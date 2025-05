Samael Cooper - The Ancient Black Metal Files, Pt. III Chronique The Ancient Black Metal Files, Pt. III

Samael Cooper, l’homme, n’a vraisemblablement pas le temps de niaiser. Point de tequila ou de Heineken (si jamais tu as la référence) pour lui, juste du black metal, à outrance, et ce depuis 2022. Je dis à outrance car outre la vingtaine de singles déjà parus, SAMAEL COOPER, le groupe, compte également un EP et cinq albums avec ce « The Ancient Black Metal Files Part III ». C’est beaucoup, je ne dirai pas que c’est trop car son évolution dans un laps de temps aussi court est impressionnante.



J’avoue qu’au début, je n’ai pas forcément pris le projet trop au sérieux. Les pochettes de « New World Order » et « Kabbalah for Everyone » me semblaient trop criardes et sans lien thématique entre elles, quant à « Les plus belles chansons de Noël », si les reprises black metal de « Petit papa Noël », « Vive le vent d’hiver » ou « Mon beau sapin » peuvent prêter à sourire, ça ne respirait pas non plus le génie, leur préférant à titre personnel « All I Want for Christmas Is You » de Mariah Carey évidemment, une belle âme rembourrée vendue comme il se doit à Satan Claus. Cependant, en 2023 le groupe entame la série des « The Ancient Black Metal Files » et, rien que sur un plan esthétique, nous constatons que le musicien a trouvé sa voie, une espèce de satire biblique en style comics dans un noir et blanc sobre au rendu vraiment cool (adjectif certes fourre-tout mais je ne trouve pas mieux pour l’instant). Cela change et ça fait du bien. Aussi, lorsque j’engage l’écoute, je m’attends sincèrement à ouïr un truc sérieux, à la hauteur des efforts visuels réalisés. Là, point de déception.



Si l’appellation apocalyptic bestial black metal semble un peu exagérée sur le papier, il est indéniable que l’approche crue et rudimentaire du genre positionne SAMAEL COOPER parmi les nouveaux plus féroces pourfendeurs des monothéismes. Clairement, je ne m’attendais pas à un tel déferlement de violence de la part du Lyonnais : les tempos sont systématiquement blastés, les riffs te vrillent le cerveau (« FFF »), l’ambiance de guerre permanente m’évoquant les débuts d’De Principii Evangelikum » en particulier, en moins massif et compact, plutôt pour des questions d’intensité, avec ces vocaux possédés qui empruntent souvent des tonalités death metal lorsqu’il s’agit d’obscurcir un passage.



Une musique qui sent la vérole donc, la famine, la misère, la haine larvée qui s’extériorise en meurtre de masse, avec une détestation de chaque instant des religions (« Torah Chadashah », « Moses Never Existed », « Burning the Quran Brings Light », « Eli Eli »). Bon, là je n’en vois que deux qui sont principalement ciblées mais comme par le passé il y eut des titres tels que « Burn Churches » ou « Vatican coup d’état », je me dis peut-être naïvement que tout le monde en prend pour son grade. Après, si le groupe développe une fixation sur le judaïsme et l’islam, j’avoue que cela ne me fait ni chaud ni froid, sachant que rien ne m’incite à aller vers cette théorie (du complot, c’est entendu). Il faudrait donc appréhender ce « The Ancient Black Metal Files Part III » pour ce qu’il est, à savoir une pièce de metal chauffée à blanc aux flammes de l’Enfer, avec pour seule et unique ambition de déverser la haine, le chaos, la terreur, chose dont s’acquitte parfaitement SAMAEL COOPER tout au long de ces onze morceaux. Oui la musique développe parfois des atmosphères irrespirables, oui sa densité constante occupe tout l’espace et empêche la réflexion, la prise de recul, afin de mieux laisser s’exprimer la part de primate ultra violent en nous.



C’est vrai qu’autant de radicalité, l’agression est constante, pourrait sur la durée fatiguer l’auditeur le plus aguerri. J’avoue moi-même avoir parfois marqué quelques temps d’arrêt, histoire de sortir la tête du brasier. Mais si je mets de côté cet excès d’outrance, sachant que j’ai profité de mes pauses pour parcourir les deux volets précédents, je ne peux que louer les progrès qui ont été faits, notamment en termes de production. En effet, si la violence perverse était déjà une composante forte, le groupe a su se doter d’une sonorisation plus puissante, plus claire également, qui bonifie réellement le projet et l’aide à atteindre ses objectifs d’éradication des croyances traditionnelles.



