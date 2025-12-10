Pustulant Flesh - Gurgling Pustulence Chronique Gurgling Pustulence (EP)

Bastion du Death Metal en Europe, Copenhague s’est imposée au fil des dernières années comme une ville de choix pour tous les amateurs du genre. Parmi les récentes formations à émerger des égouts puants de la capitale danoise, on trouve notamment un certain Pustulant Flesh. Formé en 2022 sous la forme d’un duo et passé depuis par plusieurs blases imagés mais néanmoins prometteurs (Fetus Deletus puis Putrid Abortion avant une dernière mise à jour ma foi un petit peu plus convaincante), le groupe a depuis largement revu ses effectifs puisque Jonas Damgaard Nielsen, présent derrière les fûts sur la première démonstration de la formation intitulée Beyond Lobotomy (dont on va retrouver deux titres retravaillés ici), a depuis quitté le navire et que sont arrivés ensuite en renfort Peter Jacobsen (chant, basse), Daniel Bror Ditlevsen (guitare) et Filip Dursun (batterie).



Néanmoins, c’est encore sous la forme d’un trio qu’a été enregistré ce qui nous est présenté aujourd’hui comme le premier EP de Pustulant Flesh (au contraire de ce qui est annoncé sur Metal Archives où cette sortie est classée dans la catégorie "album"). Un disque intitulé Gurgling Pustulence paru sans grande surprise chez Extremely Rotten Productions et dont le logo et l’illustration ont été confiés à nul autre que David Buch Mikkelsen (Undergang, Phrenelith, Sequestrum, Extremely Rotten Productions...) et Þorvaldur Guðni Sævarsson aka Skaðvaldur (Coffin Rot, Morbus Grave, Nekro Drunkz, Vafurlogi...). Un disque bien vite torché puisque ces sept nouveaux morceaux sont en effet expédiés en un petit moins de vingt minutes.



Suffisamment perspicaces pour comprendre de quoi il retourne à la simple vue de ce logo fait de tripailles dégoulinantes, vous aurez également très vite compris qu’il ne faut pas attendre de Pustulant Flesh qu’il chamboule votre vision du Death Metal. Fidèle aux canons du genre, le groupe danois se fend ici de titres relativement courts (à l’exception d’un "Gurgling Pustulence" affiché à plus de cinq minutes), simples et primitifs dont le seul et unique but est de régaler chacun d’entre vous et cela sans prise de tête. Une formule qui n’offre alors aucune surprise mais qui lorsqu’elle est maitrisée, se révèle d’une efficacité à toute épreuve. Ainsi du côté des ingrédients utilisés afin de réaliser cette joyeuse tambouille, on va retrouver dans le désordre quelques samples médico-légaux triés sur le volet, une production abrasive avec comme principale source de réjouissance une caisse-claire qui claque comme une bifle chez Jacquie & Michel, des riffs épais et bien gras qui compensent leur stupidité par une efficacité de tous les diables, des accélérations sauvages menées évidemment tête dans le guidon, quelques ralentissements bien lourdauds, un soupçon de groove toujours extrêmement bien senti et enfin des gerboulades vocales aussi baveuses que sympathiques. Bref, rien de nouveau, rien de sorcier, mais comme dit plus haut et malgré son jeune âge, Pustulant Flesh n’a pas eu à enchaîner les sorties avant de viser juste.



Au rayon des petites particularités qui font également le charme de Gurgling Pustulence, un titre à rallonge paradoxalement bouclé en moins de cinq secondes ("A Single Muscle Twitches As I Wrest My Blade From Your Gut To Your Throat And Leave You Dying, Helpless And Alone"); un riff Indus / Hardcore servi en guise d’introduction sur "Cadaver Creation"; un break ultra groovy mené au son d’un excellent riff Stoner / Doom passé à la moulinette Death Metal sur "March Of The Ravenous Dead" aux alentours de 2:18 ainsi qu’un "Dødsangst" quasi-instrumental puisqu’à l’exception de quelques vocalises baveuses dispensées entre 0:43 et 0:53, d’un sample où l’on peut entendre une certaine Barbara en pleur se faire enfoncée davantage par une autre femme qui lui assène qu’il est peut-être un petit peu tard pour chouiner et finalement d’un "bleuargh" et d’un "Dødsangst" scandés telle une ponctuation, on trouve effectivement très peu de chant...



Premier EP aussi court qu’efficace, aussi primitif que jouissif, aussi simple que ponctué de petites touches d’originalité, Gurgling Pustulence passe comme une lettre à la Poste. Comme beaucoup d’autres groupes, Pustulant Flesh ne révolutionnera absolument rien avec cette modeste contribution mais celle-ci n’en reste pas moins tout à fait convaincante dans son genre et atteste une fois de plus que la scène de Copenhague se porte comme un charme. On attendra d’en avoir davantage à se caler sous la dent pour véritablement fonder de quelconques espoirs sur cette jeune formation mais en l’état cette seconde livraison est des plus encourageantes. Vivement la suite comme on dit.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE