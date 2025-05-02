chargement...

Leper Colony - Those Of The Morbid

Chronique
Leper Colony Those Of The Morbid
Basé en Allemagne mais regroupant autour de son chanteur Marc Grewe toute la fine fleur du Death Suédois, LEPER COLONY a pour ambition de perpétuer une certaine vision grasse et humide du Death Metal sans autre prétention que celle de (se) faire plaisir en faisant vivre une musique décidemment inusable et toujours aussi agréable. Mais ramener le quatuor à un énième ersatz d’ENTOMBED, DISMEMBER et consorts serait réducteur, car si effectivement on y trouve la trace du Swedeath le plus brut le combo a ajouté à cela des influences Thrash pas dégueulasses du tout qui vont parfaitement se greffer à l’ensemble, et faire ainsi de ce deuxième album une réalisation très sympathique et parfaitement à sa place au sein du catalogue de Testimony Records. Et même si effectivement tout cela va être relativement basique et prévisible on ne va pas faire la fine bouche et se laisser facilement embarquer dans l’univers du groupe, qui propose une musique simple et accessible portée par des morceaux qui ne s’éternisent pas (un seul dépasse les quatre minutes) où l’ensemble se montre fluide et sans fioritures... bref le disque taillé pour la scène comme pour une écoute en dilettante sans prise de tête.

C’est là qu’on reconnaît toute l’expérience de chacun des membres qui vont à l’essentiel tout en mettant en avant un entrain communicatif comme un groove redoutable, preuve en est l’ouverture impeccable intitulée « Facing The Faceless » qui va miser autant sur le mid-tempo implacable que des passages rapides débridés donnant ainsi une envie d’en découdre immédiate et continue. Si la construction générale de cette plage va se retrouver également sur le froid et épique « The Age Of Insanity » (aux accents légèrement Heavy) ou comme avec l’équilibré et varié « Realm Of Madness », ses créateurs vont néanmoins proposer quelques subtils changements afin de ne pas donner trop rapidement un sentiment de linéarité dommageable. La preuve avec « Masters Voice » qui dévoile un soupçon de lumière via un solo mélodique bien troussé, tout en jouant sur les nuances de vitesse et les quelques parties rampantes où la brume et l’humidité sont mises en avant... un ressenti désespéré que « Those Of The Morbid Inclination » va pousser plus loin en montrant des riffs lourds et désolés tout en misant sur l’équilibre des forces en présence. Et si « Apocalypse Whore » va privilégier une exécution plus sommaire (mais où ça reste homogène rythmiquement) « Flesh To Rot To Ashes » de son côté mise sur une brutalité plus intense, tant ça sent le Punk et le Hardcore par tous les bouts via un riffing rudimentaire comme le chant éraillé plus virulent... signant de fait un titre différent du reste (dont le groovesque et médium « Creature From The Deep » reprend certains éléments), mais en total accord tant ça glisse aisément à l’intérieur de cette galette qui décidemment a des choses à offrir.

Et même si tout cela se termine de façon moins convaincante à cause de l’interminable et monotone « A Story In Red » (qui reste bloqué en mode sénateur sans jamais réussir à décoller ni à vraiment nous sortir de la torpeur où l’on a été embarqué), pour le reste on se satisfera tranquillement de ce long-format réalisé avec professionnalisme où l’on ne s’ennuie jamais réellement... même s’il en faudra plus pour vraiment y revenir régulièrement. Néanmoins c’est toujours un plaisir de prendre sa bonne dose de méchanceté gratuite, surtout quand c’est composé simplement et que ça n’est jamais prétentieux comme c’est le cas ici... juste réalisé avec l’envie de répandre la bonne parole et d’offrir un réel moment agréable à défaut de mieux, même si on s’en contentera facilement avant de retourner écouter les classiques indémodables. De la bonne deuxième division en somme, pas encore en embuscade pour prétendre grimper à l’étage supérieur mais avec suffisamment d’éléments positifs pour qu’on lui laisse sa chance, ça n’est pas si mal et même très encourageant malgré le sentiment de roue-libre omniprésent tout comme le ressenti qu’on aurait pu espérer encore mieux vu le pedigree des mecs. S’ils se foulent plus la prochaine fois ça sera sans doute plus mémorable, mais en ont-ils seulement l’envie... ça n’est pas sûr du tout mais en attendant une suite on se contentera déjà volontiers de ce rendu graisseux sincère et authentique plus que plaisant finalement.
Thrasho Amazon Jean-Clint
6 Août 2025 - 243 lectures

Leper Colony
Death/Thrash Metal
2025 - Testimony Records
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  7.14/10

plus d'infos sur
Leper Colony
 Leper Colony
Death/Thrash Metal - Allemagne		   

tracklist
01.   Facing The Faceless
02.   Masters Voice
03.   The Age Of Insanity
04.   Flesh To Rot To Ashes
05.   Realm Of Madness
06.   Those Of The Morbid Inclination
07.   Apocalypse Whore
08.   Creature From The Deep
09.   A Story In Red

Durée : 33 minutes

line up
parution
2 Mai 2025

