Mvltifission - Reborn Souls From Transcendent Agony Chronique Reborn Souls From Transcendent Agony

Reborn Souls From Transcendent Agony et le moins que l’on puisse dire c’est que de l’eau a semble-t-il coulé sous les ponts...

Proposé dans un premier temps sur Bandcamp avant d’être édité quelques semaines plus tard en CD et en vinyle par Huangquan Records puis en cassette par Into It Records, ce nouvel album ne devrait pas manquer d’attirer le regard grâce à une illustration engageante signée des mains d’un certain Julian. Pas de titre ni même de logo mais une spirale infernale de squelettes hurlant à la mort, de pierres tombales de sinistre augure et de branchages décharnés... De quoi donner l’eau à la bouche à n’importe quel amateur de Death Metal normalement constitué.



Si Mvltifission n’a probablement eu que faire de ma première chronique les concernant et de mes griefs à son encontre, le groupe n’a pas manqué de mettre ces quelques années à profit afin d’affiner sa recette et de laisser derrière lui les quelques reproches qui ont pu lui être fait à l’époque. Un constat sans appel que l’on va pouvoir dresser dès la première écoute de Reborn Souls From Transcendent Agony qui effectivement ne fait aucun mystère des bonds en avant réalisés par Mvltifision depuis la sortie de



En effet, ce qui fait surtout de Reborn Souls From Transcendent Agony un album objectivement supérieur à son prédécesseur c’est évidemment la qualité même de ces sept nouvelles compositions tout simplement bien mieux maitrisées de bout en bout. Pour commencer, si Mvltifission continue de s’inspirer librement des Finlandais de Demilich, la ressemblance est désormais un petit peu moins flagrante qu’elle ne l’était auparavant. Des influences mieux digérées pour des compositions marquées également par une fluidité nouvelle laissant à entendre des musiciens désormais bien plus à l’aise avec leurs instruments, que ce soit dans l’écriture des titres de ce nouvel album qui ont effectivement grandement gagné en efficacité que dans leur interprétation bien moins rigide et forcée. Et s’il reste peut-être encore quelques séquences un brin crispées (je pense notamment à quelques solos comme ceux entamés à 3:58 sur "Eternal Wormed Infection" et à 2:42 sur "Terminate In Space Warp (Unstoppable Force)"), vous ne me ferez pas changer d’avis sur le pas de géant effectué par Mvltifission sur ce deuxième album.



Naviguant comme bon leur semble entre passages lourds, menaçants et plutôt atmosphériques (outre cette longue introduction angoissante qu’est "Amorphic Mass", on peut également citer les premières et dernières parties de "Rotten Figure In The Spatiotemporal Vortex" et de "Saunter Through The Grotesque", "Eternal Wormed Infection" à 2:54, "Terminate In Space Warp (Unstoppable Force)" à 1:43, "Haunting Curses" à 1:26...), séquences nettement plus chaloupées caractérisées par des riffs plus ou moins tarabiscotés ("Rotten Figure In The Spatiotemporal Vortex" à 3:41, "Eternal Wormed Infection" à 1:38, "Terminate In Space Warp (Unstoppable Force)" à 0:22 et 3:22, "Saunter Through The Grotesque" à 1:36, "Discordant Telekinesis From Enthetic Dimension" à 1:32...) et coups de boutoir certes succins mais néanmoins toujours très efficaces (« Rotten Figure In The Spatiotemporal Vortex" à 2:39, l’entame tonitruante de "Eternal Wormed Infection" puis de nouveau à 1:04, "Saunter Through The Grotesque" à 1:48, "Discordant Telekinesis From Enthetic Dimension" à 3:31, "Haunting Curses" à 0:43...), les Chinois font preuve tout au long de ces trente-six minutes d’une belle variété dans leur propos. Un atout pour Mvltifission qui, comme pour



