Cannibalism - Primitive Ways to Extermination

Chronique
Cannibalism Primitive Ways to Extermination
J’avais comme l’envie de poser mon cerveau, de lui octroyer un niveau de bêtise élevé mais qui ne lui ferait pas pour autant du mal. Après avoir éliminé les spectacles d’Inès Reg puis de Swann Périssé, j’ai fini par mettre la main sur le truc ultime : CANNIBALISM. Du brutal slam death metal turc dans lequel on retrouve Batu Çetin, chanteur que l’on adore au sein de CENOTAPH. Dans ce contexte, on imagine bien que « Primitve Ways to Extermination », même s’il s’agit d’un premier album, va bénéficier de toute l’expérience du bonhomme. Sans surprise, le miracle a opéré, mes neurones dominicaux en voie d’anesthésie « InterStella Artois » (et ce en moins de deux heures quarante-neuf) se sont fait défoncer pendant vingt-cinq minutes, j’en ai vu une qui marchait un peu canard après ça.

Évidemment, la pochette, le nom des titres (« Gastrointestinal Crucifixion »), le style lui-même, tout cela n’incite pas à autre chose qu’à la régression au stade de primate, travail de sape que les huit compositions réalisent à la perfection. De plus, s’il est vrai que la dimension slam est forcément présente, j’apprécie surtout que la note dominante soit donnée à un brutal death bien cartonneux, bourré d’harmoniques, de blasts qui terrassent, de rythmiques hachées et, surtout, de cette voix ultra gutturale toujours à la frontière du pig squeal sans jamais s’y fourvoyer. Une efficacité maximale donc. Et si dans un tel genre il est difficile de mettre la qualité ou l’innovation au centre du débat, tant la codification est importante en termes de production, de niveau technique attendu et de brutalité sourde, on ne peut alors que s’en remettre à ses oreilles.

Les miennes, elles me disent que « Primitive Ways to Extermination » est bête à manger du foin mais que l’atmosphère à peine respirable qui s’en dégage (« Her Womb Was a Tomb »), elle marque des points, de même que le jeune guitariste Emir Sakar qui co-signe la musique avec Batu Çetin et est crédité à l’enregistrement, au mix ainsi qu’au mastering. Selon mes sources (moi-même), ce mec est promis à un bel avenir car tout est hyper professionnel, à la limite pourrait-on retravailler les cymbales qui, au casque, ont tendance à saturer mais quel autre reproche adresser à ce morceau gras et luisant de bidoche slamesque ?

Je reconnais que lorsque j’écoute ce genre de formations, j’ai tendance à me répéter et à systématiquement utiliser les mêmes poncifs rédactionnels, pourtant comment exprimer différemment ce sentiment d’écrasement permanent que procurent ces quelques compositions ? Elles sont brutalement jouissives, la chaleur pesante rend les riffs encore plus oppressants, je ne vois clairement pas comment ce disque pourrait déplaire aux défenseurs du slam death car, de mon point de vue étroit, nous tenons là une pièce hautement satisfaisante, paradoxalement variée dans ses tempos et ses dynamiques internes, preuve d’intelligence derrière ses apparences de brute épaisse.

Cela valait le coup de mettre mon cerveau en veille.
6 Août 2025 - 338 lectures

4 COMMENTAIRE(S)

Niktareum citer
Niktareum
08/08/2025 14:50
Tiens on dirait bien que j'étais passé à côté de celui-là. Ca fait envie en tout cas !
Sosthène citer
Sosthène
08/08/2025 14:13
Lestat a écrit : J'ai réussi à effrayer mes voisins en faisant cuire les pâtes au camping avec ça ; merci !


Ahah ! Excellent :-) Il est vrai que cela peut surprendre les oreilles les plus chastes... Et oui, la pochette est cooool !
Lestat citer
Lestat
08/08/2025 14:01
Et quelle pochette !
Lestat citer
Lestat
08/08/2025 14:00
J'ai réussi à effrayer mes voisins en faisant cuire les pâtes au camping avec ça ; merci !

Cannibalism
Brutal Slam Death Metal
2025 - Coyote Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Cannibalism
 Cannibalism
Brutal Slam Death Metal - 2024 - Turquie		   

formats
tracklist
01.   A Banquet from Us  (03:41)
02.   Cavern of Rotting Lust  (04:08)
03.   Gastrointestinal Crucifixion  (02:39)
04.   Cannibal Warlords  (02:36)
05.   Her Womb Was a Tomb  (04:07)
06.   Primitive Ways to Extermination  (02:46)
07.   Rituals of the Bloodthirsty Clan  (03:05)
08.   Feast of the Cave Gods  (02:47)

Durée : 25:49

line up
parution
30 Juin 2025
