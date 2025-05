Supreme Void - Towards Oblivion Chronique Towards Oblivion

Dans l’épaisse jungle de l’underground polonais on voit régulièrement émerger de nouveaux noms particulièrement aguicheurs, même s’il faut bien avouer que rares sont les formations locales osant s’approcher des plates-bandes fermement tenues par ULCERATE ou encore GORGUTS. On n’a pas l’habitude effectivement que des combos osent s’attaquer aux styles si spécifiques de ces deux grands noms reconnus, et ça n’est sans doute pas un hasard tant leurs registres respectifs sont particulièrement durs à appréhender, et il est donc facile de tomber dans le piège tendu en proposant une musique à côté de la plaque comme bordélique à souhait. Pourtant il arrive que des miracles se produisent et c’est cela qui va se produire avec ce premier album de SUPREME VOID, qui réussit le tour de force de proposer quelque chose d’assez proche de ce que nous abreuve depuis longtemps Michael Hoggard et Luc Lemay, tout en étant ayant également une touche très personnelle et dissonante. Car sous ce nom on retrouve trois vieux briscards de Varsovie qu’on a pu entendre par le passé chez MESMERIZED, CANCERFAUST ou encore SPHERE... et qui vont immédiatement prouver qu’ils ont largement le niveau technique requis comme les moyens de leurs ambitions. Si on avait déjà pu s’apercevoir de leur potentiel il y a un peu plus d’un an avec le très bon Ep « End Of Games », on va vite se rendre compte qu’un sacré pas a été franchi tant leur Death Metal va se révéler à la fois particulièrement brutal mais aussi riche en cassures comme harmonies, porté par un énorme boulot du côté des guitaristes comme du frappeur qui livre une prestation de haut vol assez impressionnante.



Car contrairement aux derniers disques des néo-zélandais ou des plans désarticulés et bourratifs du québécois ici tout cela va se montrer fluide sans qu’on n’ait jamais l’impression de trop-plein, la preuve d’entrée avec « Remnants Of Hope » qui va dévoiler tout le panel rythmique du trio avec une facilité déconcertante. Proposant en effet des passages martiaux rampants sur fond de notes légèrement cachées dans la brume environnante - conjugués à des moments où ça tabasse sévère et très rapidement, l’ensemble est ainsi d’une cohésion sans failles... et ce même quand ça joue allègrement sur les variations entre vitesse et lourdeur massive où se greffent également des patterns aux accents jazzy, mais où chacun des membres ont la bonne idée de ne jamais trop en rajouter. Résultat des courses dès cette première plage on est absolument convaincu du rendu (et cela n’est qu’un début !) dont la densité est impressionnante (la production étant en prime en raccord total) et d’une constante fluidité, malgré le niveau imposant de chacun des membres... vu que ça ne pas jamais dans tous les sens. Pourtant il aurait été facile de partir dans le n’importe quoi mais les gars ont suffisamment de vécu pour éviter cet écueil, résultat même quand ils simplifient (si on peut dire) leurs jeux respectifs tout cela est encore incroyablement prenant... comme « Dissolution Of Power » va le prouver de suite. Conservant son rendu brumeux et grisâtre le combo essaie ici de percer cette muraille de par l’ajout d’ambiances lumineuses, comme pour amener un soupçon de densité supplémentaire porté une construction plus directe mais pas pour autant simple... vu qu’on a encore droit à une large majorité du panel rythmique, qui propose cependant une vision frontale et débridée plus marquée où ça ne cesse d’accélérer et ralentir. Du coup tout cela montre que même si l’écriture se montre plus neutre techniquement ça reste néanmoins très relevé, et surtout aussi convaincant que ce qu’on a entendu précédemment... tout comme ce qui va arriver par la suite.



Le plus fort dans tout ça c’est qu’on en est à peine à un tiers de l’écoute et déjà on a la sensation d’avoir affaire à un des disques de 2025... rien que ça, et avec l’arrivée de « Eclipse Of The Exalted » ce sentiment va être encore largement confirmé. Jouant sur les deux extrémités rythmiques possibles la formation livre quelque chose de plus froid et clinique, propre et sans bavures où le classicisme fait mouche sur fond d’équilibre des forces respecté en permanence (et d’où émerge quelques petits accents musicaux dignes de SOREPTION)... à l’instar de « Repulse Manifesto » qui débarque dans la foulée. Gardant grosso-modo les mêmes ingrédients la bande livre ici un titre plus sinueux que d’habitude où les nombreux roulements de batterie y contribuent largement, tout ça avec deux parties bien marquées l’une par rapport à l’autre car si on a le sentiment au démarrage d’être en présence d’un serpent qui cherche sa proie (sur fond de tempo bridé mais prêt à exploser), l’explosion arrive ensuite plus tard en livrant le mur sonore à de véritables cavalcades propices au défouloir qui créent ainsi une profondeur incroyable où le chaos volcanique succède au froid glacial. D’ailleurs ce côté tumultueux va encore revenir sur le spatial « Sustained By Malice » où le démarrage porté par une basse ronflante et une batterie tout en légèreté, cette dernière gagnant progressivement en intensité de par le nombre de frappes sur la caisse claire qui trouvent leur paroxysme en allant loin dans les étoiles, tant on croirait avoir affaire autant à des vents solaires qu’à des supernova vu qu’on est ballotés dans tous les sens avec un plaisir permanent.



Du coup après avoir pris tous ses coups dans la face « Embrace Extinction » arrive à point nommé pour en terminer et proposer de nouveau une vision plus sobre où les deux extrêmes se côtoient en bonne intelligence sans y mettre trop de variations, afin de ne garder que l’essentiel et qui font de cette plage un ressenti impressionnant de bout en bout. On aura donc bien compris que sous ses airs inaccessibles et élitistes cette réalisation a beaucoup plus à offrir qu’on ne pourrait le croire de prime abord tant elle mélange habilement une vision bien à elle d’un style à la base plutôt classique, faisant ainsi de coup d’essai un véritable coup de maître. Autant dire qu’on a de quoi satisfaire beaucoup de monde vu que ça ratisse large sans jamais empiéter trop fermement d’un côté comme de l’autre, et de fait ces quarante minutes passent sans qu’on n’ait jamais l’impression que cela ne s’éternise vu qu’on en arrive au bout avec presque un sentiment de pas assez... un signe qui ne trompe pas. Tout cela est donc une preuve de plus s’il le fallait qu’il est indispensable de pencher ces deux oreilles sur cette galette avec attention, tant elle va hanter nos nuits pendant longtemps et embarquer très loin dans un voyage dont il sera difficile une fois arrivé au bout de redescendre sur la Terre comme de remonter à la surface, mais dont chaque expérience sonore passera sur la durée avec toujours le même plaisir communicatif... ça fait mal mais on aime, si ça n’est pas du masochisme du tout ça !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2025 - Dolorem Records Technical/Dissonant Death Metal notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Supreme Void

Technical/Dissonant Death Metal - 2023 - Pologne

nouveaute A paraître le 25 Avril 2025

écoutez Remnants Of Hope

Dissolution Of Power

Eclipse Of The Exalted

Repulse Manifesto

Sustained By Malice

Embrace Extinction

tracklist 01. Remnants Of Hope 02. Dissolution Of Power 03. Eclipse Of The Exalted 04. Repulse Manifesto 05. Substained by Malice 06. Embrace Extinction

Durée : 38 minutes

line up Przemysław Bachaj / Chant - Guitare Lead - Basse

Paweł Garncarz / Guitare Rythmique

Łukasz Wołodkiewicz / Batterie