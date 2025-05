Zxui Moskvha - Desecration Paradigm Chronique Desecration Paradigm





ZXUI MOSKVHA, formation japonaise, est composé de cinq membres : Toshi à la basse, Yoshja aux vocaux et Shinnosuke aux guitares. Shota Tsunematsu, qui était auparavant à la batterie, est devenu guitariste et il a laissé son instrument au seul nouveau venu : Yuya Yakushiji. Ce dernier joue depuis 2011 au sein de la formation de Brutal Death Metal VISCERA INFEST. Bienvenue à lui. Et tout ce beau monde vient du sud du Japon, d’Oita pour être plus précis, sur l’île du Kyushu et donc très proche de chez Sakrifiss...



C’est une information importante parce que cela fait de ZXUI MOSKVHA le meilleur représentant du black metal au niveau local. Même s’il tourne dans tout le Japon, il assure ce rôle de « symbole de l’underground près de chez toi ». Alors c’est vrai que sa musique est inspirée du black traditionnel et qu’elle n’a rien de révolutionnaire, mais elle fait le travail. Ce sont des compositions puissantes et efficaces qui respectent un style codifié mais qui font plaisir tellement le black tape fort et juste et que les mélodies donnent envie de se déchaîner. Quelques moments de bravoure sortent du lot, comme le titre d’ouverture « Oath of Sacrilege », « De Misantroop » et « Life Despised »...



La 7ème piste devait sans doute être la dernière, et elle termine pour cette raison par presque deux minutes de piano apaisant, et finalement deux titres la suivent : une reprise de CRIMSON TEARS qui dépote et un morceau intitulé « Excruciating Agony » qui n’est pas inédit, apparaissant sur l’EP 4 titres de 2022.



Franchement, ZXUI MOSKVHA sait faire du black metal et il le prouve une nouvelle fois. Je pense que certains seront embarqués par leur musique mais que d’autres risquent de trouver que c’est du réchauffé. Cela dépendra donc de ce que l’on attend : du neuf ou du classique... Allez, on va faire comme si tu avais une bonne mémoire, même si je comprends bien que tu ne peux pas te souvenir d’un obscur groupe qui n’a sorti qu’un seul album, il y a 4 ans. Si, si, c’était Bloody Remembrance of the Noble Sun , et il était pas mal du tout et je lui avais mis 7.5/10. Je ne vais pas trop en reparler ici parce que les compositions de ce deuxième album ont exactement les mêmes saveurs. Par contre, il faudrait d’abord vérifier s’il n’y a pas eu de changements dans le line-up., formation japonaise, est composé de cinq membres : Toshi à la basse, Yoshja aux vocaux et Shinnosuke aux guitares. Shota Tsunematsu, qui était auparavant à la batterie, est devenu guitariste et il a laissé son instrument au seul nouveau venu : Yuya Yakushiji. Ce dernier joue depuis 2011 au sein de la formation de Brutal Death Metal. Bienvenue à lui. Et tout ce beau monde vient du sud du Japon, d’Oita pour être plus précis, sur l’île du Kyushu et donc très proche de chez Sakrifiss...C’est une information importante parce que cela fait dele meilleur représentant du black metal au niveau local. Même s’il tourne dans tout le Japon, il assure ce rôle de « symbole de l’underground près de chez toi ». Alors c’est vrai que sa musique est inspirée du black traditionnel et qu’elle n’a rien de révolutionnaire, mais elle fait le travail. Ce sont des compositions puissantes et efficaces qui respectent un style codifié mais qui font plaisir tellement le black tape fort et juste et que les mélodies donnent envie de se déchaîner. Quelques moments de bravoure sortent du lot, comme le titre d’ouverture « Oath of Sacrilege », « De Misantroop » et « Life Despised »...La 7ème piste devait sans doute être la dernière, et elle termine pour cette raison par presque deux minutes de piano apaisant, et finalement deux titres la suivent : une reprise dequi dépote et un morceau intitulé « Excruciating Agony » qui n’est pas inédit, apparaissant sur l’EP 4 titres de 2022.Franchement,sait faire du black metal et il le prouve une nouvelle fois. Je pense que certains seront embarqués par leur musique mais que d’autres risquent de trouver que c’est du réchauffé. Cela dépendra donc de ce que l’on attend : du neuf ou du classique...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE