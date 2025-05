Veitsi - Perikato Chronique Perikato

Ah j’aime bien quand des groupes déboulent comme ça de nulle part avec juste l’intention de violenter mes oreilles. VEITSI est finlandais et il sort son premier album en tout début d’année 2025 après plusieurs démos dont la première remonte déjà à 2022. Il s’agit d’un one man band tenu par M.K., également actif au sein de KRUCIFIXION WOODS et de SOKEUS. Deux formations de black metal, évidemment… Mais alors pourquoi se concentrer sur un troisième projet ? Eh bien tout simplement pour y intégrer d’autres influences, que le cagoulé avoue venir du punk.



VEITSI est effectivement un groupe bien primaire qui balance du black metal à tendances punk qui ne fait pas dans la dentelle. Ce sont surtout les vocaux qui n’ont jamais dû rencontrer la douceur de toute leur existence et qui crachouillent sans cesse. Ils sont très vicieux, agressifs, écœurants… Les guitares aussi aiment bien dégueuler et elles ne se privent pas pour balancer des sons hachés et saturés. Mais entraînants. Effectivement, le côté punk est bien libéré et se retrouve dans ces élans sonores qui défoncent.



« Murhanhimon alttarilla » ou « Perikato » sont extrêmement frénétiques et ne peuvent pas laisser de marbre. On a l’impression d’être pris dans une crise d’épilepsie inversée. Le corps réagit instinctivement et remue tout seul alors que le cerveau essaie de lui faire retrouver la raison. C’est assez dingue comme sensation. Les autres compositions sont du même acabit, mais elles pâtissent un peu trop de ressemblances les unes avec les autres.



Une petite traduction des noms des morceaux permet de confirmer que l’environnement est hostile :

1. Le cancer dans le corps sacré de la Terre

2. Un trône sans souverain

3. La colère comme soutien de mon âme

4. À l'autel de la luxure meurtrière

5. Malédiction au nom du diable

6. Destruction

7. Restes

Et le nom de groupe, VEITSI, signifie « couteau ».



Voilà, ceux qui apprécieraient un album court de 30 minutes qui va directement au cœur de son sujet devraient se sentir concernés. Ils n’auront plus qu’à soutenir le groupe en se procurant ce Perikato sur le label Breath of Pestilence.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE