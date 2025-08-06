Il y a deux ans, nous avions chroniqué la première sortie de REDMIND
, l’EP « Soma »
. Depuis, les Rennais ont poursuivi leur aventure musicale, proposant aujourd’hui six nouvelles compositions toujours dans cette veine hybride mélangeant le power thrash metal
à des éléments groove
voire metalcore
notamment dans le traitement vocal. Pas de changement majeur à signaler donc, si ce n’est une amélioration notable d’à peu près tout : production, idées, jeu, structure des morceaux. Visuellement en revanche la formation a délaissé son inspiration futuriste pour revenir à quelque chose de plus roots
, peu original, sobrement efficace quoi que légèrement trompeur quant au contenu réel de « Through the Walls
», pas aussi dur que ce que cherche à exprimer la photographie.
Je l’ai dit, nous sommes face à un groupe touche-à-tout et, morceau après morceau, les différentes influences remontent à la surface. Sur « Burden of Hate » ou le titre éponyme, l’utilisation du chant clair au cours des refrains m’évoque GALACTIC COWBOYS
, même si je doute que ce soit une référence consciente des musiciens. D’ailleurs, c’est de plus en plus ce type de voix que je trouve intéressant chez REDMIND
car il y a un feeling
naturel qui s’en dégage et que je ne retrouve que peu dans ses versions extrêmes. Je l’avais déjà cité concernant « Soma
» mais un THE DEFACED
assagi pourrait également figurer dans les mentions. J’ajouterai que le final de « Dawns Ashes » me rappelle GOJIRA
, « Don’t Break Down » lorgne sur le punk hardcore
mélodique, « Fate of a Swarm » tape du côté du mélo death
/ metalcore
et la ballade finale « Dark Fades Out » contient des harmonies vocales pouvant faire songer à ALICE IN CHAINS
…. Je sais, cela fait beaucoup de noms, peut-être pas ceux que les musiciens auraient donnés.
Et c’est d’ailleurs à mon sens le souci principal de « Through the Walls
» : pris indépendamment les uns des autres, chaque titre s’avère plutôt bien foutu (« Burden of Hate » contient des riffs solides, des vocaux qualitatifs et variés) mais, observé dans son ensemble, l’EP manque encore trop de cohérence stylistique, les parties punk / hardcore / metalcore
étant clairement ce que la formation écrit de moins percutant. Je la préfère largement dans sa posture heavy thrash
mélodique, avec un esprit grunge rock
assumé pour le chanteur à la voix rauque. Là, tu sens que tu dois passer un bon moment en concert, dans une ambiance bar à bières et motards.
Aussi, si je ne peux que reconnaître les progrès réalisés en deux ans, je n’adhère toujours pas suffisamment à cet hétéroclisme métallique qui contient de bonnes idées (le pont rythmique à 02:20 de « Through the Walls » par exemple ou la pesanteur introductive de « Dark Fades Out » ainsi que sa transition de 01:15 à 02:19 et son final à la ISIS
, époque « Panopticon »
), hélas trop disséminées dans des chansons à l’identité fluctuante et à la pertinence inégale. Il reste que ce sont des formations telles que REDMIND
qui agitent l’underground
et qui font que l’on passe un bon moment au détour d’un bistrot rock metal.
06/08/2025 11:52