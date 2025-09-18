Heruvim - Mercator Chronique Mercator

L’une des bonnes surprises de ces dernières semaines est en ce qui me concerne la rencontre avec Heruvim, un groupe dont je n’avais encore jamais entendu parler bien qu’il ait trouvé refuge sur le label américain Redefining Darkness Records (Abraded, Burial Oath, Celestial Sanctuary, Detherous, Disfuneral, Sentient Horror...) depuis déjà quelques années.



Formé en 2019 à Odesa, Ukraine, Heruvim entame sa carrière avec la sortie deux ans plus tard d’une première démo autoproduite intitulée The Riddle Of Steel. Malgré l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le groupe parvient à rester à flot grâce à l’aide de Kick Flis, guitariste tchèque dont on a récemment parlé à l’occasion de la chronique du premier EP de Cancer Void. Se succèderont alors entre 2022 et 2023 deux EPs baptisés Shadowheart et Battle For Cimmeria qui me passeront également complètement sous le nez auxquels succèdera finalement la semaine dernière Mercator, premier longue-durée particulièrement engageant qui, j’en mets ma main à couper, devrait trouver quelques clients après la lecture de cette chronique et, plus probablement, une écoute attentive des extraits proposés.



Passé entre les mains expertes de Greg Wilkinson qui s’est ici chargé du mixage et du mastering au sein des fameux Earhammer Studios et illustré par un camarade ukrainien répondant au pseudonyme de se.rik, Mercator possède d’emblée ce qu’il faut pour attiser la curiosité des auditeurs ouverts à la découverte et à la nouveauté. Ajoutez-y quelques références dont je me méfie autant que je me galvanise à leur simple lecture (le groupe cite en effet volontiers Death, Pestilence et Bolt Thrower comme influences principales) et me voilà bien vite lancé dans la découverte de ce premier album particulièrement réussi.



Bon, on va être clair, je n’ai pour ma part rien à reprocher à Mercator puisque de la production à l’illustration en passant par ces chouettes compositions j’y trouve effectivement tout à fait mon compte. Cependant, j’imagine bien que certains ne seront pas tout à fait de mon avis et trouveront à y redire, notamment parce que le Death Metal des Ukrainiens, au-delà des influences évoquées plus haut qui finalement ne sont peut-être pas aussi évidentes qu’on aurait pu le penser, s’inscrit dans une interprétation contemporaine évoquant tour à tour des groupes tels que Blood Incantation, Tomb Mold ou bien encore Cosmic Putrefaction. Alors évidemment, on a vu pire comme parallèles mais comme il est de bon ton de cracher de nos jours sur ces groupes à cause de cette pseudo "hype" qu’ils suscitent (notamment les deux premiers), on ne sera pas surpris si Mercator ne faisait pas l’unanimité.



Bref, s’il ne faut pas attendre d’Heruvim qu’il révolutionne ce genre qu’est le Death Metal, le groupe ne manquera pas de surprendre agréablement ses auditeurs par l’aisance dont il fait preuve tout au long de cette petite demi-heure, par la fluidité et l’efficacité redoutable de ses compositions et par une relecture peut-être pas si personnelle que cela mais qui parvient en tout cas à ne pas trop sentir le réchauffé. Ainsi de l’excellent "Mysterium Tremendum" dont les premiers riffs techniques et chaloupés rappelleront à beaucoup d’entre vous le jeu des Canadiens de Tomb Mold au tout aussi convaincant "Nulla Res" qui entre ce riffing alambiqué et dynamique, ce growl légèrement en retrait et ces ambiances cosmico-horrifiques évoque pour le coup davantage le Blood Incantation de Starspawn en passant par le très bon "Gnosis" légèrement plus frontal (en tout cas sur sa première partie), "Arammu" et ses atmosphères prenantes qui brille notamment par un excellent travail effectué sur les guitares (que ce soit à travers les mélodies dispensées, dans l’attaque lorsque la cadence s’emballe, dans le groove instillé avec beaucoup de subtilité ou lorsque le rythme se fait plus introspectif) ou bien encore les excellents "Mercator" et "Lacrimae Rerum" qui concentrent évidemment tout ce que je viens d’écrire sans manquer d’avoir leur petit truc à eux (notamment "Lacrimae Rerum" qui se montre effectivement un poil plus épique et mélodique que les autres titres de l’album), on peut dire en effet que les Ukrainiens (+ un Tchèque) nous régalent tout de long de ce qui prend rapidement le chemin de l’une des découvertes de l’année. Vous l’aurez peut-être remarqué mais je n’ai pas fait mention du titre "VIII" et cela pour une bonne raison puisqu’il s’agit en effet d’un interlude dont l’atmosphère froide et futuriste fera surement écho à tous les cinéphiles amateurs de Blade Runner. Un bref interlude de moins d’une minute qui, s’il participe à étoffer un petit peu l’ambiance générale et sert d’appel d’air entre la première partie de l’album et la seconde, s’avère tout de même d’un intérêt relativement limité.



Quoi qu’il en soit, ce n’est évidemment pas ce que l’on retiendra de Mercator mais plutôt comme on l’a vu l’écriture parfaitement au point d’un groupe qui jusque-là s’était montré relativement discret, la grande variété dynamique de chacune des compositions (avec en sus quelques mid-tempos belliqueux qu’en grand fan de Bolt Thrower je ne peux évidemment qu’apprécier), l’efficacité indiscutable dont celles-ci font preuve systématiquement, le niveau technique jamais encombrant mais toujours réjouissant, le groove ultra chaloupé et catchy, les attaques frontales hyper incisives, les influences certes évidentes mais derrière lesquelles Heruvim ne se cache pas et enfin ces ambiances cosmiques et inquiétantes qui finissent dérober discrètement le tout. Bref, je l’ai dit et je le répète, Mercator est une excellente surprise, un premier album rondement mené qui alors que la fin de l’année se profile voit ses chances d’accéder au bilan annuel se confirmer. À ne clairement pas louper si les groupes évoqués plus haut sont de ceux qui vous dressent les poils.

2025 - Redefining Darkness Records Death Metal

plus d'infos sur Heruvim

Death Metal - 2019 - Ukraine

nouveaute A paraître le 12 Septembre 2025

écoutez Mysterium Tremendum

Nulla Res

Gnosis

Arammu

VIII

Mercator

Lacrimae Rerum

01. Mysterium Tremendum (06:57) 02. Nulla Res (04:31) 03. Gnosis (04:08) 04. Arammu (04:02) 05. VIII (00:47) 06. Mercator (05:18) 07. Lacrimae Rerum (04:43)

Durée : 30:26

line up Nefarious / Chant, Guitare

Kick Flis / Guitare

Vyacheslav Babienko / Basse

Andrii Sarandi / Batterie

