chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
152 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Decrepisy
 Decrepisy - Deific Mourning (C)
Par DeathDeath		   
Pokuta
 Pokuta - Metanoia (EP) (C)
Par Lestat		   
Kaevum
 Kaevum - Ultra (C)
Par Dantefever		   
Illegal Corpse
 Illegal Corpse - Riding Ano... (C)
Par Lestat		   
Evoken
 Evoken - Mendacium (C)
Par Ikea		   
Clandestine Blaze
 Clandestine Blaze - Resacra... (C)
Par Sakrifiss		   
Paris is Black Akt. 02
 Paris is Black Akt. 02 - Bo... (R)
Par Sosthène		   
Obscurité
 Obscurité - Néant (C)
Par Sosthène		   
Les news du 7 Novembre 2025
 Les news du 7 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Tyrant Fest VIII
 Tyrant Fest VIII - Alcest +... (R)
Par Sol_Invictus		   
Demiurgon
 Demiurgon - Miasmatic Death... (C)
Par Jean-Clint		   
Reabilitator
 Reabilitator - Fucking Thra... (C)
Par Jean-Clint		   
Les news du 6 Novembre 2025
 Les news du 6 Novembre 2025... (N)
Par Niktareum		   
Les Bâtards Du Roi
 Les Bâtards Du Roi - Les Ch... (C)
Par DeathDeath		   
Ratt
 Ratt - Out Of The Cellar (C)
Par Niktareum		   

Decrepisy - Deific Mourning

Chronique
Decrepisy Deific Mourning
Avec le départ du bassiste Tim Lower, les Américains de Decrepisy ont dû naturellement repenser leurs effectifs. Afin de palier à cette absence, le plus simple aurait été de partir en quête d’un nouveau bassiste ce qui dans une ville telle que Portland ne doit probablement pas manquer. Kyle House a cependant décidé de procéder autrement quitte à laisser de côté l’une de ses principales attributions. En effet, s’il tient toujours l’une des deux guitares et donc dorénavant la basse, ce changement s’est fait au détriment du chant qu’il a donc choisi de laisser de côté. Pour prendre sa place, le groupe n’a pas fait appel à un inconnu puisque c’est désormais Daniel Butler (Vastum, Acephalix, Draghkar...) que l’on retrouve derrière le microphone.

C’est sous cette nouvelle configuration que le groupe a sorti en mars dernier Deific Mourning, un deuxième album évidemment très attendu même s’il m’a tout de même fallu huit mois pour que je me décide à rédiger finalement cette chronique... Et comme un changement n’arrive jamais seul, c’est cette fois-ci chez les Californiens de Carbonized Records (Clairvoyance, Mortuous, Steel Bearing Hand, Vile Rites...) qu’est paru ce nouvel effort. Un disque plus généreux que son prédécesseur puisque celui-ci compte deux titres supplémentaires (dont une reprise surprenante de The Sisters Of Mercy) pour près de trois quart d’heure (soit dix minutes de plus que pour Emetic Communion) d’un Death Metal toujours aussi lourd et rampant. Enfin côté production, si l’enregistrement s’est fait à la discrétion du groupe, mixage et mastering ont une fois de plus été confiés à l’infatigable Greg Wilkinson qui comme à son habitude a fait de l’excellent travail.

Avec une moyenne de six minutes ++ par titre, Decripisy a sensiblement réduit la voilure en termes de durée et en a également profité non pas pour modifier drastiquement sa formule mais plutôt pour en revoir le dosage des éléments qui la composent. De fait, si Deific Mourning conserve toujours un certain allant grâce à quelques accélérations bien secouées et autres séquences non dénuées de groove, on va tout de même se rendre compte au fil des écoutes que l’accent a été porté ici sur les ambiances à travers notamment ces sonorités et autres accointances Doom pourtant déjà largement présentes auparavant. De "Ceremony Of Unbelief" et sa longue et sinueuse montée en tension au suffocant "Deific Mourning" en passant par le bien nommé "Dysautonomic Terror" et sa seconde partie bien dense en dépit de quelques soubresauts en toute fin de parcours, le très funéraire "Spiritual Decay 1/4 Dead" avec ses cloches macabres dispensées lors de sa longue introduction ou bien encore cette surprenante réinterprétation du "Afterhours" des Anglais de The Sisters Of Mercy (un titre dense et suffocant que les Américains se sont véritablement appropriés le menant notamment à la guitare là où les claviers tiennent le rôle principal sur la version originale), Decrepisy nous plonge dans une sorte de terreur diffuse et insidieuse instaurée par ces rythmes lancinants et plombés, par ces leads légèrement dissonants dont les errements angoissants et légèrement déglingués rappellent ceux d’un Corpus Offal ou d’un Cerebral Rot, par ce growl d’outre-tombe que le père Butler prend plaisir à cadencer au son des coups de boutoirs d’une batterie à l’économie et bien entendu par ces nombreux samples et autres passages purement atmosphériques (comme sur les premières mesures de "Deific Mourning" ou de "Spiritual Decay 1/4 Dead") qui vont effectivement instaurer tout au long de ces trois quarts d’heure un climat de terreur pour le moins palpable.

