, pour le registre choisi j’aurais apprécié quelques solos enlevés, peut-être également des voix doublées voire triplées pour apporter davantage de grandeur dans les instants les plus souverains car, n’étant il est vrai généralement que peu friand de ce registre, je finis malheureusement par perdre le fil des titres, trop similaires du moins sur les tempos adoptés. Nous sommes cependant sur un niveau de qualité supérieur (l’excellent « Yearning Giantes » aux boucles de guitares hypnotiques), l’écriture s’avère sérieuse, soignée, sans flagornerie vis-à-vis des modèles cités en référence ( KATATONIA OCTOBER TIDE ) mais je ne retrouve pas le souffle quasi olympique qui habitait «», préférant largement la personnalitéde l’auteur à sa polarité. Quoi qu’il en soit, l’album démontre une nouvelle fois son talent, ainsi que sa capacité à adresser de façon subtile différents genres musicaux, avec humilité, sincérité et authenticité.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE