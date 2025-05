Meth Leppard - Gatekeepers Chronique Gatekeepers

beau le fait que des gens déploient une somme de talent folle pour composer, produire, enregistrer et sortir la musique la plus stupide et inaudible possible - pour le commun des mortels, j'entends. Le Grindcore, nouveau bastion de l'absurde ? Peut-être. En tout cas, ce dernier album de Meth Leppard ne risque pas de réconcilier les frileux avec le genre.



"Blast-beats à 270 bpm - Grindcore old-school - Peut causer douleurs à la nuque et pertes d'audition."



Le programme est clair pour ce deuxième long-jeu de Meth Leppard. "Gatekeepers", arrivant cinq ans après un Warsore, The Kill, Blood Düster et autres Internal Rot devront maintenant partager leur trône. Je n'en avais en tout cas jamais douté.



Si j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour le Grindcore complètement mongolien du combo d'Oz, je dois avouer que je ne m'attendais pas à une telle déferlante, d'autant que "Gatekeepers" ne devait sortir qu'en Juillet - format LP coproduit par Psychocontrol (changez de boutique en ligne, les gars, pitié) et Here and Now Records que j'attendais, la bave aux lèvres. Et puis, surprise, le 11 Mai dernier, débarquent ces dix titres, ce minuscule quart-d'heure, dont l'on vit avec délectation chaque seconde comme un steak de daron administré sèchement derrière la nuque. "HPV Lovecraft", "Oligarchy Bukkake", "Deeds of Fleshlight" (avouez que celle-ci, franchement, elle est sublime)... La poésie à fleur de peau, rejoignant les ballades "KKKaren", "Dead Inside but Still Horny" et autres "Dead Kardashians". Ne comptez pas sur des paroles, cependant, elles sont plus inintelligibles que jamais, Ryan terminant, sur cette galette, sa régression à l'état d'australopithèque.



Quelle dérouillée, mes aïeux. Fidèle à sa ligne de conduite, Meth Leppard débobine des kilomètres de riffs ultimes sur un tapis de blast-beats proprement inhumains - triggers ou post-prod, peu importe, Kieren reste un batteur fascinant de régularité et de constance (ces tapis de double auréolant la mosh part de "Oligarchy Bukkake" !) Dopé par une production plus massive que jamais, "Gatekeepers" se paie même le luxe de faire varier son propos. On appréciait Meth Leppard dans son roleplay de Marvin Heemeyer ? Le duo ré-invoque ces petites touches apocalyptiques délicieuses, variant le propos, qui faisaient déjà les plus belles heures du final de "Trust Fund" sur leur split avec Axis of Despair : la guitare traînante à 0:57 sur "Pay to Play", l'écho du brouillard de guerre dans les riffs terminant le premier morceau, l'éponyme... Le combo aurait pu se contenter de nous rouler dessus, mais non, il se plaît à faire une marche arrière sur notre petit corps meurtri, juste histoire d'être sûr.



