VENERAXIOM y demeureront. Après deux EP (« Intercurse » - 2019 ; « Labyrinthus Infernales » - 2021), une compilation en 2022 puis un split en 2023 aux côtés de GRAND BEWITCHMENT, le trio débarque avec son premier album, « Apocryphilia », dont la pochette ne laisse que peu de place au mystère : du black metal, du blasphème, une pincée de perversion sexuelle sur fond d’occultisme. Comme tout un chacun, je jubile.



Les trois acolytes n’ayant pas brillé jusqu’à présent dans des formations connues (au mieux pourrait-on citer HORRID qui a sorti un LP en 2011), nous ne pourrons pas parler d’un rassemblement de gloires locales, cependant la maîtrise du sujet dont ils font étalage tout au long des neuf compositions pourra ravir plus d’un auditeur. Nous sommes donc en présence d’un black dans son expression la plus brute (pas de claviers, d’arrangements grandiloquents) mais également la plus sauvage d’une part grâce à la rapidité des tempos, de l’autre du fait d’un chant qui n’hésite pas à venir sur le terrain de tonalités plus graves, à la frontière du death metal, à l’image d’un



Pourtant, à l’écoute des quarante minutes, il ne me viendra jamais à l’esprit de parler de black death ou d’une quelconque fusion des genres. Les titres baignent du début à la fin dans une atmosphère impie, rituel initiatique brutal d’une jeune recrue fraichement ôtée à l’emprise de l’Église (« LustVoid Kadash »), le disque sent la fornication contre-nature, la bête immolée sur l’autel sacrificiel. Mais ce qui rend surtout le disque intéressant à mes oreilles, c’est le soin apporté au jeu de guitares. En effet, nous sommes loin des accords barrés parfois trop simplistes, efficaces pour jouer vite mais pouvant aussi rapidement tourner en rond dès lors qu’on ne propose que cela. Ici, J. Chains s’efforce d’apporter un peu de technique, un touché speed thrash, sur l’introduction « Solve Sect Coagula » par exemple (un hymne probable), et donc de ne pas exécuter la réplique exacte de la ligne de basse. Ainsi, et c’est là l’un des points forts de l’album, le groupe ne perd pas de temps à étoffer le son en multipliant les pistes. La guitare est bien dédoublée à l’occasion mais tu sens que sur scène, le rendu doit être identique, la « six cordes » ayant cette liberté de ton en partie grâce au boulot abattu par le bassiste J. Vessel (il n’y aura aucune blague de ma part qui ferait référence à un célèbre titre de patterns, autant capable de tenir de longs moments blastés que d’apporter un peu de finesse sur les quelques accalmies.



