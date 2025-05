Retador - Earëndel Chronique Earëndel

Formé à Málaga en 2020 en pleine période de confinement liée au Covid le combo a réussi sans faire trop de bruit à se faire un nom au sein de la nouvelle scène Thrash venue de son royaume, qui a cependant bien du mal à se faire un nom à l’extérieur de celui-ci. Si on peut facilement citer ANGELUS APATRIDA il est revanche difficile de trouver d’autres noms intéressants en provenance de nos voisins ibériques, pourtant le quatuor va avec ce deuxième opus mettre tous les ingrédients de son côté pour justement rivaliser avec les meilleurs... et si son premier album éponyme montrait déjà des choses intéressantes ce « Earëndel » va clairement les faire grimper dans la hiérarchie, et ce malgré un chant toujours dans sa langue natale parfois difficile à appréhender. Cependant cela n’est que l’ordre du détail car pour le reste on retrouve tous les éléments propres au style, exécutés ici avec efficacité et conviction sans jamais en faire des tonnes car les gars privilégient l’accroche au surplus technique inutile... et durant les trente-huit minutes à venir on ne va jamais voir le temps passer, ni avoir la sensation de s’ennuyer outre mesure.



Proposant toujours quelques accents typiquement Heavy le groupe va les mettre d’entrée en valeur via un morceau-titre sympathique mais au mélange des genres pas toujours bien réussi, vu que ça sonne parfois un peu forcé en partant dans tous les sens au milieu de passages plus rapides et thrashy. Heureusement cela sera le seul moment un peu faible de ce disque car tout va parfaitement se mettre en place dès la plage suivante (« Somos Eternos »), dynamique à souhait et basée entièrement sur la vitesse et l’énergie où le classicisme de l’écriture fait mouche immédiatement. D’ailleurs cette vision frontale et rugueuse va continuer par la suite et en premier lieu sur le tout aussi excellent « La Sombra de tu Existir », qui propose néanmoins un soupçon de ralentissement et de blasts afin de densifier un peu plus l’ensemble au milieu d’un déluge de vitesse et de riffs acérés... avant que le direct et primitif « Redes » ne vienne s’installer également de très bonne façon, en proposant une agressivité plus marquée et une brutalité exacerbée où le tempo ne ralentit jamais. Cependant à partir de « Lux Ferre » les choses vont ralentir légèrement afin de proposer plus d’homogénéité à l’ensemble, et cela est positif vu que cette composition va donner envie de headbanguer de par sa rythmique entraînante et son mid-tempo imposant portés par des riffs massifs où tout reste fluide du début à la fin. D’ailleurs ce ressenti de train de sénateur va également revenir sur le tout aussi sympathique « Profanado », qui s’il comporte quelques passages accélérés reste quand même posé légèrement sur le frein pour miser sur une alternance régulière. Entre tout cela on pourra aisément prendre notre pied avec le dense « Asesino » aux accents très Hardcore (où se greffent une grande variété musicale pour jouer les montagnes russes), afin de continuer d’assommer l’auditeur qui ne va rien lâcher jusqu’à la fin tant ça reste addictif en rentrant tranquillement dans le cerveau. Cela sera le cas de « Terror en la Noche » qui offre une ultime chance de tout envoyer valdinguer après une introduction douce et apaisante jouée sur des arpèges légers, avant que l’ensemble ne retrouve de la vigueur et de la rage en repartant à vive allure juste avant que l’outro « Abismo 52 » ne vienne de nouveau calmer le jeu avec des notes froides éthérées où la reverb’ et le style font penser à un jeu de guitar hero à l’ancienne.



Si évidemment tout cela reste calibré et standardisé à l’extrême et qu’il manque encore un truc pour pouvoir devenir incontournable dans son registre aussi bien dans son pays qu’à l’étranger on se satisfera tranquillement de ce bon gros son, qui file à toute allure sans être rattrapé par la patrouille de la linéarité. Jouant sur l’équilibre de bout en bout tout cela est parfaitement efficace et mention spéciale aux solos travaillés et en raccord avec le reste, qui amènent ainsi un supplément de personnalité à un bilan positif et déjà aguicheur. Si tout ça va paraître simple et accessible de prime abord l’ensemble recèle cependant de belles découvertes bien cachées qui méritent que l’on se penchent dessus attentivement, preuve donc de la qualité de ce disque qui sans faire grimper au plafond se montre solide et procurera de bons moments agréables pour se vider la tête tranquillement et sans réfléchir... c’est bien l’essentiel finalement et on en redemande.

2025 - Xtreem Music Thrash Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Retador

Thrash Metal - 2020 - Espagne

écoutez Earëndel

Somos Eternos

La Sombra de tu Existir

Redes

Lux Ferre

Asesino

Profanado

Terror en la Noche

Abismo 52 (outro)

tracklist 01. Earëndel 02. Somos Eternos 03. La Sombra De Tu Existir 04. Redes 05. Lux Ferre 06. Asesino 07. Profanado 08. Terror En La noche 09. Abismo 52

Durée : 39 minutes

line up Jofre / Chant - Guitare

Rolo / Guitare

Migueli / Basse

Juanjo Esquivel / Batterie

parution 21 Janvier 2025

