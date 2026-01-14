chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
143 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Chaos Inception
 Chaos Inception - Vengeance... (C)
Par Keyser		   
Kirottu
 Kirottu - Barren (C)
Par Jean-Clint		   
KEN Mode
 KEN Mode - Entrench (C)
Par Ikea		   
Caronte
 Caronte - Spiritus (C)
Par gulo gulo		   
Various Artists
 Various Artists - Judgment ... (C)
Par gulo gulo		   
Gloombound
 Gloombound - Dreaming Delusion (C)
Par Bras Cassé		   
Downthesun
 Downthesun - Downthesun (C)
Par Keyser		   
Qrixkuor
 Qrixkuor - The Womb Of The ... (C)
Par Krokodil		   
Werewolves
 Werewolves - The Ugliest Of... (C)
Par Niktareum		   
Testament
 Testament - Para Bellum (C)
Par Jean-Clint		   
16
 16 - Deep Cuts From Dark Cl... (C)
Par gulo gulo		   
Mortis Mutilati
 Mortis Mutilati - Dead in P... (C)
Par Ludwiglio		   
Wivre
 Wivre - Wivre I (C)
Par Jean-Clint		   
Destruction Ritual
 Destruction Ritual - Provid... (C)
Par AxGxB		   
Soul Blind
 Soul Blind - Red Sky Mourning (C)
Par Hölm		   
Fossilization
 Fossilization - Leprous Day... (C)
Par Keyser		   

Ectospire - Spiritual Dismemberment

Chronique
Ectospire Spiritual Dismemberment (EP)
En activité depuis 2022, Iron Fortress Records compte aujourd’hui à son actif un nombre de sorties particulièrement impressionnant, notamment en regard de sa courte existence. Tous formats confondus, se sont en effet trois cent vingt-huit sorties recensées sur la page Metal Archives de cette modeste structure basée à Kansas City dans le Missouri. Si certaines d’entre elles ont déjà été évoquées en ces pages (Cancer Void, Cosmic Putrefaction, Cryptual, Deliquesce, Glassbone, Morbidity, Necrovision...), d’autres méritent également que l’on s’y attarde à l’image de ce premier EP des Américains d’Ectospire.

Formé en 2021 à Tulsa, Oklahoma, Ectospire n‘a pas attendu 2025 pour mettre la machine en route. Après un premier single paru en 2022, le groupe trouve refuge chez Transylvanian Recordings pour la sortie au format cassette de sa toute première démonstration (Formless Horror). S’en suit un split en compagnie de Plasmodulated, Necrovision et Festergore sous les couleurs du label Gurgling Gore (The Mire Of Absolute Repulsion) puis d’une seconde démo en 2024 (Afterlife Brutality) qui leur ouvrira cette fois-ci les portes d’Iron Fortress Records chez qui est également paru en juin dernier Spiritual Dismemberment, un EP cinq titres joliment illustré par Fernando Giotefeli (Décryptal, Eaten Alive, Hellish Grave, Poisonous, Putrid Evocation, SlimeLord, Vaticinal Rites...).

Alors que ce soit clair, du haut de ses vingt-deux minutes, Spiritual Dismemberment n’entend absolument pas changer la donne et donc en aucun cas bouleverser le petit monde du Death Metal. D’ailleurs les Américains ont toujours été très clairs sur le sujet puisque ces derniers citent volontiers des groupes tels que Morbid Angel, Deicide, Undergang, Demigod, Funebrarum ou bien encore Gutted comme principales sources d’inspiration. Vous l’aurez donc compris, il ne va pas être question de sortir des sentiers battus ici...

Enregistrés, mixés et masterisés par un certain Eric Stukey, les cinq titres de Spiritual Dismemberment ont pour eux une production particulièrement abrasive qui sied à ravir à ce genre de Death Metal ni très compliqué, ni très original. Cependant, malgré cette liste de noms plutôt ronflante évoquée plus haut, j’aurai du mal à dresser un parallèle tangible entre la musique d’Ectospire et celle de toutes ces formations. Oui, on peut définitivement entendre un petit peu de Morbid Angel par ici, un petit peu de Demigod par là ou bien encore un petit peu d’Undergang au détour d’une autre séquence mais on ne peut pas dire que les Américains sonnent de manière flagrante comme un ersatz de l’un de ces groupes... De fait, s’il n’y a rien de bien nouveau dans ce que nous offre Ectospire, il n’y a rien non plus qui sonne comme une vulgaire copie éhontée méritant d’être ignorée.
L’une des principales forces du groupe réside ainsi dans sa capacité à offrir des compositions toujours relativement variées. Car si dans sa globalité le résultat final n’a effectivement rien de très original, Ectospire prend soin malgré tout de varier constamment les plaisirs tout en restant naturellement très cohérent. Accélérations plus ou moins frontales avec salves de blasts d’un coté et cavalcades thrashisantes de l’autre, ralentissements plombés et passages nettement plus chaloupés se partagent ainsi ces vingt-deux minutes qui personnellement m’évoquent davantage la musique de Vastum ou de Necrot que celle des toutes ces formations mentionnées par le groupe ou le label sur d’autres plateformes... Un parallèle encore un petit peu plus flagrant si l’on tient compte de la versatilité dont fait preuve Brihana Marie derrière son microphone. Entre son growl rugueux parfaitement incompréhensible, ses hurlements plus arrachés et ses quelques invectives caractérisées par un parfum d’hystérie, il y a clairement un petit peu de Daniel Butler dans son chant.
Mais ce parallèle avec les Californiens tient également et surtout dans la manière qu’à Ectospire de dérouler ses compositions et dans ce groove pour le moins irrésistible qui les caractérise. Osez me dire que vous n’entendez pas une pointe de Vastum ou un soupçon de Necrot sur les parties les plus groovy de "Gravebreaker", "Vile Procession", "Pain Begets Expiration Begets Pain", "March Of Yokai" ou "Devotional Trepnanum" ? D’ailleurs, certaines séquences plus frontales et rapides comme celles entendues sur "Gravebreaker" à 1:23 ou "March Of Yokai" à 1:05 évoquent elle aussi à leur manière ces deux groupes californiens des plus redoutables. Bref, je vous l’ai déjà dit, ne comptez pas sur Ectospire pour rebattre les cartes et changer les règles du jeu.

