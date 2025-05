Deafheaven - Lonely People with Power Chronique Lonely People with Power

DEAFHEAVEN font du black metal, s’ils sont des hipsters haïssables, si eux-mêmes savent dans quelle catégorie se classer ? Aucun problème, mais nous, ici, on va s’en foutre. On ne va pas rester sur ces discussions qui ont suffisamment vécu depuis 2013, depuis la sortie de l’historique album



DEAFHEAVEN version 2025 n’a pas changé de membres. Le quintet est à nouveau le même, et cela fera bientôt 10 ans qu’il reste inchangé : les deux membres fondateurs Georges Clarke (vocaux) et Kerry McCoy (Guitares), le batteur Daniel Tracy présent depuis 2012, le guitariste Shiv Mehra engagé en 2014 et le bassiste Chris Johnson qui y officie depuis 2017. Mais sur ce nouvel album, le 6ème, il va falloir compter sur du renfort, principalement du côté des vocaux. Tout d’abord, soulignons que des chœurs sont effectués par l’Irlandais James Kelly, ancien d’ALTAR OF PLAGUES que l’on avait perdu de vue depuis quelques années. Ensuite, la voix féminine sur l’intermède « Incidental II » est celle de Jae Matthews, que les amateurs de synthpop connaissent bien puisqu’elle appartient au groupe BOY HARSHER. Enfin, Paul Banks est l’invité qui déclame sur « Incidental III ». Il est habituellement au micro d’INTERPOL, groupe de rock indépendant new-yorkais. Je vais être direct, mais ces deux derniers invités sont le seul point faible de l’album. La raison ? Simple, on pouvait s’attendre à ce qu’ils se démarquent, qu’ils soient mis en avant, mais en fait ils sont très discrets sur leurs interventions minuscules et ne peuvent que décevoir ceux qui en attendaient quelque chose. N’en attendez donc rien !



Tout le reste est parfait. Je n’ai effectivement rien à redire sur les compositions qui sont impressionnantes. En fait, nous avions quitté DEAFHEAVEN en 2021 avec un album particulier, une parenthèse dans sa carrière : un Infinite Granite qui rendait hommage à des formations comme THE SMITHS ou RIDE. Et c’était bel et bien juste une parenthèse car DEAFHEAVEN est de retour avec son style si particulier, avec ses compositions qui prend effectivement des éléments black metal pour les plonger dans la lumière de l’aube. Mais alors que la formule semblait s’essouffler sur l’avant-dernier album Lonely People with Power parvient à taper très fort, en retrouvant les meilleures qualités du groupe...



Black metal ou pas, shoegaze ou Post Black metal, je m’en fous, je savoure et me délecte de cette heure de jeu, tous les jours sans lassitude depuis sa sortie ! Tu veux encore parler dans le vide pour déterminer si les Américains defont du black metal, s’ils sont des hipsters haïssables, si eux-mêmes savent dans quelle catégorie se classer ? Aucun problème, mais nous, ici, on va s’en foutre. On ne va pas rester sur ces discussions qui ont suffisamment vécu depuis 2013, depuis la sortie de l’historique album Sunbather . On va plutôt parler du nouvel album comme l’on parle du nouvel album de n’importe quel groupe, en confirmant le line-up, en regardant l’évolution musicale, en donnant notre ressenti.version 2025 n’a pas changé de membres. Le quintet est à nouveau le même, et cela fera bientôt 10 ans qu’il reste inchangé : les deux membres fondateurs Georges Clarke (vocaux) et Kerry McCoy (Guitares), le batteur Daniel Tracy présent depuis 2012, le guitariste Shiv Mehra engagé en 2014 et le bassiste Chris Johnson qui y officie depuis 2017. Mais sur ce nouvel album, le 6ème, il va falloir compter sur du renfort, principalement du côté des vocaux. Tout d’abord, soulignons que des chœurs sont effectués par l’Irlandais James Kelly, ancien d’que l’on avait perdu de vue depuis quelques années. Ensuite, la voix féminine sur l’intermède « Incidental II » est celle de Jae Matthews, que les amateurs de synthpop connaissent bien puisqu’elle appartient au groupe. Enfin, Paul Banks est l’invité qui déclame sur « Incidental III ». Il est habituellement au micro d’, groupe de rock indépendant new-yorkais. Je vais être direct, mais ces deux derniers invités sont le seul point faible de l’album. La raison ? Simple, on pouvait s’attendre à ce qu’ils se démarquent, qu’ils soient mis en avant, mais en fait ils sont très discrets sur leurs interventions minuscules et ne peuvent que décevoir ceux qui en attendaient quelque chose. N’en attendez donc rien !Tout le reste est parfait. Je n’ai effectivement rien à redire sur les compositions qui sont impressionnantes. En fait, nous avions quittéen 2021 avec un album particulier, une parenthèse dans sa carrière : un Infinite Granite qui rendait hommage à des formations commeou. Et c’était bel et bien juste une parenthèse carest de retour avec son style si particulier, avec ses compositions qui prend effectivement des éléments black metal pour les plonger dans la lumière de l’aube. Mais alors que la formule semblait s’essouffler sur l’avant-dernier album Ordinary Corrupt Human Love , elle retrouve se plus belles couleurs le long de ces 12 nouvelles pistes. Beaucoup de passages viennent nous triturer l’esprit, aussi bien des riffs que des parties vocales. Je suis parfaitement bluffé et emporté par les ambiances tiraillées entre le chaos et l’euphorie. Les émotions sont profondes et variées et elles valent bien celles de New Bermuda Sunbather reste inatteignable, maisparvient à taper très fort, en retrouvant les meilleures qualités du groupe...Black metal ou pas, shoegaze ou Post Black metal, je m’en fous, je savoure et me délecte de cette heure de jeu, tous les jours sans lassitude depuis sa sortie !

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE