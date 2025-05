Spirit of War - Eden et Holocauste Chronique Eden et Holocauste (EP)

Spirit of War est un nouveau venu sur la scène BM française même si ses membres sont plutôt du genre à avoir roulé leur bosse depuis un bon moment dans un paquet de groupes de la scène. Autant prévenir d’entrée, cet EP s’inscrit dans la mouvance radicale de la scène, proche dans l’esprit comme dans la musique d’un Seigneur Voland par exemple ou d’Elitism. Et précisément, si l’on prend le soin de ne s’attacher qu’à la musique (les paroles sont cependant « neutres »), celle-ci est juste brillante et vous auriez grand tort de vous en priver.



Je l’ai dit, Spirit of War s’inscrit dans la mouvance de la vieille scène BM française toulonnaise (dont il est également issu), de Seigneur Voland à Vouivre, en passant par Blessed in Sin. En une vingtaine de minutes, tout y passe, tout est synthèse parfaite, du son sale mais habité aux mélodies tranchantes sur fond de haine viscérale. Horizons of no Light et Dark Sigils, qui ouvrent l’EP, sont ainsi un mélange parfaitement équilibré de BM épique et ultra mélodique, bourré d’emphase et de puissance, qui ne renie à aucun moment ni la nostalgie, ni la violence propre au style. Comme porté par des vents oniriques, l’auditeur est transporté au cœur de champs de bataille immenses, dans des espaces naturels tout aussi gigantesques. Habités, les morceaux s’enchaînent sans aucun temps mort, au rythme des chevauchées de destriers fantasmés.



Le rythme, précisément, mid-tempo favorise l’emphase, l’impression de puissance plus que de violence aussi et immerge littéralement l’auditeur dans le mur de son constitué par autant de titres hantés. Et quand l’intensité augmente, l’emphase ne faiblit pas, donnant plus d’ampleur encore au morceau (Le sacre de Judas l'Iscariote). La rythmique martèle, les arrangements gonflent la structure qui déroule sa progression dans un déluge de riffs, sans jamais perdre sa cohérence, ni ses atours mélodiques. Le sommet est atteint avec Eden et Holocauste, où la ressemblance avec Seigneur Voland et Elitism est juste saisissante, dans un maelström de riffs surpuissants, surplombés d’un souffle guerrier épique simplement incroyable, qu’on prend en pleine face comme une déflagration, comme un blizzard surnaturel. Le spoken word, mêlé à la voix hantée, ajoute à la solennité du morceau, à sa gravité et l’entraîne, via un mid tempo encore ralenti, dans de sombres abysses sublimes.