Pour ce retour aux affaires, Mvltifission fait donc particulièrement bonne figure surtout parce que son premier album, certes sympathique, était tout de même truffé de petites imperfections qui aujourd’hui ont effectivement été largement gommé. C’est vrai, les Chinois n’ont effectivement rien inventé avec leur Death Metal d’obédience finlandaise lorgnant largement du côté de Demilich mais aujourd’hui ces derniers le font bien mieux qu’au début de leur carrière ce qui suffit amplement me montrer enthousiasme face à un deuxième album certainement pas très original mais suffisamment bien ficelé pour permettre à tous de passer un bon moment. Bref, probablement pas indispensable mais néanmoins convaincant et tout à fait sympathique. Nous avions quitté les Chinois de Mvltifission en 2021 après un premier album plutôt sympathique mais tout de même marqué par tout un tas d’imperfections. Du chant à l’écriture en passant par l’interprétation ou bien encore la production, il y avait effectivement beaucoup à redire à l’adresse de Decomposition In The Painful Metamorphosis . Il y a maintenant un petit peu plus d’un an, le groupe a repris du service avec la sortie d’un deuxième album intituléet le moins que l’on puisse dire c’est que de l’eau a semble-t-il coulé sous les ponts...Proposé dans un premier temps sur Bandcamp avant d’être édité quelques semaines plus tard en CD et en vinyle par Huangquan Records puis en cassette par Into It Records, ce nouvel album ne devrait pas manquer d’attirer le regard grâce à une illustration engageante signée des mains d’un certain Julian. Pas de titre ni même de logo mais une spirale infernale de squelettes hurlant à la mort, de pierres tombales de sinistre augure et de branchages décharnés... De quoi donner l’eau à la bouche à n’importe quel amateur de Death Metal normalement constitué.Si Mvltifission n’a probablement eu que faire de ma première chronique les concernant et de mes griefs à son encontre, le groupe n’a pas manqué de mettre ces quelques années à profit afin d’affiner sa recette et de laisser derrière lui les quelques reproches qui ont pu lui être fait à l’époque. Un constat sans appel que l’on va pouvoir dresser dès la première écoute dequi effectivement ne fait aucun mystère des bonds en avant réalisés par Mvltifision depuis la sortie de Decomposition In The Painful Metamorphosis en 2021. C’est bien simple, tout sur ce nouvel album est supérieur qualitativement à son prédécesseur. Si en premier lieu c’est peut-être la production que l’on va évidemment remarquer car tout simplement plus aérée et plus naturelle (notamment cette batterie aux atours autrefois nettement plus synthétiques (même si malheureusement elle en conserve encore aujourd’hui quelques travers)), ce n’est peut-être pas ce qu’il faut retenir même si on saura apprécier à leur juste valeur les efforts effectués en la matière.En effet, ce qui fait surtout deun album objectivement supérieur à son prédécesseur c’est évidemment la qualité même de ces sept nouvelles compositions tout simplement bien mieux maitrisées de bout en bout. Pour commencer, si Mvltifission continue de s’inspirer librement des Finlandais de Demilich, la ressemblance est désormais un petit peu moins flagrante qu’elle ne l’était auparavant. Des influences mieux digérées pour des compositions marquées également par une fluidité nouvelle laissant à entendre des musiciens désormais bien plus à l’aise avec leurs instruments, que ce soit dans l’écriture des titres de ce nouvel album qui ont effectivement grandement gagné en efficacité que dans leur interprétation bien moins rigide et forcée. Et s’il reste peut-être encore quelques séquences un brin crispées (je pense notamment à quelques solos comme ceux entamés à 3:58 sur "Eternal Wormed Infection" et à 2:42 sur "Terminate In Space Warp (Unstoppable Force)"), vous ne me ferez pas changer d’avis sur le pas de géant effectué par Mvltifission sur ce deuxième album.Naviguant comme bon leur semble entre passages lourds, menaçants et plutôt atmosphériques (outre cette longue introduction angoissante qu’est "Amorphic Mass", on peut également citer les premières et dernières parties de "Rotten Figure In The Spatiotemporal Vortex" et de "Saunter Through The Grotesque", "Eternal Wormed Infection" à 2:54, "Terminate In Space Warp (Unstoppable Force)" à 1:43, "Haunting Curses" à 1:26...), séquences nettement plus chaloupées caractérisées par des riffs plus ou moins tarabiscotés ("Rotten Figure In The Spatiotemporal Vortex" à 3:41, "Eternal Wormed Infection" à 1:38, "Terminate In Space Warp (Unstoppable Force)" à 0:22 et 3:22, "Saunter Through The Grotesque" à 1:36, "Discordant Telekinesis From Enthetic Dimension" à 1:32...) et coups de boutoir certes succins mais néanmoins toujours très efficaces (« Rotten Figure In The Spatiotemporal Vortex" à 2:39, l’entame tonitruante de "Eternal Wormed Infection" puis de nouveau à 1:04, "Saunter Through The Grotesque" à 1:48, "Discordant Telekinesis From Enthetic Dimension" à 3:31, "Haunting Curses" à 0:43...), les Chinois font preuve tout au long de ces trente-six minutes d’une belle variété dans leur propos. Un atout pour Mvltifission qui, comme pour Decomposition In The Painful Metamorphosis , s’épanouit sur des titres relativement longs oscillants entre quatre et six minutes bien tapées.Pour ce retour aux affaires, Mvltifission fait donc particulièrement bonne figure surtout parce que son premier album, certes sympathique, était tout de même truffé de petites imperfections qui aujourd’hui ont effectivement été largement gommé. C’est vrai, les Chinois n’ont effectivement rien inventé avec leur Death Metal d’obédience finlandaise lorgnant largement du côté de Demilich mais aujourd’hui ces derniers le font bien mieux qu’au début de leur carrière ce qui suffit amplement me montrer enthousiasme face à un deuxième album certainement pas très original mais suffisamment bien ficelé pour permettre à tous de passer un bon moment. Bref, probablement pas indispensable mais néanmoins convaincant et tout à fait sympathique.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE