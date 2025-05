Dysangelium - Exxekratus Chronique Exxekratus (EP)

Malgré plus de quinze années d’expérience au compteur DYSANGELIUM n’a jamais véritablement réussi à décoller, se plaçant comme un éternel second couteau de la pléthorique scène d’outre-Rhin... à l’instar de nombre de ses compatriotes officiant au niveau local dans le Metal noir le plus sulfureux et authentique. Si cela est dû à un rythme de sorties particulièrement lent la qualité musicale a toujours été trop basique et passe-partout pour être franchement mémorable, à l’heure d’une concurrence de plus en plus exacerbée aussi bien dans son pays qu’à l’international. Continuant à s’inspirer de la Suède (et en particulier du côté d’ARMAGGEDA et OFERMOD) le quintet revient ici avec cet Ep qui fait suite à plus de cinq ans de silence, mais qui ne va hélas pas lui permettre une fois encore de monter dans la hiérarchie malgré toute sa bonne volonté. Car si son Black d’obédience Orthodoxe est bien mené, écrit et produit on va avoir en revanche presque en permanence la sensation d’avoir déjà entendu tel riffing ou pattern des milliers de fois auparavant, et qui en prime se montraient beaucoup plus mémorables et inspirés.



Et effectivement c’est ce sentiment qui va prédominer dès les premières notes de « Of The Burning Throne (Manifest) » où ça va tabasser fermement de façon presque continue avec énergie et conviction, mais dont l’ensemble va vite se montrer poussif et redondant avec cette voix haranguée franchement épuisante ponctuée de quelques ralentissements occultes et obscurs. Malheureusement outre une durée largement excessive le rendu est plombé par une prévisibilité de tous les instants, et cela va être la même chose pour « Trachea » qui va souffrir des mêmes maux malgré une oscillation plus marquée vers l’alternance rythmique. Jouant la carte de l’occultisme plus présente l’ensemble va mettre en avant des riffs coupants basiques ponctués de cassures scolaires et d’ambiances neigeuses et venteuses certes agréables, mais qui là encore tombent comme un cheveu sur la soupe sans aucune surprise. Pourtant avec « Whispering Knives (Manifest II) » on va pouvoir relever un peu la tête avec cette plage qui va plus varier son propos et ainsi montrer moins de linéarité... à défaut d’être grandiose, car on va avoir un démarrage bridé et neigeux où les riffs coupants nous amènent vers une ambiance Doom opaque et glauque, avant que quelques accélérations et passages parfaits pour headbanguer ne viennent nous sortir de notre torpeur. Tout cela est donc sympathique et agréable même si ça aurait été encore meilleur en se faisant plus court, vu que ça s’étire à n’en plus finir et amène de fait une certaine envie de zapper vers l’ultime composition (« Delirious Transcendence »). Celle-ci marquée par un côté épique et remuant plus affirmé va nous permettre de retrouver de l’allant, tant on est pris immédiatement par ces accents guerriers sur fond de médium endiablé joué en continu, montrant que les gars feraient bien à l’avenir de persévérer de ce côté-là que de continuer dans une veine plus rudimentaire et explosive où la monotonie est reine.



De fait même si l’intérêt remonte sur la deuxième moitié de cette sortie il n’y a pas beaucoup de choses à retenir malgré le professionnalisme de ses auteurs qui font de leur mieux, mais qui ne passeront sans doute jamais le cap nécessaire pour une reconnaissance élargie. Restant donc bien calé dans le milieu de tableau de la deuxième division locale le combo continue d’être un honnête artisan intègre et sincère, mais trop limité pour qu’on ait envie de revenir régulièrement sur ce qu’il produit. Rien de désastreux donc mais paradoxalement pas grand-chose à se mettre sous la dent non plus, et on retournera très vite écouter ce qu’il y a actuellement d’intéressant de l’autre côté de la frontière alsacienne et mosellane vu qu’ici c’est trop inégal et hétérogène pour que les PESTLEGION ou encore AD MORTEM soient détrônés de leur très bon statut actuel, ils peuvent donc dormir tranquille pour le moment c’est certain.