Efficace de bout en bout malgré un riffing parfois encore perfectible (notamment sur « Vile Procession » quelque peu plombé par un léger manque d’inspiration) Spiritual Dismemberment n’a pas vraiment de difficultés à convaincre. Bien évidemment, les limites de ce genre de Death Metal sont d’ores et déjà apparentes mais comme bien souvent dans ce genre de cas, on n’en tiendra pas rigueur aux membres d’Ectospire qui, avec ce premier EP, parviennent à séduire et à nous donner envie d’une suite dès que possible. Un fait d’arme amplement suffisant en l’état même s’il devra s’assurer d’être efficace à chaque instant sur un format plus long et généreux s’il le groupe souhaite conserver tout notre enthousiasme à son égard.
Thrasho Amazon AxGxB
14 Janvier 2026 - 29 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Ectospire
Death Metal
2025 - Iron Fortress Records
notes
Chroniqueur : 3.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Ectospire
 Ectospire
Death Metal - 2021 - Etats-Unis		   

tracklist
01.   Gravebreaker  (03:38)
02.   Vile Procession  (06:05)
03.   Pain Begets Expiration Begets Pain  (04:51)
04.   March Of Yokai  (03:07)
05.   Devotional Trepanum  (04:36)

Durée : 22:17

line up
parution
20 Juin 2025

Essayez aussi
Kompost
 Kompost
Pallor Mortis
2021 - Indépendant		   
Deserted Fear
 Deserted Fear
Dead Shores Rising
2017 - Century Media Records		   
Unleashed
 Unleashed
Shadows In The Deep
1992 - Century Media Records		   
Affliction Gate
 Affliction Gate
Last Night Wandering (EP)
2018 - Forgotten Wisdom Productions		   
Bodyfarm
 Bodyfarm
Ultimate Abomination
2023 - Edged Circle Productions		   

Ectospire
Spiritual Dismemberment (EP)
Lire la chronique
Defamatory
Path Of No Return
Lire la chronique
Buried Souls
Here Comes the Void (EP)
Lire la chronique
Ruinous Power
Extreme Danger: Prototype W...
Lire la chronique
Kirottu
Barren
Lire la chronique
Chaos Inception
Vengeance Evangel
Lire la chronique
Enthroned
Ashspawn
Lire la chronique
Filthcrawl / Peine Kapital
Split (Split-tape)
Lire la chronique
KEN Mode
Entrench
Lire la chronique
Dead Twilight
Endless Prophecy (Compil.)
Lire la chronique
Karévana
夜明けの空へ – To the Dawn Sky...
Lire la chronique
Collier d'Ombre
Autumnal Fortress
Lire la chronique
Caronte
Spiritus
Lire la chronique
The Body
All The Waters Of The Earth...
Lire la chronique
Various Artists
Judgment Night (Music From ...
Lire la chronique
Gloombound
Dreaming Delusion
Lire la chronique
Death Reich
Stockholm Syndrome (EP)
Lire la chronique
Downthesun
Downthesun
Lire la chronique
Werewolves
The Ugliest Of All
Lire la chronique
Cave In
Jupiter
Lire la chronique
Ælorn
Hindrance (EP)
Lire la chronique
Qrixkuor
The Womb Of The World
Lire la chronique
Growth
Industrial Necrocult
Lire la chronique
Testament
Para Bellum
Lire la chronique
Slaughterday
Terrified (EP)
Lire la chronique
16
Deep Cuts From Dark Clouds
Lire la chronique
Mortis Mutilati
Dead in Paris 2025 (Live)
Lire la chronique
Wivre
Wivre I
Lire la chronique
Big Business
Mind the Drift
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Janvier 2026
Jouer à la Photo mystère