Ne souhaitant pas laisser l’auditeur sombrer dans une certaine torpeur pour le moins inévitable face à de telles séquences plombées, Decrepisy a naturellement choisi d’y apporter un minimum de contraste. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de rompre avec ces rythmes lourds et ces leads faisandés en plaçant ici et là et de manière judicieuse quelques accélérations bien senties. Rien de très excessif mais quelques (semi) blasts comme ceux dispensés sur "Dysautonomic Terror" à 1:26 et 2:25, "Spiritual Decay 1/4 Dead" à 4:33 ou "Severed Ephemerality" à 0:55 et 3:47 et surtout beaucoup de frappes thrashisantes toujours très efficaces et dont la relative simplicité (toupa toupa toupa...) apporte finalement un peu d’air à l’ensemble ainsi que quelques passages plus chaloupés dont le groove simiesque va permettre de détendre momentanément l’atmosphère mais aussi le corps et l’esprit ("Ceremony Of Unbelief" à 3:17 et 4:47, "Deific Mourning" à 3:52, 4:53 et 6:11, "Dysautonomic Terror" à 0:27, 1:56, 2:47 et 4:52, "Spiritual Decay 1/4 Dead" à 3:23 et 5:01, "Severed Ephemerality" à 3:25 et 4:37). Bref, rien de bien sorcier mais comme vous pouvez le constater par leur énumérations, ces moments sont suffisamment nombreux pour entretenir ce qu’il faut de relief tout au long d’un deuxième album autrement plus écrasant et terrifiant que son pourtant très bon prédécesseur.

Album un tantinet plus exigeant qu’Emetic Communion, Deific Mourning est également un album bien plus personnel et terrifiant. Un disque dont il sera difficile de sortir indemne tant les passages les plus lourds s’avèrent effectivement particulièrement suffocants et éreintants. Alors il est probable que même parmi ses aficionados de la première heure les Américains ne fassent pas l’unanimité avec ce virage effectivement un poil plus Doom mais une fois laissé de côté ses propres attentes on ne peut nier être face à un album absolument redoutable et imposant qui a le mérite de voir Decrepisy aller de l’avant sans se contenter de réitérer encore et toujours la même recette en espérant un résultat identique. Bref, il m’a effectivement fallu un peu de temps pour vous en parler mais c’était nécessaire pour saisir l’entièreté de ce Deific Mourning définitivement sinistre.
Thrasho Amazon AxGxB
18 Novembre 2025 - 63 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

1 COMMENTAIRE(S)

DeathDeath citer
DeathDeath
18/11/2025 10:07 		note: 8.5/10
Un des albums qui m'a le plus fait kiffer cette année!
Top5 en death en tout cas.
8.5/10 pour moi.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Decrepisy
Death Metal
2025 - Carbonized Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs : (1)  8.5/10
Webzines :   -

plus d'infos sur
Decrepisy
 Decrepisy
Death Metal - 2019 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Ceremony Of Unbelief  (06:27)
02.   Deific Mourning  (06:50)
03.   Dysautonomic Terror  (05:34)
04.   Spiritual Decay 1/4 Dead  (05:37)
05.   Severed Ephemerality  (05:23)
06.   Corpseless  (06:09)
07.   Afterhours (The Sisters Of Mercy Cover)  (08:51)

Durée : 44:51

line up
parution
28 Mars 2025

voir aussi
Decrepisy
 Decrepisy
Emetic Communion
2021 - Chaos Records		   

Essayez aussi
Disparaged
 Disparaged
The Wrath Of God
2009 - Twilight-Vertrieb		   
Necrobiosis
 Necrobiosis
The Pile Of Decayed Entrails (Compil.)
2011 - Ek Nekron Records		   
Puteraeon
 Puteraeon
The Cthulhian Pulse: Call From The Dead City
2020 - Emanzipation Productions		   
Death Reich
 Death Reich
Disharmony
2023 - Non Serviam Records		   
Deteriorot
 Deteriorot
The Faithless
2010 - Xtreem Music		   

Interview de WARKUNT pour l'album "Cyclonic Abyss"
Lire l'interview
Decrepisy
Deific Mourning
Lire la chronique
Warfield Within
Rise of Independence
Lire la chronique
Jesu
Infinity
Lire la chronique
Pokuta
Metanoia (EP)
Lire la chronique
Nephasto
Deformed Deviation (EP)
Lire la chronique
Warkunt
Cyclonic Abyss
Lire la chronique
Adorn
Adorn
Lire la chronique
Hard Mind
Negative Thoughts (EP)
Lire la chronique
La photo mystère du 16 Novembre 2025
Jouer à la Photo mystère
R.B.Band
Chains of silence (EP)
Lire la chronique
Yellow Eyes
Confusion Gate
Lire la chronique
Vespéral
La Mort De L'Âme
Lire la chronique
Ordered To Kill
Endless War
Lire la chronique
Plasmodulated
Plasmodulated (Démo)
Lire la chronique
Ophidian Memory
Seraphim
Lire la chronique
Paris is Black Akt. 02
Bovary + Galibot
Lire le live report
Obvurt
An Alternate Dimension
Lire la chronique
Collier d'Ombre / Häxanu
Seasons In Haxan Dark (Spli...
Lire la chronique
My Dying Bride
A Mortal Binding
Lire la chronique
Nasum
Human 2.0
Lire la chronique
Ofermod
Drakosophia
Lire la chronique
Darvaza
Ascending Into Perdition
Lire la chronique
Dodfrusen
KHold (EP)
Lire la chronique
Unviâr
Disglaç
Lire la chronique
Kaevum
Ultra
Lire la chronique
Obscurité
Néant
Lire la chronique
Evoken
Mendacium
Lire la chronique
Hate Forest
Against All Odds
Lire la chronique
Heaven's Gate
Tales From A Blistering Par...
Lire la chronique