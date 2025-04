Urn - Demon Steel Chronique Demon Steel





Car sans se renouveler le désormais quatuor va néanmoins proposer une relative nouveauté musicale aussi bien du côté de la production plus abrasive, mais aussi via une certaine énergie retrouvée vu que ce nouveau chapitre va être largement mené à fond la caisse... ce qui va être aussi à double tranchant. En effet l’allure ne va que rarement ralentir tout du long de ces presque trois-quarts d’heure ce qui va finir par provoquer une certaine sensation de linéarité, heureusement loin d’être rédhibitoire... la preuve d’entrée via le sulfureux et épique « Heir Of Tyrants » particulièrement endiablé dans son exécution et seulement interrompu par quelques ralentissements bienvenus, qui densifient ainsi une plage simple et impeccable où l’on reconnait sans peine l’identité de la formation. Et après ce départ en fanfare « Are You Friends With Your Demons » va continuer sur cette même lancée en se faisant néanmoins plus varié, vu que ça va miser sur une alternance plus régulière mais où le rythme reste quand même relevé la majeure partie du temps, une constante que la doublette « Burning Blood's Curse » / « Turbulence Of Misanthropy » va encore accentuer tant le dynamisme y atteint ici des sommets, vu qu’ici c’est agressif à souhait tout en donnant envie de headbanguer et d’envoyer bouler toute tentative de résistance. Sans atteindre le côté radical de ses premières livraisons le chanteur-bassiste renoue avec une certaine vision authentique et bas du front qui fait plaisir à entendre, surtout qu’ici nulle trace de linéarité ne s’entend vu que ça varie juste ce qu’il faut via l’apport de passages en médium redoutablement efficaces et de riffs basiques au possible (mais envoyés avec soin et un plaisir communicatif), afin de clore une première partie impeccable et menée à toute berzingue sans qu’on n’ait vu le temps passer.



En revanche le début de la seconde va être plus laborieux à cause d’un « Wings Of Inferno » à la vitesse absente mais qui s’enlise rapidement dans un bourbier dont il ne ressort pas, tant cette obscurité plus présente qu’auparavant a malheureusement la mauvaise idée de rester calée sur une rythmique lourde et planplan beaucoup trop molle et redondante. Heureusement auparavant on aura eu droit à un « Iron Star » franchement fort sympathique et aux accents Heavy prononcés, dont la montée en pression et les accents épiques se révèlent aguicheurs et de bonne tenue... tout en n’oubliant pas les accélérations placées avec parcimonie mais de façon très juste. Dommage par contre que ce schéma ne soit qu’un éclair dans cette galette vu qu’ensuite on va retrouver une écriture semblable à celle entendue au préalable, car avec « Cold Void Skin » et « Ruthless Paranoia » on va revenir aux fondamentaux enlevés tels les véhicules de Mad Max lancés sur les routes désertes de l’outback australien, sans qu’on puisse espérer ralentir quoi que ce soit... et avec toujours la même façon et envie d’en découdre, ponctuée de courts moments d’accalmie où la tête se met à frétiller frénétiquement malgré ce sentiment de déjà entendu récurrent.



Terminant tout cela par le très bon et équilibré « Predator Of Spiritforms » les finlandais nous gratifient d’une conclusion en roue-libre mais toujours parfaitement menée qui font de ce « Demon Steel » un album de plus dans une discographie désormais conséquente, mais qu’on appréciera tranquillement malgré ses petits coups de mou. Rien de neuf donc sous le soleil hivernal de Laponie mais toujours compensé par cette hargne et énergie permanentes, qui nous embarquent immédiatement dans des contrées lointaines et désertiques... et ce même s’il manque toujours un truc à l’entité pour pouvoir espérer monter d’un cran aussi bien au sein de son pays (déjà richement doté en qualité) que dans son registre Black/Thrash où la concurrence se montre de plus en plus rude à l’international. Malgré tout URN reste encore en haut de la hiérarchie tant il a des arguments à faire valoir sur la durée, et ce bien qu’on attente mieux de lui car on sait qu’il est capable d’envoyer la purée de façon plus inspirée de par son talent... à lui désormais d’oser un peu au lieu de rester dans sa zone de confort. Néanmoins malgré ces légères réprimandes et faiblesses tout cela comblera aisément les attentes et passera l’épreuve du temps relativement tranquillement et avec panache auprès d’un public large friand de bon son qualitatif et de compositions facilement mémorisables. S’il avait été rapide pour publier les très bons « The Burning » et « Iron Will Of Power » Jarno Hämäläinen a en revanche cette fois-ci nettement plus pris son temps pour sortir le nouvel opus de son projet, vu qu’il lui a fallu cinq ans et demi pour qu’il soit enfin possible de poser nos oreilles dessus. S’il est resté relativement silencieux durant toute cette période en revanche il n’a pas changé certaines habitudes, comme celle de voir du mouvement de personnel en interne (arrivée d’un nouveau frappeur ainsi que d’un second guitariste) ainsi que de publier ce nouveau long-format sur un label différent du précédent. S'il est resté relativement silencieux durant toute cette période en revanche il n'a pas changé certaines habitudes, comme celle de voir du mouvement de personnel en interne (arrivée d'un nouveau frappeur ainsi que d'un second guitariste) ainsi que de publier ce nouveau long-format sur un label différent du précédent. En effet après Damnation Records, No Sign Of Life, Dynamic Arts, Iron Bonehead et Season Of Mist place désormais à Osmose Productions... histoire de continuer dans le français... un choix cohérent quand on connait la qualité du catalogue et de la distribution des nordistes, et qui va rendre justice au contenu de ce disque fort attrayant qui va se placer dans la droite ligne des deux précédents. 