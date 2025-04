Vulvectomy - Aberrant Vaginal Gestation Chronique Aberrant Vaginal Gestation

VULVECTOMY en concert à Le Klub en compagnie de IN TORMENT et brutal slam death metal depuis 2007, année de sortie de « Putrescent Clitoral Fermentation » à la pochette porno-gore complètement culte, la suite (« Post-Abortion Slut Fuck » puis « Abusing Dismembered Beauties ») virant vite au risible. Heureusement, le quatuor a depuis retrouvé le sens de la mesure pour ce « Aberrant Vaginal Gestation » puisqu’il signe indubitablement la plus belle décoration de sa carrière (la première étant hors compétition), une œuvre incroyablement riche, détaillée, qui occupe un bon moment l’esprit si on l’observe minutieusement. Mais vous me direz que nous ne sommes pas au musée et qu’il va falloir que je me magne le trou pour causer musique, ok.



Je l’ai dit plus haut : brutal slam death. Faut-il vraiment que je développe l’argumentaire ? Les dix titres sont à l’image de l’esthétique. La production sourde d’une tête plongée au fond de la fosse septique, le blast qui pulse comme le cœur d’un mec en obésité morbide obligé de monter sur un tapis de course, les ralentissements aussi épais que de la couenne de porc, le chant en rhinopharyngite, c’est le massacre habituel des bonnes âmes perdues dans la boîte à partouze d’un délinquant sexuel. Que pourrais-je dire de plus ? Les Italiens n’ont jamais été les ténors de cette scène, juste d’honnêtes travailleurs de la dépravation et ces quarante minutes ne font que confirmer cela : un disque sombre et crade, consistant, maîtrisant à la perfection tous les codes du style mais avec cependant ce petit truc en plus de perversion qui permet de faire basculer le LP du côté de la barrière des disques que l’on a envie de réécouter même si, tout le monde en conviendra, c’est bête à bouffer du foin et parfois absurdement brutal.



