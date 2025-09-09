chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
458 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Gruiiiik
 Gruiiiik - Ça parle de ta m... (C)
Par Lestat		   
Messa
 Messa - The Spin (C)
Par Lestat		   
Glare
 Glare - Sunset Funeral (C)
Par Krokodil		   
Alienator
 Alienator - Meat Locker (EP) (C)
Par Sosthène		   
Goath
 Goath - IV: Silencing The P... (C)
Par Jean-Clint		   
Catasexual Urge Motivation
 Catasexual Urge Motivation ... (C)
Par BBB		   
Coal Chamber
 Coal Chamber - Coal Chamber (C)
Par Sosthène		   
Les news du 29 Août 2025
 Les news du 29 Août 2025 - ... (N)
Par Sosthène		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Axis Of ... (C)
Par Ikea		   
Iron Lung
 Iron Lung - Sexless // No Sex (C)
Par Ikea		   
The Defaced
 The Defaced - Domination Co... (C)
Par Mitch		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Killing ... (C)
Par Raimondakis		   
Balmog
 Balmog - Laio (C)
Par Lestat		   
Altarage
 Altarage - Worst Case Scenario (C)
Par Sagamore		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Sagamore		   
Lychgate
 Lychgate - An Antidote for ... (C)
Par Ikea		   

Stangarigel - Za Striebornou Horou

Chronique
Stangarigel Za Striebornou Horou
"Derrière la montagne d’argent"

Tel est le titre du nouvel album des Tchèques de Stangarigel intitulé Za Striebornou Horou. Un disque sorti en juillet dernier sur le label belge Medieval Prophecy Records (Angurvadal, Collier d’Ombre, Diabolical Fullmoon, Forbidden Temple, Moenen Of Xezbeth...) et pour lequel l’illustration a été confiée à une certaine Radoslava Vančová. Fidèle aux thématiques folkloriques abordées jusque-là par la formation, celle-ci livre une œuvre engageante empreinte à la fois de mystère, de magie et de féérie. Une oeuvre qui évidemment ne doit rien au hasard puisque de ce que j’ai compris grâce à Google Traduction, il va en effet être question de contrées lointaines, de forteresses de granit, de dragons majestueux, de montagnes imprenables, de géants bâtisseurs et autres fées malicieuses...

Si les effectifs n’ont pas changé (Lesodiv et Stalagnat toujours dans la place), le duo a néanmoins été rejoint pour l’occasion par le Finlandais Juuso Peltola. Un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose mais que l’on retrouve pourtant derrière d’autres projets tels que Warmoon Lord, Argenthorns et Old Sorcery bien souvent sous le pseudonyme de Lord Vrăjitor. Invité comme musicien de session, c’est à lui que l’on doit les nombreuses nappes de synthétiseurs dispensées tout au long de ces trente-huit minutes. Un rôle jusque-là tenu par Adam Sičák aka Lesodiv mais qu’il a vraisemblablement souhaité déléguer à l’occasion de ce deuxième album. Enfin côté production, si celui-ci a probablement été enregistré par le groupe lui-même, le mixage et le mastering ont quant à eux été confiés à un autre finlandais bien connu, un certain Henri Antti Viljami Sorvali (Finntroll, Moonsorrow...) dont la liste des collaborations de ce genre n’en finit plus de s’allonger (Förgjord, Horna, Impaled Nazarene, Lie In Ruins, Mooncitadel, Morgal, Panopticon, Sargeist, Satanic Warmaster...).

Marchant dans les traces de l’excellent Metafyzika Barbarstva, Za Striebornou Horou reprend sans grande surprise le chemin de ce Black Metal sombre, épique et mystérieux qui est celui de Stangarigel depuis la parution de ce précédent EP. Une sortie lors de laquelle le duo avait amorcé une douce transition vers une musique non pas fondamentalement différente mais néanmoins plus lourde, plus funèbre et un tantinet moins atmosphérique. Cette transition, moins profondément marquée ici ou en tout cas plus lissée, n’en reste pas moins tout à fait d’actualité. Comme sur Metafyzika Barbarstva, le ton s’est quelque peu assombrit, beaucoup de mélodies se sont faites plus menaçantes et moins légères alors que la cadence s’est dans l’ensemble sensiblement accélérée. Bref, l’heure n’est plus tout à fait ici à la flânerie champêtre même si Stangarigel n’a pas non plus complètement renoncé à ces délicieux moments aux ambiances boisées, mystérieuses et fantastiques.
En effet, même si le ton est souvent moins bucolique et guilleret qu’il n’a pu l’être autrefois (à l’époque de Na Severe Srdca), les nombreux et divers arrangements proposés par les Tchèques tout au long de ces huit nouvelles compositions (les premières mesures de "V Sedemdesiatej Siedmej Krajine" qui font d’ailleurs pas mal écho à celles de "Mytogenéza Bronzovej Doby" présent sur le premier album du groupe, le clavecin sur "Žulové Tvrdze Tatranských Šarkanov" aux alentours de 3:47, le pont champêtre de "Kde Kladivá Obrov Rozmetali Hory" avec cette guimbarde lointaine, les notes de clavier particulièrement oniriques dispensées sur les premières mesures de "Sedem Modrých Ohňov Plejád" suivi aux alentours de 3:30 de mélodies particulièrement sautillantes, les nappes synthétiques d’abord épiques puis finalement rêveuses de "Hrad Víl V Stratenej Doline", "Aragonitové Siene V Lone Zeme Pt. II" qui prend la forme d’une conclusion instrumentale chimérique) vont inviter malgré tout l’auditeur au voyage dans ces contrées lointaines et féériques peuplées de géants, de dragons et autres créatures mystérieuses.

