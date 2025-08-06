Redmind - Through the walls Chronique Through the walls (EP)

REDMIND, l’EP power thrash metal à des éléments groove voire metalcore notamment dans le traitement vocal. Pas de changement majeur à signaler donc, si ce n’est une amélioration notable d’à peu près tout : production, idées, jeu, structure des morceaux. Visuellement en revanche la formation a délaissé son inspiration futuriste pour revenir à quelque chose de plus roots, peu original, sobrement efficace quoi que légèrement trompeur quant au contenu réel de « Through the Walls », pas aussi dur que ce que cherche à exprimer la photographie.



Je l’ai dit, nous sommes face à un groupe touche-à-tout et, morceau après morceau, les différentes influences remontent à la surface. Sur « Burden of Hate » ou le titre éponyme, l’utilisation du chant clair au cours des refrains m’évoque GALACTIC COWBOYS, même si je doute que ce soit une référence consciente des musiciens. D’ailleurs, c’est de plus en plus ce type de voix que je trouve intéressant chez REDMIND car il y a un feeling naturel qui s’en dégage et que je ne retrouve que peu dans ses versions extrêmes. Je l’avais déjà cité concernant « THE DEFACED assagi pourrait également figurer dans les mentions. J’ajouterai que le final de « Dawns Ashes » me rappelle punk hardcore mélodique, « Fate of a Swarm » tape du côté du mélo death / metalcore et la ballade finale « Dark Fades Out » contient des harmonies vocales pouvant faire songer à



Et c’est d’ailleurs à mon sens le souci principal de « Through the Walls » : pris indépendamment les uns des autres, chaque titre s’avère plutôt bien foutu (« Burden of Hate » contient des riffs solides, des vocaux qualitatifs et variés) mais, observé dans son ensemble, l’EP manque encore trop de cohérence stylistique, les parties punk / hardcore / metalcore étant clairement ce que la formation écrit de moins percutant. Je la préfère largement dans sa posture heavy thrash mélodique, avec un esprit grunge rock assumé pour le chanteur à la voix rauque. Là, tu sens que tu dois passer un bon moment en concert, dans une ambiance bar à bières et motards.



