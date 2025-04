Eldamar - Astral Journeys Pt. II : Dissolution Chronique Astral Journeys Pt. II : Dissolution

ELDAMAR. Je vais donc essayer de faire fi de mes goûts personnels pour être suffisamment objectif. Je dis ça parce que je n’ai jamais été tendre avec le Norvégien, trouvant qu’il gâchait son talent en tartinant beaucoup trop de douceurs inutiles dans des compositions qui avaient pourtant du potentiel. Mon verdict a effectivement toujours été sévère avec des notes de 7/10 pour



C’était pourtant pas trop mal lancé et je me suis laissé embarquer le temps d’un morceau et demi. Déjà, je dois avouer que la pochette est toujours aussi magnifique qu’à l’accoutumée. Je suis sensible à son esthétique et à ses couleurs et elle me met donc dans de bonnes conditions pour pénétrer l’univers feutré d’ELDAMAR. Le premier morceau est très calme, comme se doit de l’être toute introduction à un album atmosphérique féérique. Ses 4 minutes reposantes permettent à notre âme de mettre un voile sur la réalité pour pénétrer un univers tendre et bon. Il est enchaîné par la meilleure surprise de l’opus, un morceau porté sur sa première moitié par une voix féminine enchanteresse et particulièrement plaisante, portée par une guitare acoustique. Il y a des airs d’ALCEST dans cette composition délicate qui décolle au bout de 3 minutes en ajoutant des instruments électriques. La voix féminine poursuit et nous éclabousse de sa sensualité salvatrice. Des cris masculins se font entendre en fond, apportant le zeste de noirceur qui parfait l’ensemble.



Ce magnifique morceau est le seul argument qui m’a permis de mettre plus de 5 à l’album, parce que le reste va être une catastrophe. Je ne sais pas ce qui a pris au jeune Mathias Hemmingby, né en 1996, mais il a décidé que ses morceaux étaient complets lorsqu’à mes oreilles ils semblent totalement baclés. Des mélodies à la guitare, des ajouts de piano très simples, très peu de vocaux... Non seulement il ne se passe rien, mais ce n’est même pas talentueux. Et j’ai un conseil pour celui qui estimerait que ces compositions parviennent à l’emporter dans un monde délicat et magnifique : « Va prendre un ascenseur dans un hôtel quelconque, tu vas voyager encore plus loin avec la musique qui t’y attend ! ». Ou alors, plus sérieusement, il faut se tourner vers des musiques de films plutôt que vers ELDAMAR, car beaucoup de compositeurs sont bien plus convaincants !



Le pompon, c’est tout de même le 5ème morceau qui tourne en rond encore et encore pendant 17 minutes. C’est interminable... Alors oui, il évolue tout de même, mais insuffisamment. Il devient vite ennuyeux et ne réveille qu’au moment où il intègre des sonorité orientales... avant de nous rendormir une nouvelle fois, pour nous rebousculer un peu avant sa fin avec ses (faux) cuivres.



2025 - Northern Silence Productions Musique atmosphérique notes Chroniqueur : 5.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Musique atmosphérique - 2015 - Norvège

nouveaute A paraître le 4 Avril 2025

tracklist 01. Akt III; I Must Be Dead... 02. Akt III; ...because This Feels Too Good... 03. Akt III; ...to Be True 04. Akt IV; The Living Body Remains, but as an Empty Shell... 05. Akt IV; ...as I Pass Through the Veil,... 06. Akt IV; ...the World Fades Away

Durée : 41:08

