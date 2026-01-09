Collier d'Ombre - Autumnal Fortress Chronique Autumnal Fortress

Promis, juré, craché, après cette dernière chronique de Collier D’Ombre, je ne devrais plus vous ennuyer avec ce projet avant un petit moment puisque pour l’instant tout ce que le groupe a sorti se trouve en effet évoqué ici sur Thrashocore. Ceci étant dit, dans la mesure où nos trois garçons derrière cette entité sont plutôt du genre prolifiques, il n‘est pas impossible qu’une nouvelle sortie pointe le bout de son nez dans les jours, les semaines ou les deux ou trois prochains mois à venir. Si c’est le cas, alors il faudra compter sur moi pour vous en parler... Quoi qu’il en soit, s’il y a bien une chose qui est certaine, c’est que vous n’avez pas fini de m’entendre vous parler de Rory Flay puisqu’il y a encore nombre de projets plus ou moins récents que j’aimerai pouvoir aborder dans ces pages...



Paru en juillet dernier chez Final Agony Records (vinyle) et Medieval Prophecy Records (cassette et CD), Autumnal Fortress est le premier album de Collier D’Ombre. Une oeuvre généreuse affichée effectivement à plus de soixante-six minutes et qui fait donc suite comme vous le savez à trois démonstrations et deux splits qui nous auront tenu en haleine pendant près de trois ans. Enregistré et mixé par Incubare (batterie, synthétiseur) puis masterisé par Alex Poole (grand copain de Rory Flay avec qui il collabore au sein de Ghemhamforash, Ichors Glaive, Kveldstimer, Lunar Sorcery et quelques autres encore), la production de ce premier album conserve cette petite touche particulière qui caractérise chacune des précédentes sorties de la formation. Un son âpre et étouffé qui forcément nécessitera un petit peu d’attention de la part de quiconque jettera son dévolu sur ce trio. Enfin côté illustration, le groupe a fait cette fois-ci appel aux services d’un Néo-Zélandais basé à Londres du nom de Samuel E. Thomas. Si ce blase ne vous dit rien, sachez qu’il a tout de même collaboré avec quelques groupes de Black Metal de fond de cave tels qu’Axis Of Light, Blutschwur, Crucifixion Bell, Gates Of Dawn, Gharmelicht, Hand Of Glory en plus de deux ou trois autres noms plus connus comme Ultra Silvam et Wode. Dans tous les cas, celui-ci est resté fidèle au code couleur imposé par Collier D’Ombre depuis ses débuts. Une oeuvre sombre et sinistre qui colle merveilleusement bien aux ambiances de ce Black Metal qui l’est probablement tout autant...



Tout comme cette production très marquée et définitivement atypique ou cette illustration en noir et blanc (et autres nuances de gris), ce premier album reprend les mêmes éléments de langages ayant depuis 2022 contribué à l’identité musicale de Collier D’Ombre. Ainsi sur ces douze nouveaux morceaux ont trouve comme à chaque fois un certains nombre d’interludes. Ces derniers sont ici au nombre de cinq avec pour commencer une longue introduction de plus de trois minutes qui, soyons honnêtes, tire tout de même un poil trop en longueur dans la mesure où il ne s’y passe pas grand chose. Heureusement, les autres moments d’aération offrent davantage d’intérêt puisqu’une fois encore il s’agit pour trois d’entre eux de compositions acoustiques dotées d’une aura la fois mystérieuse et mélancolique.



Entre ces interludes toujours aussi réussis viennent se greffer comme à l’accoutumée de longues compositions à tiroirs oscillants ici entre six et presque dix minutes. Des compositions qui sans surprise s’inscrivent dans la continuité des précédents travaux de la formation américaine puisque ces titres au long cours renouent avec ce Black Metal belliqueux et néanmoins mélodique grâce auquel Collier D’Ombre s’est taillé dans le milieu une certaine réputation.

Toujours très proche dans l’esprit d’un groupe comme Leviathan, le trio se délecte une fois de plus de riffs sombres et tourmentés s’accompagnant d’une batterie toujours aussi volontaire puisque menée pour l’essentiel à coups de blasts quasiment ininterrompus. Mais si la cadence est globalement assez soutenue, celle-ci est néanmoins nuancée en premier lieu par cette production étouffée mais également par une dimension mélodique toujours aussi prononcée. Chaque titre est ainsi agrémenté de généreuses nappes de synthétiseurs aux sonorités spectrales mais aussi et surtout de leads mélodiques particulièrement glorieux et lumineux ("Sorrow Emits Forth The Bastion" à 2:36, les premiers instants de "Wartorn By The Blinding Fear (Beckoning The Thrall)", "Lance Through The Heart Of Ages", "Glades Demise To Ash..." et "Scripture Of The Wood (The Seer Cometh)", etc). Une dimension épique qui permet de rendre ces compositions au long cours naturellement plus digestes même si ce n’est pas le seul facteur contributif.

En effet, les longues baisses de régimes consenties un petit peu partout ("Sorrow Emits Forth The Bastion" entre 2:22 et 5:02, "Wartorn By The Blinding Fear (Beckoning The Thrall)" entre 2:37 et 6:07, "Lance Through The Heart Of Ages" entre 1:17 et 3:02, "...And Withers Dancing Through The Skies (Zkhinovrke)" et ces nombreuses variations, les deux premières minutes d'"Automnal Fortress" puis de nouveau entre 4:18 jusqu’à l’issue de ces presque dix minutes faite sur fond de notes acoustiques) permettent également offrir de l’air ainsi que du relief à des compositions autrement plus étouffantes. Car si ces dernières s’étirent parfois sur de longues minutes c’est justement parce qu’elles offrent également en leur sein des variations Das les motifs exécutés qui là encore permettent d’élever chaque composition et ainsi rendre ces longues minutes toujours aussi captivantes et intéressantes.



Franchissant enfin l’étape du premier album, Collier D’Ombre reste fidèle à tout ce que l’on connaît de lui. De la production à l’illustration en passant par la qualité des compositions et ces nombreux interludes, l’auditeur ayant posé précédemment ses oreilles sur le Black Metal des Américains ne sera aucunement dépaysé par ce que le trio a à nous offrir ici sur Autumnal Fortress. Mais peu importe si l’effet de surprise ne fait aujourd’hui plus parti de l’équation puisque l’on conserve l’essentiel : des compositions riches et variées autant d’un point de vue dynamique que d’un point de vue des motifs développés, toujours aussi inspirées et efficaces grâces à ces attaques soutenues et belliqueuses et dotées de mélodies lumineuses au caractère glorieux et épique particulièrement prononcés. Bref, Collier D’Ombre à beau enchaîner les sorties sans nous laisser beaucoup de répit, le fait est qu’il continue de faire mouche avec toujours autant de réussite. Ainsi attendu de pied ferme, ce premier album répond aisément aux attentes et s’inscrit parmi les sorties tout à fait recommandables de l’année passée.

