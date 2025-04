Aran Angmar - Ordo Diabolicum Chronique Ordo Diabolicum

ARAN ANGMAR est encore une jeune entité, formée en 2020, mais très productive puisqu’elle a sorti 3 albums en 5 ans. Sa particularité vient d’abord de son line-up, qui réunit des visages plus ou moins connus de nationalités différentes. C’est le guitariste grec Stavros Bondi, alias Maahes, qui en est à l’origine et sans aucun doute la plus forte source de création. Pourquoi cette certitude ? Parce que la musique, les ambiances, quelques déclamations et la production font obligatoirement penser à ROTTING CHRIST. Le chanteur aussi y fait penser, dans sa manière de grogner et d’articuler, et pourtant, lui est Hollandais. Il s’appelle Lord Abagor et il est aussi la voix des Belges de SAILLE depuis quelques années. Le dernier membre officiel actuel est Alessandro Cupici, et c’est un batteur italien de 26 ans.



Faire une comparaison avec ROTTING CHRIST peut attirer ou faire fuir, voire rendre certains fans plutôt suspicieux. Mais j’incite véritablement à aller essayer ces 8 morceaux parce qu’ARAN ANGMAR est très professionnel. Il a beaucoup d’ambition, ses musiciens sont talentueux et il met toutes les chances de son côté en s’entourant toujours impeccablement. Le deuxième album avait été mixé par l’impressionnant Suédois Tore Stjerna, souvent cité pour son travail auprès de WATAIN et MAYHEM, mais aussi aux manettes pour d’excellents albums comme E x | I s t d’INFESTUS et As in Gardens, So in Tombs de ...AND OCEANS. Eh bien le nouveau est passé entre les mains du Grec Psychon. Il semble peut-être un cran moins prestigieux alors qu’il a bossé pour SEPTICFLESH, CRIMSON FIRE et DRAMA NOIR.



ARAN ANGMAR n’arrive pourtant pas encore à se faire un nom, en tout cas pas autant qu’il le mérite, et ce malgré quelques concerts donnés en compagnie de GORGOROTH, AETERNUS et IMPALEMENT. Ce nouvel essai pourrait changer la donne car il a mis la barre plus haute que sur les deux albums précédents avec, comme je le disais, les influences grecques plus évidentes et plus assumées. Le black metal y est à la fois agressif et épique, avec des passages ritualistes forts et d’excellentes incrustations de chœurs. La dernière minute est d’ailleurs très intense avec ces voix féminines en soutien.



Sincèrement, j’ai été impressionné par la qualité de ces 43 minutes. Les morceaux ne sont jamais trop longs, ils ont une identité, ils sont bien exécutés, ils parviennent à créer des ambiances puissantes... Alors quoi, il n’y a que la ressemblance parfois trop frappante avec ROTTING CHRIST qui puisse donner envie de mettre un bémol, mais c’est bien sévère...

2025 - Soulseller Records Black Metal ritualiste "grec" notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Aran Angmar

Black Metal ritualiste "grec" - 2020 - International

écoutez Dungeons of the Damned

Aeon Ablaze

Ordo Diabolicum

Hêlēl ben-Šaḥar

Crown of the Gods

Chariots of Death

Primordial Fire

Vae Victis

tracklist 01. Dungeons of the Damned 02. Aeon Ablaze 03. Ordo Diabolicum 04. Hêlēl ben-Šaḥar 05. Crown of the Gods 06. Chariots of Death 07. Primordial Fire 08. Vae Victis

Durée : 42:46

parution 21 Mars 2025