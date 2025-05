Entropy - Ashen Existence Chronique Ashen Existence (Rééd.)

Ashen Existence » d’ENTROPY. Seul problème : l’album date de 1992… Alors qui s’est inspiré de qui ? les Anglais connaissaient-ils ce disque des Canadiens ? Putain, les similitudes me sautent aux oreilles au fur et à mesure des écoutes, surtout au niveau du chant fantastique de Gerry Schreinert dans sa capacité à moduler, à passer d’un registre agressif thrash death à des envolées purement heavy metal, voire à des timbres plus bluesy (« Darkness Weaves »), la classe vocale de ce mec ! Je trouvais John K. monstrueux, Gerry, il me bluffe complètement et rien que pour sa prestation cette sortie est un pur bijou.



Mais ce qui se passe autour de lui est tout aussi jouissif. En effet, le quatuor propose un thrash technique, comme souvent dans ce pays, impressionnant de maîtrise alors que ce n’est que leur premier LP (il y en a eu trois de plus depuis, dont un en 2020, « Force Convergence »). Alors lorsqu’on parle de technique, il ne faudra pas avoir en tête le délire actuel, le techno thrash des 90’s n’étant en rien comparable avec ce qui se pratique aujourd’hui mais là, pour du 1992, il y a de quoi être soufflé. Le son déjà, moderne, puissant, le disque n’a pas pris une ride. Le chant, j’en ai déjà parlé, reste donc à évoquer un jeu de guitares bon comme du très bon Roberto Raffan étant pour l’anecdote crédité chez Aldo Arbitrante, si sa carrière ne semble pas aller au-delà des frontières de ce groupe, ce qu’il envoie sur « Exalted Sin » est monstrueux de puissance et de groove.



À musiciens talentueux, compositions à rallonge. Les sept titres font entre cinq et dix minutes, on ne compte plus les ponts, les passages progressifs, les moments acoustiques, les solos de guitar hero, les harmonies, les déboulés thrash surpuissants, les mecs sont simplement écœurants de talent et d’aisance alors qu’ils n’ont que deux démos dans leur besace. Et si ma description pourrait jusqu’à présent laisser à penser que le fond est un peu mou du genou, sachez qu’il n’en est rien : « Psionic Dissection » cartonne en mode pur death metal, même si la composition semble un peu incongrue tant sa radicalité détonne et montre une facette de la formation qui ne sera plus explorée. Personnellement, je lui préfère quand même son jeu heavy, que les dix minutes de « Traces of Time » explorent dans les grandes largeurs en reprenant à leur compte toutes les facettes musicales du groupe.



1992 - Inazone

2023 - Divebomb Records Thrash Metal Technique et Groovy notes Chroniqueur : 4.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

formats CD / 1992 - Inazone

CD / 2023 - Divebomb Records (2CD)

Digital / 2023 - Divebomb Records

tracklist 01. Ashen Existence (07:00) 02. Necrothon (05:24) 03. Darkness Weaves (06:17) 04. Machine's Way (06:44) 05. Exalted Sith (09:06) 06. Psionic Dissection (06:35) 07. Traces of Time (10:21)

Durée : 51:27

line up Rob Raffan / Basse

Aldo Abitrante / Batterie, Guitare

Dan Lauzon / Guitare

Gerry Schreinert / Chant

parution 14 Septembre 1992