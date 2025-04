Korsakov - Anosognosia Chronique Anosognosia

KORSAKOV prolongent leur concept avec « Anosognosia », nouveau LP qui nous va raconter les chapitres allant de « VII » à « XIII ». Peu de mouvements à signaler, le duo reste un duo, la musique reste du post black metal, il n’y a guère que le label qui change puisque A. et E. sont désormais hébergés par VIRGIL,



La blancheur immaculée de la pochette ne sera pas un leurre visant à jouer sur l’oxymore d’un angélisme de façade souillé par une musique obscure. Non, étrangement, j’entends ce que je vois, je vois ce que j’entends, à savoir du post black, certes, mais empreint d’une langueur, d’une mélancolie présente même dans les instants les plus agressifs (« IX »), peu nombreux au demeurant. Enfin, tout dépend où l’on place le curseur. J’entends que la voix est évidemment hurlée, que les guitares sont lancinantes, que les tempos peuvent monter dans le rouge mais, malgré cela, je ressens toujours une espèce de baume apaisant au travers des notes, un cataplasme rassurant posé sur une trop grande douleur. Difficile à décrire… Difficile également d’extraire un titre plutôt qu’un autre, de signaler un temps plus marquant, une trouvaille, une accroche, car tout l’album baigne dans une atmosphère cotonneuse où les compositions se ressemblent comme des dizygotes, elles ont l’air identiques si l’on ne fait pas un effort d’attention (même rythme, même chant, même riffing, mêmes accalmies, mêmes nappes de claviers) mais dès lors que l’on s’immerge un peu plus profondément dans « Anosognosia » de subtiles variations apparaissent, un moment plus doux, un instant plus tragique, un passage plus dur, un regard plus tendre, un geste plus violent, et c’est alors dans ces subtilités aussi ténues qu’un fil de soie que la poétique de KORSAKOV se dévoile pleinement.



Un esprit chagrin pourra toujours trouver cette approche du black metal trop axée sur une espèce de romantisme que les nombreux claviers et arpèges soulignent régulièrement, évidemment nous sommes à mille lieux des forêts enneigées et du blasphème, mais l’on n’écoutera pas le duo pour cela. Non, il résonnera pour la grandeur du riff introductif de « VI » dont la simplicité des notes sait toucher l’anima en nous, faire vibrer une corde sensible que nous n’avons que trop peu l’occasion de solliciter. Nous le remettrons parce qu’il pleut, parce que la maladie et la mort, parce que l’angoisse et la tristesse, parce que les larmes peuvent aussi être de joie. Cependant, quand bien même j’ai pu être extrêmement touché par la finesse, de la véritable dentelle, de ces sept morceaux, je reconnais toutefois avoir parfois du mal à distinguer les chapitres car j’ai le sentiment que ce sont toujours les mêmes notes agencées légèrement différemment mais qui bouclent sur elles-mêmes. 2025 - Source Atone Records Post Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Korsakov

Post Black Metal - France

formats CD, Digital / 11/04/2025 - Source Atone Records

nouveaute A paraître le 11 Avril 2025

écoutez VII

XII

vidéos IX

Korsakov

Extrait de "Anosognosia"

tracklist 01. VII (04:44) 02. VIII (07:33) 03. IX (04:48) 04. X (02:10) 05. XI (07:13) 06. XII (08:00) 07. XIII (07:46)

Durée : 42:14

line up A. / Inconnu

E. / Inconnu

