Bleed - Bleed Chronique Bleed

Puisque l’on en est à évoquer l’influence de la météo sur nos écoutes et mes chroniques, autant poursuivre sur cette lancée et vous parler aujourd’hui du premier album des Texans de Bleed. Un disque qu’à titre personnel j’attendais avec beaucoup d’impatience suite à ce EP particulièrement prometteur intitulé Somebody’s Closer paru il y a déjà presque quatre ans mais qui néanmoins (en tout cas en ces pages) ne devrait probablement pas intéresser grand monde à moins de ressentir un petit peu de nostalgie ou d’affection pour le début des années 2000 et d’avoir grandi au son des productions Nu Metal de l’époque, celles de formations telles que Trust Company, Linkin Park, Trapt, Cold, Adema, Taproot et tous ces autres noms que j’avais relégué quelque part très loin dans mon esprit.



Devenu il y a quelques mois un quintette avec l’arrivée dans les rangs de la formation d’un certain Ryan Rodriguez (guitare, programmation) qui jusque-là n’avait accompagné les Texans qu’avec la seule casquette de producteur, Bleed poursuit ici sa collaboration avec le label 20 Buck Spin qui, je le rappelle tout de même, n’est habituellement pas du tout versé dans ce genre de musique malgré plusieurs sorties de routes certes effectuées dans des registres bien différents mais néanmoins toutes aussi franches (Vatican Shadow, Black Magnet, Slasher Dave, Pig Heart Transplant, Bastard Noise, The White Mice...). À cette occasion, cette photographie choisie pour illustrer ce premier album, si elle n’est pas aussi profondément marquée par l’esthétique des années 2000, reste néanmoins un bon indicateur de ce que l’on peut trouver à l’écoute de ces trente-cinq minutes délicieusement datées qui effectivement devraient rappeler de bons souvenirs aux plus vieux d’entre vous.



Composé de dix nouveaux morceaux pour une durée qui avoisine les quarante minutes, ce premier album éponyme marche évidemment dans les pas de l’excellent Somebody’s Closer en prenant cependant le parti d’aller encore un petit peu plus loin dans cet exercice de style périlleux qui consiste à remettre au goût du jour des sonorités jugées jusque-là un petit peu "cringe" même parmi ceux qui ont un jour écouté du Nu Metal... Bleed se distingue ainsi de ce précédent EP par l’utilisation massive de samples, séquences programmées, percussions tribales et autres scratchs plus ou moins hystériques qui effectivement vont accentuer le parallèle pourtant déjà évident qui existe entre la musique des cinq Texans et la scène Nu Metal américaine du début des années 2000. D’abord quelque peu surpris voir décontenancé par ce choix (Somebody’s Closer en étant complètement dénué), je me suis tout de même vite laissé prendre au jeu, appréciant effectivement de me retrouver transporter vingt-cinq / trente ans en arrière lorsque le genre avait le vent en poupe et que tous portaient encore jeans baggy, colliers ras de cou, chaussures de skate bien bouffies et tout l’attirail du parfait adolescent exubérant et un petit peu mal dans sa peau...



Au-delà de ces nombreux arrangements, la formule déroulée par Bleed tout au long de ces trente-cinq minutes n’a évidemment pas changé d’un pouce. Influences Post-Hardcore, Alternative Rock et Nu Metal se mêlent une fois de plus pour un résultat toujours aussi dynamique et mélodique qui n’a étonnamment aucun mal à convaincre. De ces séquences au groove particulièrement cadencé qui semblent crier « Jump, jump, jump ! » à la moindre occasion ("Fixate" à 0:10, "Through The Cylinder" à 0:16, "Killing Time" à 0:03, les premières mesures de "Cynical" et de "Slip"...) à ces riffs abrasifs aux évocations multiples (ces saccades et autres gimmicks propres à la scène Nu Metal entendus sur "Climbing Down" à 0:07, les premières secondes de "Fixate", "Killing Time", "Cynical", "Enjoy Your Stay" (avec un petit featuring des Anglais de Static Dress) et "Take It Out", ces sonorités davantage typées Post-Hardcore / Alternative Rock rappelant des groupes tels que Failure, Hum ou Deftones sur "Marathon" et "Enjoy Your Stay", "Shallow" en mode Incubus post Make Yourself...) en passant par ces refrains imparables et autres lignes de chant plus aériennes à la sauce Texas Shoegaze (Narrow Head, Trauma Ray, Glare et compagnie), on va retrouver tout au long de ces trente-cinq minutes tout ce qui faisait déjà le charme de Somebody’s Closer et même un petit peu plus encore... Une formule restée inchangée au service de titres parfaitement calibrés qui soient réussiront à faire vibrer certaines de vos cordes sensibles à commencer par celle que l’on nomme nostalgie soient vous hérisseront le poil de honte et de dégoût face à ce genre de musique presque anachronique qui n’a aujourd’hui plus lieu d’être... Bref, deux écoles qui ne risquent pas de tomber d’accord.



Sans honte et sans complexe, Bleed poursuit avec ce premier album son petit bonhomme de chemin en s’enfonçant encore un petit peu plus dans les méandres de ce qui faisait le son Nu Metal / Alternatif des années 2000. Une approche culottée mais pleinement assumée qui forcément fera grincer des dents plus d’un auditeur (surtout en sortant une fois encore chez 20 Buck Spin) mais qui pour d’autres servira probablement de machine à remonter le temps afin de revivre une époque qui pourtant n’a pas enfanté que des choses de très bons goûts (Mudvayne, Static-X, Coal Chamber, Ill Niño, Saliva...) et que bon nombre de ceux qui l’ont vécu de près ou de loin on rapidement choisi d’oublier. Réservé aux plus nostalgiques d’entre vous, ceux qui n’ont pas peur de renouer avec des sonorités particulièrement marquées pour ne pas dire complètement désuètes, Bleed réussi le pari (sur lequel personne n’a jamais vraiment misé) de faire revivre l’âge d’or du Nu Metal sans tomber dans ses travers les plus dégueulasses. Certes, en ajoutant à sa formule toutes ces séquences programmées, samples et autres scratchs, les Américains jouent encore davantage avec le feu mais à l’écoute de ce premier album force est bien de reconnaître que l’ensemble reste une fois de plus parfaitement maitrisé, à la fois très efficace et hyper catchy.

2025 - 20 Buck Spin Records Nu Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Nu Metal - Etats-Unis

nouveaute A paraître le 2 Mai 2025

tracklist 01. Climbing Down (04:08) 02. Fixate (03:00) 03. Through The Cylinder (03:49) 04. Killing Time (03:20) 05. Marathon (03:09) 06. Cynical (03:56) 07. Enjoy Your Stay (03:07) 08. Slip (03:01) 09. Shallow (04:41) 10. Take It Out (03:47)

Durée : 35:58

line up Ryan Hughes / Chant, Guitare

Noah Boyce / Guitare

Ryan Rodriguez / Guitare, Programmation

Adam Ackerman / Basse

Carson Wilcox / Batterie

