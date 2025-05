Ad Hominem - Totalitarian Black Metal Chronique Totalitarian Black Metal





Et heureusement finalement que tout cela ne s’éternise pas, tant cette radicalité exacerbée aurait fini par être épuisante et redondante sur la durée... au lieu de ça on a quelque chose d’hyper homogène où l’impact ne faiblit jamais, et ce que les choses soient plus posées comme déchaînées. Ce dernier point précis va être celui qui va démarrer les hostilités avec le furieux « Snort The Ashes Of God » absolument glacial et hypnotique qui va balancer toute sa rage en permanence, vu que sur un laps de temps très court ça va être une déferlante de blasts et de parties ultra-rapides sans discontinuer. Sentant à plein nez l’influence du mythique « Panzer Division Marduk » cette plage va être tout aussi frontale et radicale... un sentiment que l’on va retrouver plus loin dans l’écoute avec le tout aussi réussi morceau-titre qui livre une prestation de haut-vol impressionnante, où aucun survivant ne va rester une fois arrivé au bout de l’écoute. Car ici on a ce que la guerre a de plus malsain, mais rester sur cette vision rudimentaire aurait été une erreur vu que la lassitude aurait fini par rapidement arriver, au lieu de cela l’ensemble se montre assez varié et homogène pour offrir une galette profonde et variée malgré son imperméabilité de façade. Car même si on retrouve l’influence de la bande à Morgan Håkansson sur l’intense « Gas Mask Devastation » ça va ici se densifier plus fortement, en proposant outre de la vitesse intensive des passages mid-tempo épiques particulièrement redoutables, qui donnent ainsi un rendu instinctif où sans réfléchir les têtes se mettent à bouger de façon synchronisée.



D’ailleurs une fois ce premier tiers terminé la suite à venir va conserver ce relatif équilibre des forces jusqu’à l’ultime conclusion... et en premier lieu sur le médium et hypnotique « Choke The Woke » au riffing encore plus dépouillé, et aux accents Black N’Roll forts sympathiques. Si l’on sent ici la patte si reconnaissable de SATYRICON ça se montre également particulièrement jouissif avec son côté industriel plus marqué ainsi que des ambiances tribales du plus bel effet, le tout avec une explosivité moins présente pour laisser ainsi la place à de la froideur plus intense et mettre les cous à rude épreuve de par une rythmique plus tranquille et remuante (ce qui sera aussi le cas de « Black Stone Circle Pit » qui bien que plus varié rythmiquement garde ce headbanging contagieux). Et au milieu de tout cela on pourra facilement citer le varié « The Nuclear Solution » qui nous joue les montagnes russes du côté du tempo, à l’instar de « Saturday Night Gulag » qui nous gratifie de samples de chœurs de l’armée rouge... en total raccord avec le nom proposé. D’ailleurs afin de continuer encore une fois sur cette optique autoritaire et répressive « Dekontamination » va nous embarquer dans une tempête neigeuse (ou de pluie acide selon comment on se place) où les explosions sont absentes, vu qu’on en a terminé du conflit et qu’il est l’heure de constater les dégâts. Entre le chant harangué tel un gourou expliquant que le châtiment est venu et une rythmique volontairement ralentie l’ensemble montre une volonté encore une fois d’affronter les éléments, seul en cherchant d’éventuels survivants au milieu d’un néant dont on ne voit pas le bout. Celui-ci pourtant va finir par arriver en guise de conclusion avec « Stairway To Oven » (si ça n’est pas un clin d’œil à LED ZEPPELIN c’est à n’y rien comprendre !) où le tabassage incessant de la plage d’ouverture fait ici son retour, comme pour boucler la boucle et dévoiler ainsi une dernière salve de guérilla avant le silence et la désolation... et aussi prouver que même si les combats sont finis il reste quelques combattants éparses toujours prompts à reprendre les armes quand il le faut, pour assurer aussi leur survie parmi la déchéance humaine.



On aura donc compris qu’après cette demi-heure sans concessions et jalonnée de courts moments de répit on ressortira lessivés de l’expérience mais heureux, car en bons masochistes que nous sommes on en reprendra une bonne louche de façon régulière et avec toujours le même plaisir. Réussissant le tour de force de sortir sa vision musicale la plus radicale comme sans doute la plus accrocheuse le désormais résidant italien a largement retrouvé de l’énergie et de l’inspiration, en déshabillant ce nouveau chapitre de ce qui nuisait aux précédents pour n’en garder que le squelette et la moëlle... afin d’obtenir un rendu qui pue le cadavre et la décomposition sur fond de destruction, de charniers et de bombes aux déflagrations dantesques. Typiquement le genre d’engin qu’on aimera s’écouter quand on veut se vider le cerveau et s’enquérir d’un bon gros défouloir bas de plafond... même s’il n’y a pas que ça vu que le rendu est beaucoup plus riche et profond si on prend la peine de l’écouter attentivement. Les pleureuses et autres personnes délicates vont détester le résultat... les autres au contraire (et les plus nombreux) vont adorer se faire trouer les oreilles comme de la chair à canon auditive, et c’est bien le principal finalement surtout que ça va occuper comme hanter les esprits durant longtemps, tant on s’y croirait dans ces ruines post-apocalyptiques de grande ampleur où Mad Max, Ken le Survivant et consorts continuent de faire des émules. Autant réputé pour son côté sulfureux et radical que pour certains disques incontournables (« Planet Zog - The End » , « Dictator - A Monument Of Glory ») il faut cependant reconnaître qu’AD HOMINEM avait perdu de son éclat depuis quelques années, la faute à deux derniers opus (« Antitheist » , « Napalm For All ») nettement moins inspirés où le tempo comme la brutalité s’étaient fortement ralentis. Visiblement conscient de cela Kaiser Wodhanaz a décidé de revenir aux fondamentaux et il a eu raison, car ce « Totalitarian Black Metal » va porter son nom à merveille tant on va retrouver cette identité nihiliste, froide et militaire qui a fait la réputation de ce projet. Tout ça sur fond de paroles traitant aussi bien de l’apocalypse nucléaire que de la condamnation des religions porteuses malgré elles de haine afin de démentir leurs valeurs de respect, d’amour et de partage qu’elles mettent si souvent en avant. 2025 - Osmose Productions Black Metal Totalitaire notes Chroniqueur : 8.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 8.5/10

tracklist 01. Snort The Ashes Of God 02. Gas Mask Devastation 03. Totalitarian Black Metal 04. Choke The Woke 05. The Nuclear Solution 06. Black Stone Circle Pit 07. Dekontamination 08. Saturday Night Gulag 09. Stairway To Oven

Durée : 31 minutes

line up Kaiser Wodhanaz / Chant - Instruments

parution 28 Février 2025

Antitheist

2015 - Osmose Productions Ad Hominem

Planet Zog - The End

2002 - Musique Et Tradition Ad Hominem

Dictator

(A Monument Of Glory)

2009 - Darker Than Black