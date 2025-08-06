chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
446 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Grave Circles
 Grave Circles - World Withi... (C)
Par Sosthène		   
Eurohorror Tour Vol 666
 Eurohorror Tour Vol 666 - F... (R)
Par Jean-Clint		   
Nocturnus AD
 Nocturnus AD - Unicursal (C)
Par AxGxB		   
Cannibalism
 Cannibalism - Primitive Way... (C)
Par Niktareum		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par gulo gulo		   
Woods of Infinity
 Woods of Infinity - Hamptjärn (C)
Par Raimondakis		   
Diapsiquir
 Diapsiquir - A.N.T.I. (C)
Par Raimondakis		   
Leviathan
 Leviathan - Scar Sighted (C)
Par Raimondakis		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Suffocat... (C)
Par Raimondakis		   
Les news du 5 Août 2025
 Les news du 5 Août 2025 - H... (N)
Par Jean-Clint		   
Redmind
 Redmind - Through the walls... (C)
Par Jean-Clint		   
Deliquesce
 Deliquesce - Saviour / Ensl... (C)
Par AxGxB		   
Pissgrave
 Pissgrave - Malignant Worth... (C)
Par Raimondakis		   
Corrupter
 Corrupter - Gloria In Profu... (C)
Par Sosthène		   
Massacra
 Massacra - Final Holocaust (C)
Par Cujo		   

Deliquesce - Saviour / Enslaver

Chronique
Deliquesce Saviour / Enslaver
Vraisemblablement pressés de remettre le couvert, les Australiens de Deliquesce ne seront pas restés les deux pieds dans le même sabot puisque moins de deux ans après un premier album intitulé Cursed With Malevolence, les voilà aujourd’hui de retour avec son successeur. Un disque baptisé Saviour / Enslaver paru cette fois-ci chez Lacerated Enemy Records (CD), BTK Recordings (CD) et Iron Fortress Records (cassette).

Sujet à quelques mouvements de labels (exit Daze Records) mais aussi d’effectifs, ce retour aux affaires est effectivement marqué par le départ du batteur Ricki Merewether. N’ayant à ce jour pas encore été officiellement remplacé, James Cooper, Adrian Cappelletti et Armando Wall ont dû faire appel à un batteur de session et c’est un certain Lyle Cooper (Abhorrent, Humanity Is Cancer, Mithridatum, ex-The Faceless) qui a été sollicité pour l’occasion. Une position qu’il a su évidemment s’approprier sans sourciller.
Un poil moins engageante que celle de son prédécesseur, l’illustration est ici signée des mains de l’artiste polonaise Justyna Koziczak (Liminal Shroud, Vile Rites, Mizmor...). Un intérêt visuel moindre compensé par la présence de quelques invités triés sur le volet puisqu’en plus d’une certaine Tenaya Corbett Gray, on va notamment retrouver James Jordan de Disentomb au chant sur "Narcotic Entanglement" ainsi que Devin Swank et Cody Davidson de Sanguisugabogg au chant et à la guitare sur le morceau "Compound Dysphoria". Enfin côté production, pas de gros changements à signaler (en tout cas chez les quelques personnes en charge) puisque c’est une fois de plus le guitariste Adrian Cappelletti qui signe l’enregistrement et le mixage de ce nouvel album. Il n’y a finalement que le mastering qui a changé de main puisque celui-ci a été confié pour l’occasion à leur compatriote Ayden Perry.

Composé de dix nouveaux morceaux, Saviour / Enslaver bénéficie d’une production qui, si elle conserve une certaine densité, se veut néanmoins plus moderne et massive que celle de son prédécesseur. Un choix qui ne doit évidemment rien au hasard puisqu’il s’accompagne d’une transition d’un Brutal Death Metal très marqué par les années 90 (notamment celui de Suffocation) vers un Brutal Death Metal un tantinet plus moderne et technique. Mais n’ayez crainte, malgré une production effectivement plus imposante et forcément un petit peu moins naturelle et des sonorités davantage dans l’air du temps, Deliquesce n’a rien perdu de son ADN, de son charme et de son efficacité.
Après un Cursed With Malevolence sur lequel le groupe avait su corriger le seul véritable reproche qui avait été fait à son encontre à l’époque d’Engineered Frailty, Saviour / Enslaver vient confirmer cette tendance puisque celui-ci culmine à plus de quarante-et-une minutes. Des compositions plus longues (toujours entre trois et cinq minutes) mais également plus élaborées. En effet, outre cette production qui apporte une indéniable touche de modernité à l’ensemble (à commencer par cette batterie aux atours sensiblement moins naturels et dépouillés), on constate assez vite que le riffing et les structures se sont dans l’ensemble complexifiés. Exécution nerveuse, succession de riffs plus ou moins tarabiscotés lors de séquences qui ne cessent de muter et de prendre des formes différentes, approche dynamique tout aussi imprévisible partagée entre salves de blasts souvent assez brèves mais particulièrement franches, passages chaloupés à la fibre Hardcore toujours aussi prononcée, moments plus en retenue lors desquels Deliquesce laisse s’exprimer ses accents les plus techniques ou bien ceux plus mélodiques (c’est en effet souvent lors de ces instants plus pondérés que le groupe aime placer quelques solos bien sentis)... Bref, il vous faudra avoir le coeur bien accroché pour espérer apprivoiser ces dix titres aux allures de montagnes russes.