Le reste, on l’a dit plus haut, s’inscrit à la suite du précédent EP de Stangarigel. Quelques part entre Malokarpatan (sans la fibre Heavy Metal) et le Satyricon des deux premiers albums, le Black Metal des Tchèques s’est effectivement durcit offrant à ses auditeurs beaucoup plus de passages soutenus qu’à l’époque de son prédécesseur bien plus atmosphériques. Derrière ses fûts Stalagnat n’est peut-être pas ce que l’on appelle un foudre de guerre mais à l’instar de Metafyzika Barbarstva les cavalcades qu’il propose sont désormais monnaie courante. Du blast plus ou moins tranquille mais toujours très dynamique faisant ainsi dévier la trajectoire de Stangarigel vers des horizons sensiblement plus frontaux et agressifs. « Sensiblement » car la musique des Tchèques conserve comme on l’a vu une grosse part de son identité folklorique et qu’il fait preuve également de beaucoup d’ambivalence, notamment à travers de nombreuses séquences plus mesurées qui permettent ainsi d’offrir reliefs et contrastes à chacune de ces huit nouvelles compositions.

Changement amorcé avec la sortie de Metafyzika Barbarstva en 2023, la nouvelle "orientation" empruntée par Stangarigel se confirme ici de manière évidente. Certains regretteront peut-être le côté un peu troubadour des forêts Carpates qui caractérisait les débuts de la formation il y a quelques années mais je trouve pour ma part cette transformation intéressante car tout en gagnant en agressivité et en rythme, celle-ci n’en reste pas moins fidèle à l’essentiel de son modèle initiale. On va en effet retrouver tout au long de ces trente-huit minutes ces réminiscences folkloriques typiques de la scène de l’Europe de l’Est et d’un groupe comme Malokarpatan en particulier. Une singularité qui continue d’offrir beaucoup de cachet au Black Metal de Stangarigel même si en changeant ainsi son angle d’approche, le duo s’est également détaché de son lien avec le groupe principal d’ Adam Sičák. Bref, vous l’aurez compris, avec Za Striebornou Horou Stangarigel semble avoir trouvé sa formule et cela lui réussit plutôt très bien.
Thrasho Amazon AxGxB
9 Septembre 2025 - 40 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Stangarigel
Black Metal
2025 - Medieval Prophecy Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Stangarigel
 Stangarigel
Black Metal - Slovaquie		   

tracklist
01.   V Sedemdesiatej Siedmej Krajine  (05:37)
02.   Žulové Tvrdze tatranských Šarkanov  (04:59)
03.   Kde Kladivá Obrov Rozmetali Hory  (05:41)
04.   Sedem Modrých Ohňov Plejád  (05:25)
05.   Turoni A Chriapy Obchádzajú Snehom  (04:48)
06.   Hrad Víl V Stratenej Doline  (04:57)
07.   Aragonitové Siene V Lone Zeme pt. I  (03:15)
08.   Aragonitové Siene V Lone zeme pt. II  (04:14)

Durée : 38:56

line up
parution
18 Juillet 2025

voir aussi
Stangarigel
 Stangarigel
Metafyzika Barbarstva (EP)
2023 - Medieval Prophecy Records		   
Stangarigel
 Stangarigel
Na Severe Srdca
2022 - Hexencave Productions		   

Essayez aussi
Ascension
 Ascension
The Dead Of The World
2014 - World Terror Committee Records		   
Secrets Of The Moon
 Secrets Of The Moon
Privilegivm
2009 - Lupus Lounge		   
Oferwintran
 Oferwintran
Demo (Démo)
2018 - Darker Than Black		   
Blutumhang
 Blutumhang
The Fires Of Domination
2021 - Nithstang Productions		   
Tyranni
 Tyranni
Baron Af Avoghetens Smärta
2019 - New Era Productions		   

Stangarigel
Za Striebornou Horou
Lire la chronique
Vëlhtrhaq
Stelle cadenti
Lire la chronique
Au Loin
Au Loin
Lire la chronique
Autrest
Burning Embers, Forgotten W...
Lire la chronique
Necrokinesis
Death Is the Hammer
Lire la chronique
Stonehelm
Stonehelm
Lire la chronique
White Mantis
Arrows at the Sun
Lire la chronique
Vader
Humanihility (EP)
Lire la chronique
Messa
The Spin
Lire la chronique
Gruiiiik
Ça parle de ta mère ! (EP)
Lire la chronique
Void
Forbidden Morals
Lire la chronique
Serpent Corpse
Retaliate (EP)
Lire la chronique
Doska
Lassahr
Lire la chronique
Alienator
Meat Locker (EP)
Lire la chronique
Lutemkrat
The Eternal Resonance of Death
Lire la chronique
Glare
Sunset Funeral
Lire la chronique
Goath
IV: Silencing The Prophets ...
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Septembre 2025
Jouer à la Photo mystère
Lychgate
The Contagion in Nine Steps
Lire la chronique
Coal Chamber
Coal Chamber
Lire la chronique
Bear Mace
Slaves Of The Wolf
Lire la chronique
Today Is The Day
Axis Of Eden
Lire la chronique
Iron Lung
Sexless // No Sex
Lire la chronique
Praetor
The Spiral Of Addiction
Lire la chronique
Deapscufa
Spellbound
Lire la chronique
The Defaced
Domination Commence
Lire la chronique
Sulfuric Cautery
Killing Spree
Lire la chronique
Hexrot
Formless Ruin of Oblivion
Lire la chronique
Balmog
Laio
Lire la chronique
Illdisposed
Submit
Lire la chronique