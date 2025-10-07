chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
477 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Violator
 Violator - Unholy Retribution (C)
Par Krokodil		   
Sa Meute
 Sa Meute - Hyperborée (C)
Par Arnwolf		   
Death Feast Open Air 2025
 Death Feast Open Air 2025 -... (R)
Par Keyser		   
Abigail Williams
 Abigail Williams - A Void W... (C)
Par Bras Cassé		   
Cénotaphe
 Cénotaphe - Chimères (C)
Par Sosthène		   
Unleashed
 Unleashed - Fire Upon Your ... (C)
Par Deathrash.		   
Shrimpaler
 Shrimpaler - Already Doomed... (C)
Par Niktareum		   
Gawthrop
 Gawthrop - Kuboa (C)
Par Krokodil		   
Dome Runner
 Dome Runner - Conflict Stat... (C)
Par AxGxB		   
Dying Remains
 Dying Remains - Merciless S... (C)
Par AxGxB		   
Grave Hex
 Grave Hex - Vermian Death (C)
Par Sosthène		   
Décryptal
 Décryptal - Simulacre (C)
Par Keyser		   
Entretien avec Tanork
 Entretien avec Tanork - (D)
Par Jean-Clint		   
30th Anniversary – An Amazing Flight Through Time
 30th Anniversary – An Amazi... (R)
Par Sosthène		   

Jerry Cantrell - I Want Blood

Chronique
Jerry Cantrell I Want Blood
Évidemment, si j’ai tant traîné à la rédaction de cette chronique ce n’est pas pour des histoires de planning chargé (des chroniques à rédiger j’en ai et j’en aurai toujours un paquet) mais plutôt parce que ce quatrième album solo de Jerry Cantrell m’a laissé lors de mes premières écoutes une impression plutôt mitigée dont j’ai eu du mal à me départir. D’ailleurs, n’est-ce pas toujours le cas aujourd’hui ?

Sorti le 18 octobre 2024, il y a déjà presque un an, I Want Blood fait suite au très sympathique Brighten sur lequel le célèbre guitariste d’Alice In Chains avait choisi dix-neuf ans après l’excellent Degradation Trip 1 & 2 d’opter pour une approche plus douce en opérant effectivement un retour vers des sonorités Country / Southern Rock cette fois-ci mieux digérées. D’ailleurs le coup de foudre n’avait pas non plus été immédiat, loin de là, mais au fil des écoutes j’étais tout de même parvenu à apprécier ces compositions plus optimistes et lumineuses (surtout après deux premiers disques encore largement hantés par la disparition tragique de Layne Staley). Ce quatrième album solo, comme le suggère là encore son titre et son illustration, est à l’inverse un pied de nez à Brighten et voit monsieur Cantrell revenir à des choses beaucoup plus lourdes mais aussi beaucoup plus sombres. Un postulat qui sur le papier avait de quoi faire frétiller l’indécrottable fan d’Alice In Chains que je suis mais qui finalement s’avère plutôt décevant...

En effet, l’idée de laisser du temps au temps afin d’y revenir avec une oreille fraîche et de voir son avis évoluer n’y a rien changé (même si j’y ai cru lorsque j’ai reposé mes oreilles dessus il y a de cela quelques jours) et c’est bien cette impression mitigée qui domine une fois de plus à l’écoute de ces neuf nouvelles compositions. Pourtant, le début de l’album s’avère plutôt engageant avec trois compositions ("Vilified", "Off The Rails" et "Afterglow") assez efficaces qui, à défaut d’être véritablement remarquables, ont pour elles à travers différents gimmicks un petit côté Alice In Chains forcément pas déplaisant. De ces guitares poisseuses à ce rythme lancinant et chaloupé en passant par ces mélodies sombres et pessimistes, ces refrains accrocheurs mais pas putassier associés au timbre de voix si familier et reconnaissable entre mille de Jerry Cantrell il y a tout de même de quoi se réjouir, en tout cas dans l’instant de ces premières minutes plutôt satisfaisantes. Malheureusement, c’est après que ça se gâte…

Il y a d’abord ce morceau-titre assez quelconque dont le riff principal et la dynamique globale transpirent le titre Rock indépendant certes entrainant mais tellement passe-partout et calibré pour la Radio qu’il en complètement anecdotique et inoffensif. Changement de registre avec "Echoes Of Laughter" qui opte pour un mélange de guitare électrique et de guitare acoustique pour un titre plus sombre de atmosphérique dont le seul véritable intérêt de ses cinq minutes réside surtout dans ces refrains il faut bien le reconnaître assez efficaces. Néanmoins, comme le titre précédent, il y a là encore une dimension "radio friendly" façon tube électro-acoustique un peu sombre et introspectif qui me gêne un peu. Alors vous allez me dire qu’Alice In Chains passait également en son temps à la radio et vous aurez parfaitement raison mais à mon sens le groupe le faisait à l’époque avec beaucoup plus de panache et de flamboyance alors que là et bien on s’ennuie ferme... Même constat sur "Throw Me A Line" dont les riffs peu inspirés et le manque relatif de relief ne font malheureusement qu’enfoncer encore un petit peu plus le clou. Encore une fois, le refrain parvient à nous tirer quelque peu de notre torpeur mais on ne peut pas dire que ça soit particulièrement convaincant malgré tout.

