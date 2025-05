Gom Jabbar - Obsidian Black Carrion Chronique Obsidian Black Carrion (EP)

On rattrape le temps perdu et on se penche gentiment sur Gom Jabbar, groupe écossais qui pratique un doom death bien senti et qui, avec Obsidian Black Carrion, nous livre son tout premier effort, sous la forme d’un EP grassouillet (3 titres pour pas loin de 24 minutes de musique).



Flanqué d’une jolie pochette, ce bel EP débute fort avec Was Murdered qui plonge d’emblée l’auditeur dans un maelstrom de sons caverneux, de voix d’outre-tombe, de rythmes rampants et d’ambiance de fin du monde. Tout s’agglomère dans une sorte de tourbillon menaçant, qu’un son ultra profond et sale vient littéralement habiter. Difficile ici de distinguer tous les instruments, seuls ne ressortent que la reptation et la sensation d’étouffement sous-jacente, juste percées d’accélérations dignes d’un Disembowelment ou d’un groupe de war metal. C’est ultra chaotique, sourd et terriblement souterrain. L’ambiance est pourtant là, présente et oppressante. Le final, faussement apaisé, apporte une vraie respiration, jamais complètement sereine mais qui facilite le passage au second titre, Ego Death, qui se situe sur un autre niveau.



Toujours suffocant, des boucles drone discrètes interviennent et saturent l’espace sonore, tournoyant là encore, menaçant, comme de lourds nuages noirs qui s’amoncèlent. Cette intro, plus proche du death que du doom, permet de placer l’ambiance avant que le rythme ne s’accélère drastiquement et que la voix ne siphonne l’ensemble, dans une sorte d’aspiration diabolique. Le chaos s’installe à nouveau, tout n’est qu’amalgame, sans distinction avant le break de milieu de titre où l’atmosphère s’apaise, sans perdre en menace brute, qui permet à l’auditeur de reprendre son souffle et d’entendre la tonalité très profonde de la guitare.



Obsidian Black Carrion ferme le bal sur des tonalités identiques, plus proches de nouveau du death que du doom, mais d’un death hyper souterrain, très sale, que seules quelques maigres accalmies viennent apaiser.



Ce premier EP est à réserver aux amateurs de sons bruts, de death sous produit, porteur d’ambiances de mort et de désolation. Il reste un parfait représentant de ce type de death, très proche du doom, qui privilégie l’atmosphère à la technique.

2024 - Dawn of Murk Doom Death notes Chroniqueur : 3 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Gom Jabbar

Doom Death - 2023 - Royaume-Uni

tracklist 01. Was Murdered 02. Ego Death 03. Obsidian Black Carrion

Durée : 23:27

parution 5 Juin 2024