Pour autant, après quelques écoutes attentives, on finit tout de même par cerner la bête, par dompter ces constructions alambiquées et protéiformes, par pouvoir émerger la tête de cet enchevêtrement chaotique et intense de riffs qui fusent et ne tiennent pas en place... Évidemment, on pense toujours un petit peu à Suffocation à l’écoute du Brutal Death Metal de nos trois Australiens mais peut-être moins au Suffocation des années 90 et davantage à celui de ces dernières années. Dans tous les cas, Saviour / Enslaver est un album ultra efficace dans son genre, un disque qui malgré ses touches de modernité a le bon goût de ne pas succomber aux travers qui peuvent plomber ce genre de productions où comme toujours le "trop" est l’ennemi du "bien". Bref, vous l’aurez compris, si vous êtes toujours à la recherche d’albums de Brutal Death Metal capables de tenir la dragée haute aux patrons du genre (sans pour autant parvenir à les égaler), porter votre intérêt sur la musique de Deliquesce n’est certainement pas une mauvaise idée. En effet, il y a a priori peu de chances pour que vous ne tombiez pas sous le charme de ce Saviour / Enslaver qui décidément a tout pour plaire.
Thrasho Amazon AxGxB
5 Août 2025 - 316 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

2 COMMENTAIRE(S)

AxGxB citer
AxGxB
06/08/2025 09:24
Keyser a écrit : Du lourd ! Leur côté technique/aventureux mélangé à du BDM bas du front me fait fortement penser à Defeated Sanity. Oui, il y a clairement de cela chez les Américains.
Keyser citer
Keyser
06/08/2025 08:59
Du lourd ! Leur côté technique/aventureux mélangé à du BDM bas du front me fait fortement penser à Defeated Sanity.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Deliquesce
Brutal Death Metal
2025 - Lacerated Enemy Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Deliquesce
 Deliquesce
Brutal Death Metal - 2019 - Australie		   

nouveaute
A paraître le 25 Juillet 2025

tracklist
01.   Narcotic Entanglement  (04:24)
02.   Cryptobotanical Anatomy  (04:19)
03.   Symbiotic Felonious Carnage  (03:28)
04.   Cyberdine Collapse  (04:05)
05.   Corruption Of Fauna  (03:58)
06.   Compound Dysphoria  (03:48)
07.   Mark Of Hatred  (05:17)
08.   Plein Air Crypts  (03:31)
09.   Erroneous Cruelty  (05:00)
10.   Adapt To Anguish  (03:41)

Durée : 41:31

line up
voir aussi
Deliquesce
 Deliquesce
Engineered Frailty (EP)
2020 - Autoproduction		   
Deliquesce
 Deliquesce
Cursed With Malevolence
2023 - Daze Records		   

Essayez aussi
Thirst Of Revenge
 Thirst Of Revenge
Annihilation Of Races
2011 - Comatose Music		   
Decaying Purity
 Decaying Purity
The Existence Of Infinite Agony
2011 - Sevared Records		   
Prion
 Prion
Impressions
2008 - Comatose Music		   
Inimicality
 Inimicality
Relics Of Disorder (Démo)
2008 - Autoproduction		   
Cenotaph
 Cenotaph
Perverse Dehumanized Dysfunctions
2017 - Sevared Records		   

Mehrwertsteuer
Krone der Schöpfung
Lire la chronique
Grave Circles
World Within The World
Lire la chronique
Limbless
Mutilated and Dismembered (EP)
Lire la chronique
Psych-War
Psychotic Warmonger
Lire la chronique
Eurohorror Tour Vol 666
Faillïte + Global Horror + ...
Lire le live report
Graf Valthrakar
Through Searing Skies and G...
Lire la chronique
Nocturnus AD
Unicursal
Lire la chronique
Today Is The Day
Kiss The Pig
Lire la chronique
Cryptual
Convulsing Above The Ground...
Lire la chronique
Cannibalism
Primitive Ways to Extermina...
Lire la chronique
Leper Colony
Those Of The Morbid
Lire la chronique
Deliquesce
Saviour / Enslaver
Lire la chronique
Ash Magick
Rituals of Anathematic East
Lire la chronique
Pus
Hunting Season
Lire la chronique
Redmind
Through the walls (EP)
Lire la chronique
Exutory
Post Scaenae
Lire la chronique
Phantom Spell
Heather & Hearth
Lire la chronique
Shed The Skin
The Carnage Cast Shadows
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Août 2025
Jouer à la Photo mystère
Entretien avec Cryogenical Excision
Lire le podcast
Autumn Nostalgie
Metanoia
Lire la chronique
ByoNoiseGenerator
Subnormal Dives
Lire la chronique
Clairvoyance
Chasm Of Immurement
Lire la chronique
Fabulous Desaster
Crucify This!
Lire la chronique
Deliquesce
Cursed With Malevolence
Lire la chronique
Dead Chasm
Spectral Tyranny (EP)
Lire la chronique
Mortal Sin
Mayhemic Destruction
Lire la chronique
Mudslider
Eerie Visions
Lire la chronique
Benediction
Ravage Of Empires
Lire la chronique
Clairvoyance
Threshold Of Nothingness (EP)
Lire la chronique