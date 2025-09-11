chargement...

Cancer Void - First Metastasis

Chronique
Cancer Void First Metastasis (EP)
En pleine effervescence ces dernières années, la scène tchèque n’est peut-être pas la première à laquelle on pense lorsque l’on parle musiques extrêmes. Pourtant, la jeunesse, l’énergie et la passion des groupes qui la compose (Sněť, Mordloch, Pakosteň, Bahratal, Bätlick, Cryptomb;..) en font l’une des plus intéressantes du moment. C’est dans ce contexte des plus cléments que Cancer Void a donc vu le jour dans le courant de l’année dernière sous l’impulsion de musiciens relativement jeunes mais néanmoins expérimentés.

Plutôt que de passer par la sempiternelle case "démonstration", les Tchèques ont préféré entamer leur carrière avec la sortie en août dernier d’un premier EP intitulé First Metastasis. Une sortie opérée non pas en autoproduction mais avec le soutient de deux structures de choix puisque ce sont Me Saco Un Ojo Records et Iron Fortress Records qui se sont effectivement intéressés de près à cette affaire. Composé de six titres parmi lesquels une introduction et un interlude, cette première offrande a été illustrée par le chanteur David Kukoľ (Cemetery Shade, Final Dose, Harsh Realm, Reekmind, Otras, Siege Column, Vér...). Une réalisation plutôt appétissante puisqu’elle donne clairement envie d’en savoir davantage au sujet de Cancer Void et de ce premier EP en particulier.

Bouclé en vingt minutes, sorti sur deux labels assez peu réputés pour l’originalité ou la finesse de leurs productions respectives, First Metastasis n’a comme on pouvait s’en douter avec un tel artwork rien de bien nouveau à proposer. Ce constat pose-t-il un quelconque souci ? Pas le moins du monde car on pourra dire ce que l’on veut, les Tchèques possèdent un sens de la formulation qui rend très vite secondaire ce manque pourtant flagrant d’originalité. Ainsi, en dehors de cette introduction et de cet interlude aux sonorités synthétiques évoquant tous les deux les profondeurs de l’espace et les horreurs inimaginables que l’on peut y trouver (au moins dans k’imaginaire collectif), Cancer Void s’épanouie dans la pratique d’un Death Metal bas de plafond et dénué de finesse. Une musique effectivement simple qui ne bouleversera pas la face de ce genre qui nous est cher mais qui comme souvent ne manquera pas de susciter intérêt et excitation de la part d’un public qui finalement n’attend rien d’autre que des compositions efficaces et bien ficelées à se mettre sous la dent.

Auréolé d’une production taillée pour le job, First Metastasis déroule ainsi sur une petite vingtaine de minutes un plan extrêmement convaincant partagé entre passage mid-tempo permettant bien souvent de planter le décor ou de calmer le jeux et instaurer au passage un voile atmosphérique à la fois sombre et angoissant (la première moitié de "Breeding Pyramids", l’essentiel de "Encased In Veins", "Ammoniac Baths" à 2:20), séquences bourre-pif nettement plus radicales et soutenues bien qu’assez brèves ("Breeding Pyramids" à 2:43, "Encased In Veins" à 0:40, "Ammoniac Baths" à 0:51, "Cosmic Caverns Of Extinction" à 0:49 et 4:03), accélérations thrashisantes menées à base de toupa-toupa toujours aussi entrainant ("Breeding Pyramids" à 2:54, "Encased In Veins » à 0:51, "Ammoniac Baths" à 0:12, "Cosmic Caverns Of Extinction" à 0:24 et 0:56), moments délicieusement groovy et chaloupés ("Breeding Pyramids" à 1:02, "Encased In Veins" à 0:12, "Cosmic Caverns Of Extinction" à 3:48...) et enfin passage beaucoup plus lourds et suffocants (la première minute de "Breeding Pyramids", "Encased In Veins" à 2:14, "Cosmic Caverns Of Extinction" à 1:59). Une approche dynamique et relativement variée qui, comme je le disais plus haut, en plus d’être terriblement efficace, permet d’oublier le manque d’originalité dont fait effectivement preuve Cancer Void tout au long de ce premier EP.
À cette liste d’éléments il convient également d’ajouter les aptitudes mélodiques dont font preuve les deux guitaristes par le biais de leads et autres solos tout à fait sympathiques et adéquats ou bien encore le chant relativement varié de David Kukoľ qui entre growl glaireux et crachats vindicatifs offre de quoi séduire l’amateur de Death Metal à l’esprit résolument Punk.

Pour une première mise en bouche, Cancer Void concentre sur First Metastasis tout ce qui fait le charme du Death Metal poussiéreux d’aujourd’hui. Effectivement, nous sommes tous d’accord pour dire que les Tchèques se contentent ici de reprendre à leur compte une formule depuis longtemps éculée mais comme toujours, cela n’a pas beaucoup d’importance lorsque l’on a pour soit des arguments aussi efficaces et convaincants que ces quelques titres dispensés en guise de hors-d’oeuvre. Bien entendu, on attendra de voir ce que le groupe est capable de faire et de proposer un format un petit peu plis long mais en l’état c’est un grand "OUI" à l’adresse de Cancer Void.
Thrasho Amazon AxGxB
11 Septembre 2025 - 13 lectures

Cancer Void
Death Metal
2025 - Me Saco Un Ojo Records / Iron Fortress Records
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Cancer Void
 Cancer Void
Death Metal - République Tchèque		   

vidéos
Ammonia Baths
 Ammonia Baths
Cancer Void
Extrait de "First Metastasis"		   

tracklist
01.   Introduction  (01:40)
02.   Breeding Pyramids  (04:18)
03.   Encased In Veins  (03:56)
04.   Interlude  (01:54)
05.   Ammonia Baths  (03:04)
06.   Cosmic Caverns Of Extinction  (05:40)

Durée : 20:32

line up
parution
1 Août 2025

