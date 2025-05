Liturgy - Immortal Life II Chronique Immortal Life II (Réenr.)

Immortal Life succédant à des démos vendues de façon confidentielle.



Car si l’on retient avant tout Immortal Life posait les bases du style particulier du projet, entre black metal furieux, noise-rock et shoegaze (cf. la reprise de « No More Sorry » de My Bloody Valentine).



Immortal Life II rattrape, donc, donne un plus beau corps à l’ensemble par la participation du line-up actuel de Liturgy, augmente des titres squelettiques de la chair fière et nacrée qui fait aujourd’hui la beauté de la formation. 16 minutes qui gardent une certaine fraîcheur, intéresseront l’amateur de longue-date qui trouvera les prémices des albums futurs mais qui pourront aussi davantage plaire à ceux pensant que la bande est allée trop loin. L’EP a l’avantage d’être court et percutant, dénouant les nœuds stylistiques qu’aime créer les Ricains pour une musique aussi variée que directement jouissive. Il y a de quoi planer avec le doublet « Everquest », vivre plus intensément avec le morceau-titre et « Life After Life » (m’évoquant la même rage lumineuse que les tout-débuts de Deafheaven, ici transmise avec plus de virtuosité).



Modeste en durée et en objectifs, Immortal Life II ne marque pas la grande histoire de Liturgy mais la perpétue avec allégresse, celle naissant notamment de cette sensation d’écouter une entité éloignée des carcans et des considérations extérieures. Une liberté actuelle qui regarde les errances passées avec un air tendre et l’envie de leur donner toute la beauté qu’elles avaient en elles, cachée et désormais révélée. Ce qui n’empêche pas l’auto-dérision ; je vous laisse apprécier plus bas l’artwork original pour mieux comprendre l’image en haut à droite.







Artwork de Immortal Life



Hunter Ravenna Hunt-Hendrix continue de parfaire son passé. Après le double-album reprenant différentes œuvres de Liturgy tout en les magnifiant – le total 93696 –, la voilà à offrir une nouvelle version à sa première réalisation de grande ampleur,succédant à des démos vendues de façon confidentielle.Car si l’on retient avant tout Renihilation comme point de départ du projet, Liturgy a véritablement commencé avec cet EP, conçu seule à l’époque par la personne qui n’avait encore que des H en initiales, une guitare, un micro et un ordinateur pour composer. Sentant la musique faite dans sa chambre – ce qu’elle est, après tout –,posait les bases du style particulier du projet, entre black metal furieux, noise-rock et shoegaze (cf. la reprise de « No More Sorry » de My Bloody Valentine).rattrape, donc, donne un plus beau corps à l’ensemble par la participation du line-up actuel de Liturgy, augmente des titres squelettiques de la chair fière et nacrée qui fait aujourd’hui la beauté de la formation. 16 minutes qui gardent une certaine fraîcheur, intéresseront l’amateur de longue-date qui trouvera les prémices des albums futurs mais qui pourront aussi davantage plaire à ceux pensant que la bande est allée trop loin. L’EP a l’avantage d’être court et percutant, dénouant les nœuds stylistiques qu’aime créer les Ricains pour une musique aussi variée que directement jouissive. Il y a de quoi planer avec le doublet « Everquest », vivre plus intensément avec le morceau-titre et « Life After Life » (m’évoquant la même rage lumineuse que les tout-débuts de Deafheaven, ici transmise avec plus de virtuosité).Modeste en durée et en objectifs,ne marque pas la grande histoire de Liturgy mais la perpétue avec allégresse, celle naissant notamment de cette sensation d’écouter une entité éloignée des carcans et des considérations extérieures. Une liberté actuelle qui regarde les errances passées avec un air tendre et l’envie de leur donner toute la beauté qu’elles avaient en elles, cachée et désormais révélée. Ce qui n’empêche pas l’auto-dérision ; je vous laisse apprécier plus bas l’artwork original pour mieux comprendre l’image en haut à droite.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE