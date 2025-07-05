Pus - Hunting Season Chronique Hunting Season

Jarkko Haapala a quitté le navire et a donc réanimé PUS, sa formation de brutal death metal qui n’avait plus rien sorti de neuf depuis 2002. Et ça, pour tous les amateurs déçus du torse baisé qui ne croient que très moyennement (peut-être à tort, attendons) dans le potentiel de LIMBLESS, où l’on retrouve le père et le fils Friberg, c’est une excellente nouvelle. Pour ma part je suis allé écouter la démo « Orgy of Disembowelment » ainsi que le single « Die in Your Sleep », je campe sur mes positions : souffrir d’une diarrhée chronique ne rend pas pour autant intéressant.



Certes, ce n’est pas comme si entre-temps nous n’avions pas trouvé quelques épiceries plus ou moins fines où nous sustenter mais bon sang que ce death gore, épais et ultra guttural, procure du plaisir ! Le quatuor réussit exactement là où TORSOFUCK s’est planté sur sa dernière parution. Déjà, « Hunting Season » est intelligemment produit, ce n’est assurément pas de la grande gastronomie mais le son est absolument parfait pour ce genre de boucherie suintante au fumet puissant. Ensuite, les mecs savent jouer et ils n’ont pas besoin de masquer leurs lacunes instrumentales derrière un son volontairement merdique. Il y en a pour qui cela relève du concept et d’autres pour qui ce n’est qu’un triste camouflage.



Jarkko nous connaissions sa capacité de nuisance. Il démontre ici qu’il n’a rien perdu de son inspiration en termes de riffing efficace, marquant, impactant disent les mauvais influenceurs. Le bassiste Tomi Isoviita joue un vrai rôle dans la construction sonore, il forme une paire idéale avec Karl James, batteur anglais expérimenté qui connaît son job sur le bout des doigts. Enfin, il fallait bien une voix d’outre-tombe pour incarner ces huit titres et c’est une responsabilité qu’Austin Douglass (lui aussi rompu à toutes les turpitudes) endosse à merveille tant son timbre gras correspond exactement à l’esprit de ces trente-cinq minutes. Concernant le casting, c’est un sans-faute.



Du côté des compositions, il n’y a pas non plus grand-chose à redire dès lors que l’on est féru de l’âge de pierre mais PUS ne se contente pas d’asséner des coups de gourdin sur la tronche du pauvre auditeur. Même si le tempo est globalement medium, en père tranquille de l’éviscération, il n’hésite pas à venir faire du pied au funeral doom, à l’image du final dantesque de « Mutilated Beyond Recognition », ni à sprinter jusqu’à l’épuisement.



J’attendais beaucoup de cette sortie, espérant de tout mon cœur que le groupe ne se foire pas en proposant une daube composée à la va-vite, j’ai été fixé dès les premières mesures de « Ravished to Cold ». Avec des titres oscillant entre trois et cinq minutes, sans usage abusif des samples, on a compris où est parti le talent au moment de la rupture avec TORSOFUCK. L’autre acolyte peut poursuivre ses guignolades avec son fils et ses copains d’école, il vient de se prendre un retard monstrueux dans les dents en termes d’inspiration, de réalisation et d’intension perverse. Évidemment, nous attendrons encore un peu pour l’enterrement mais ce « Hunting Season » me martyrise tellement que je ne lui vois guère de rival dans sa catégorie où seules les personnes les plus malsaines ont droit de cité. D’ailleurs, il est amusant de voir que le dernier titre du LP s’intitule « Buried Limbless », pied-de-nez, simple hasard ou déclaration ouverte de guerre à son ancien comparse ? La saison de la chasse est ouverte, attention aux balles perdues.



