Allez, « en route mauvaise troupe ! ». Non, mais c’est juste que « En route » c’est le nom de cet album, et que du coup ça me rappelle ce que disait mon père quand on devait partir quelque part. « En route, mauvaise troupe ! ». Pourquoi ce nom ? Le groupe n’est même pas français en plus… il est finlandais. Mais il a décidé d’utiliser l’anglais dans tous ses morceaux, et l’expression « en route » est passée dans le langage apparemment. C’est un emprunt lexical. Alors allons-y pour En Route, mais avant tout présentons le groupe qui en est l’initiateur. RAWMOOR est une toute nouvelle formation qui a vu le jour autour de deux hommes : Moordrawn qui s’occupe de tous les instruments et de quelques vocaux, Brim qui est au micro. Les deux hommes font de la musique ensemble depuis une dizaine d’années, mais ils ont sorti leur premier album tardivement, en 2024, et dans une discrétion absolue, au format numérique. Il a réussi à taper dans l’oreille d’un label, l’Italien WormHoleDeath, qui a décidé de le sortir au format physique avec un nouveau visuel.



Et il a bien fait parce que cet album est sympatoche. Cet album est bien dans la veine de ce qu’il propose habituellement, à savoir des groupes qui se débrouillent bien et qui s’écoutent tranquillement. Par contre, ce n’est jamais renversant. Ici encore nous ne sauterons pas au plafond avec ces 6 compositions, mais nous passerons un bon petit moment. Le groupe est en plus doué avec ses instruments et il arrive à jongler avec les genres, passant du black mélodique au heavy metal enjoué tout en intégrant beaucoup de claviers pour se la jouer BM sympho. C’est crédible, c’est cohérent, c’est bien exécuté.



Par contre, une fois l’album terminé, je n’ai pas de petite voix intérieure qui me demande de relancer les morceaux. Je reste avec l’impression d’avoir eu un petit plaisir, mais qui m’a suffi le temps de 41 minutes. Je me dis que je remettrai peut-être l’album à l’occasion, mais qu’il y en a au moins 28 qui auront la priorité. RAWMOOR m’a un peu perdu... en route.