Par conséquent, si jamais j’ai pu avoir des réticences avant de lancer cet album, elles ont été balayées en moins de deux minutes. En revanche, j’ai du mal à croire qu’il s’agisse de la même formation sur les deux premiers albums (« New World Order », « Kabbalah for Everyone ») car si la voix est déjà là, le style lui pique un peu, davantage death et largement moins intéressant que ce qui est proposé dans cette trilogie (qui n’est peut-être pas terminée d’ailleurs), même si une composition telle que « The Light of Satan » s’avère excellente. , l’homme, n’a vraisemblablement pas le temps de niaiser. Point de tequila ou de Heineken (si jamais tu as la référence) pour lui, juste du, à outrance, et ce depuis 2022. Je dis à outrance car outre la vingtaine de singles déjà parus,, le groupe, compte également un EP et cinq albums avec ce «». C’est beaucoup, je ne dirai pas que c’est trop car son évolution dans un laps de temps aussi court est impressionnante.J’avoue qu’au début, je n’ai pas forcément pris le projet trop au sérieux. Les pochettes de «» et « Kabbalah for Everyone » me semblaient trop criardes et sans lien thématique entre elles, quant à «», si les reprisesde « Petit papa Noël », « Vive le vent d’hiver » ou « Mon beau sapin » peuvent prêter à sourire, ça ne respirait pas non plus le génie, leur préférant à titre personnel « All I Want for Christmas Is You » de Mariah Carey évidemment, une belle âme rembourrée vendue comme il se doit à Satan Claus. Cependant, en 2023 le groupe entame la série des «» et, rien que sur un plan esthétique, nous constatons que le musicien a trouvé sa voie, une espèce de satire biblique en styledans un noir et blanc sobre au rendu vraiment(adjectif certes fourre-tout mais je ne trouve pas mieux pour l’instant). Cela change et ça fait du bien. Aussi, lorsque j’engage l’écoute, je m’attends sincèrement à ouïr un truc sérieux, à la hauteur des efforts visuels réalisés. Là, point de déception.Si l’appellationsemble un peu exagérée sur le papier, il est indéniable que l’approche crue et rudimentaire du genre positionneparmi les nouveaux plus féroces pourfendeurs des monothéismes. Clairement, je ne m’attendais pas à un tel déferlement de violence de la part du Lyonnais : les tempos sont systématiquement blastés, les riffs te vrillent le cerveau (« FFF »), l’ambiance de guerre permanente m’évoquant les débuts d’ ANTAEUS , «» en particulier, en moins massif et compact, plutôt pour des questions d’intensité, avec ces vocaux possédés qui empruntent souvent des tonalitéslorsqu’il s’agit d’obscurcir un passage.Une musique qui sent la vérole donc, la famine, la misère, la haine larvée qui s’extériorise en meurtre de masse, avec une détestation de chaque instant des religions (« Torah Chadashah », « Moses Never Existed », « Burning the Quran Brings Light », « Eli Eli »). Bon, là je n’en vois que deux qui sont principalement ciblées mais comme par le passé il y eut des titres tels que « Burn Churches » ou « Vatican coup d’état », je me dis peut-être naïvement que tout le monde en prend pour son grade. Après, si le groupe développe une fixation sur le judaïsme et l’islam, j’avoue que cela ne me fait ni chaud ni froid, sachant que rien ne m’incite à aller vers cette théorie (du complot, c’est entendu). Il faudrait donc appréhender ce «» pour ce qu’il est, à savoir une pièce dechauffée à blanc aux flammes de l’Enfer, avec pour seule et unique ambition de déverser la haine, le chaos, la terreur, chose dont s’acquitte parfaitementtout au long de ces onze morceaux. Oui la musique développe parfois des atmosphères irrespirables, oui sa densité constante occupe tout l’espace et empêche la réflexion, la prise de recul, afin de mieux laisser s’exprimer la part de primate ultra violent en nous.C’est vrai qu’autant de radicalité, l’agression est constante, pourrait sur la durée fatiguer l’auditeur le plus aguerri. J’avoue moi-même avoir parfois marqué quelques temps d’arrêt, histoire de sortir la tête du brasier. Mais si je mets de côté cet excès d’outrance, sachant que j’ai profité de mes pauses pour parcourir les deux volets précédents, je ne peux que louer les progrès qui ont été faits, notamment en termes de production. En effet, si la violence perverse était déjà une composante forte, le groupe a su se doter d’une sonorisation plus puissante, plus claire également, qui bonifie réellement le projet et l’aide à atteindre ses objectifs d’éradication des croyances traditionnelles.Par conséquent, si jamais j’ai pu avoir des réticences avant de lancer cet album, elles ont été balayées en moins de deux minutes. En revanche, j’ai du mal à croire qu’il s’agisse de la même formation sur les deux premiers albums («», « Kabbalah for Everyone ») car si la voix est déjà là, le style lui pique un peu, davantageet largement moins intéressant que ce qui est proposé dans cette trilogie (qui n’est peut-être pas terminée d’ailleurs), même si une composition telle que « The Light of Satan » s’avère excellente.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2025 - Indépendant Bestial Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Samael Cooper

Bestial Black Metal - 2022 - France

formats Digital / 09/05/2025 - Indépendant

nouveaute A paraître le 9 Mai 2025

écoutez Brea-King the Chains

The Destroyer of Worlds

Mystic War Metal

Torah Chadashah

Let's Get Illuminated

FFF (French Freedom Fries)

Moses Never Existed

Burning the Quran Brings Light

Eli Eli

Luciferian Infiltration

The Coup and the Cup

tracklist 01. Brea-King the Chains (03:49) 02. The Destroyer of Worlds (03:31) 03. Mystic War Metal (03:53) 04. Torah Chadashah (03:36) 05. Let's Get Illuminated (03:32) 06. FFF (French Freedom Fries) (02:08) 07. Moses Never Existed (04:34) 08. Burning the Quran Brings Light (04:11) 09. Eli Eli (04:21) 10. Luciferian Infiltration (03:20) 11. The Coup and the Cup (05:37)

Durée : 42:32

line up Samael Cooper /

Essayez aussi Impiety

Kaos Kommand 696

2002 - Osmose Productions Goatvermin

Détruire

2017 - Armée de la Mort Records