Après ces trois titres assez pénibles, Jerry Cantrell vient redresser un tout petit peu la barre tout d’abord avec un sympathique "Let It Lie" dont le principal défaut est d’être encore une fois un poil trop long et redondant. "Held Your Tongue" malgré une introduction assez peu engageante sur laquelle monsieur Cantrell la joue « a cappella » renoue quant à lui avec l’ADN d’Alice In Chains pour un titre plus enlevé sur lequel on va retrouver ce riffing, cette rythmique et cette voix typiques du groupe de Seattle mais dans une version quelque aseptisée. Les quelques inserts plus mélodiques, s’ils permettent de varier les plaisirs, sont évidemment loin d’être indispensables mais après trois titres particulièrement transparents on s’en accommodera bien volontiers. Vient finalement "It Comes" dont la charge émotionnelle portée par le refrain et ce solo plutôt sympathique (sans être exceptionnel, loin de là) parviennent à conserver le semblant d’intérêt suscité depuis "Let It Lie" malgré là encore beaucoup de longueurs et de répétitions à vide... Comme à son habitude, Jerry est une fois encore bien accompagné avec les participations ici et là de Mike Bordin, Duff McKagan, Gil Sharone, Robert Trujillo, Vincent Jones, Greg Puciato... mais pour le coup cela ne suffit pas à faire de I Want Blood un album de choix.

Alors évidemment, cela m’ennuie un petit peu de tirer à boulets rouges sur un artiste comme Jerry Cantrell que je respecte et apprécie énormément mais au-delà du fait qu’il se fout bien de ma chronique et de ce que je pense de son album, il convient d’être honnête face à ce quatrième longue-durée particulièrement limité. Certes, quelques moments font effectivement écho au Alice In Chains de la période William DuVall mais cela n’est clairement pas suffisant pour faire de I Want Blood un disque brillant sur lequel l’envie de revenir persiste écoute après écoute. À dire vrai, maintenant que cette chronique est derrière moi, je ne pense clairement pas y revenir tant je m’ennuie face à des compositions pour la plupart inoffensives, trop longues et dénuées de fond... Tant pis, ça arrive à tout le monde de se planter. L’important maintenant est de relever le niveau et ne pas se contenter de ce genre d’échec...
Thrasho Amazon AxGxB
7 Octobre 2025 - 68 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Jerry Cantrell
Grunge
2024 - Autoproduction
notes
Chroniqueur : 5.5/10
Lecteurs :   -
Webzines : (2)  7.68/10

plus d'infos sur
Jerry Cantrell
 Jerry Cantrell
Grunge - 1996 - Etats-Unis		   

vidéos
Afterglow
 Afterglow
Jerry Cantrell
Extrait de "I Want Blood"		   
I Want Blood
 I Want Blood
Jerry Cantrell
Extrait de "I Want Blood"		   
Vilified
 Vilified
Jerry Cantrell
Extrait de "I Want Blood"		   

tracklist
01.   Vilified  (04:32)
02.   Off The Rails  (05:26)
03.   Afterglow  (04:38)
04.   I Want Blood  (04:22)
05.   Echoes Of Laughter  (05:11)
06.   Throw Me A Line  (05:01)
07.   Let It Lie  (05:45)
08.   Held Your Tongue  (04:46)
09.   It Comes  (06:32)

Durée : 46:06

line up
parution
18 Octobre 2024

voir aussi
Jerry Cantrell
 Jerry Cantrell
Degradation Trip Volumes 1 & 2
2002 - Roadrunner Records		   
Jerry Cantrell
 Jerry Cantrell
Boggy Depot
1998 - Columbia Records		   
Jerry Cantrell
 Jerry Cantrell
Brighten
2021 - Autoproduction		   

Essayez plutôt
Superbloom
 Superbloom
Pollen
2021 - Thirty Something Records		   
Narrow Head
 Narrow Head
Moments Of Clarity
2023 - Run For Cover Records		   
Pearl Jam
 Pearl Jam
Vs.
1993 - Epic Records		   
Mad Season
 Mad Season
Above
1995 - Columbia Records		   
Soundgarden
 Soundgarden
Ultramega OK
1988 - SST Records		   

Jerry Cantrell
I Want Blood
Lire la chronique
Dome Runner
Apocalypse.Pulse.Worship. (EP)
Lire la chronique
Dehuman Reign
Dawn Of A Malefic Dominion
Lire la chronique
Violator
Unholy Retribution
Lire la chronique
Brzask
Der Wanderer im Riesengebirge
Lire la chronique
Sterveling
Sterveling
Lire la chronique
Leviathan
Unfailing Fall Into Naught ...
Lire la chronique
Disgrace
1990 (Compil.)
Lire la chronique
Death Feast Open Air 2025
AngelMaker + Brodequin + Ce...
Lire le live report
Blistering Rot
Primordial Masters (EP)
Lire la chronique
Abigail Williams
A Void Within Existence
Lire la chronique
Cénotaphe
Chimères
Lire la chronique
Syllogomania
Syllogomania
Lire la chronique
Unleashed
Fire Upon Your Lands
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Octobre 2025
Jouer à la Photo mystère
Gawthrop
Kuboa
Lire la chronique
Grave Hex
Vermian Death
Lire la chronique
Dying Remains
Merciless Suffering
Lire la chronique
Shrimpaler
Already Doomed (EP)
Lire la chronique
Décryptal
Simulacre
Lire la chronique
Angerot
Seofon
Lire la chronique
Gangrëne
S'en aller (EP)
Lire la chronique
Nocturnus
The Key
Lire la chronique
Lychgate
Also sprach Futura (EP)
Lire la chronique
Fvneral Fvkk
Carnal Confessions
Lire la chronique
Entretien avec Tanork
Lire le podcast
Mesfetor
Manifest II (EP)
Lire la chronique
Fly!
...Or Die!
Lire la chronique
Desaster
Kill All Idols
Lire la chronique
Entretien avec GURKKHAS
Lire le podcast