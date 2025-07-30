chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
420 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Grave Circles
 Grave Circles - World Withi... (C)
Par Sosthène		   
Eurohorror Tour Vol 666
 Eurohorror Tour Vol 666 - F... (R)
Par Jean-Clint		   
Nocturnus AD
 Nocturnus AD - Unicursal (C)
Par AxGxB		   
Cannibalism
 Cannibalism - Primitive Way... (C)
Par Niktareum		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par gulo gulo		   
Woods of Infinity
 Woods of Infinity - Hamptjärn (C)
Par Raimondakis		   
Diapsiquir
 Diapsiquir - A.N.T.I. (C)
Par Raimondakis		   
Leviathan
 Leviathan - Scar Sighted (C)
Par Raimondakis		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Suffocat... (C)
Par Raimondakis		   
Les news du 5 Août 2025
 Les news du 5 Août 2025 - H... (N)
Par Jean-Clint		   
Redmind
 Redmind - Through the walls... (C)
Par Jean-Clint		   
Deliquesce
 Deliquesce - Saviour / Ensl... (C)
Par AxGxB		   
Pissgrave
 Pissgrave - Malignant Worth... (C)
Par Raimondakis		   
Corrupter
 Corrupter - Gloria In Profu... (C)
Par Sosthène		   
Massacra
 Massacra - Final Holocaust (C)
Par Cujo		   

Psych-War - Psychotic Warmonger

Chronique
Psych-War Psychotic Warmonger
Originaire de Philadelphie, Psych-War débute sa carrière en 2023 avec la parution au seul format cassette d’une démo bêtement intitulée Demo ’23. Une sortie opérée sous les couleurs de petites structures américaines et canadiennes baptisées MF Records et Sore Mind dont à titre personnel je n’avais encore jamais entendu parler.
Alors qu’une réédition LP de cette fameuse démonstration devrait vraisemblablement voir le jour dans les mois à venir, Psych-War a sorti fin juillet son tout premier album. Un disque intitulé Psychotic Warmonger dont les éditions vinyles verront le jour courant septembre chez Archaic Records (Alement, Axefear, Castigo, Crownoise...) et Agipunk Records (Hellshock, Dart, Pig Sweat, Wolfbrigade, Doom, Anti Cimex...).

Sans surprise, c’est cette illustration pleine de promesses qui m’a mis sur la piste des Américains. Une oeuvre particulièrement chouette signée de l’artiste / tatoueur Ryan DeLoach (qui d'ailleurs n'est autre que le bonhomme derrière le microphone ici) que je n’ai pas arrêté de zieuter du coin de l’oeil dans mon fil de suggestions YouTube alors que j’étais pourtant occupé à récupérer des informations pour une publication relative au dernier single des Autrichiens de Belphegor... Comme quoi, il y a quand même du bon dans ces fichus algorithmes. De fait, si comme je le suppose, c’est bel et bien grâce à cette illustration que vous êtes là à lire ces quelques lignes, sachez que vous avez fait le bon choix puisque je ne doute pas un seul instant que Psych-War parviendra lui aussi à vous convaincre.

Pour cela, il faudra quand même que vous soyez réceptifs aux scènes Punk, Hardcore et Crust puisque c’est bien dans ce dernier registre qu’évoluent nos protagonistes du jour. Dix titres, vingt-sept minutes et pas une de plus, voilà ce qui vous attend en effet à l’écoute de Psychotic Warmonger, un disque mené le couteau entre les dents et la rage au ventre qui ne manquera pas de titiller la corde sensible des amateurs de groupes tels que Wolfpack / Wolfbrigade, Disfear, Anti Cimex, Skitsystem et compagnie...

Dénué d’originalité mais pourvu de tout ce que l’on est en droit d’attendre d’une sortie estampillée "Crust", ce premier album ne surprendra absolument personne mais ravira tous ceux habituellement sensibles à ces cavalcades D-Beat quasi-ininterrompues, à ces riffs Punk / Hardcore mâtinés d’influences Thrash sombres et désespérées, à ces breaks imparables taillés pour briser des nuques et bien entendu à ces voix abrasives et vindicatives crachant toute leur colère, leur rage et leur frustration à l’adresse du monde dans lequel on vit : "Total mayhem consume the Earth. Destruction has come, the army of Christ system. A rotting world - fucked from the start. Powered by greed, fueled by desire for death. Techno-necrotic rage. Kneel down, worship, sacrifice...". La formule est connue mais difficile de lui résister quand les choses sont aussi bien amenées qu’ici.
En effet, Psych-War a beau s’appuyer très largement sur une recette vieille de quelques décennies, l’énergie, l’intensité et la passion insufflées à chaque seconde de ce premier album rendent l’exercice particulièrement convaincant. Comment diable ne pas succomber à ces accélérations D-Beat toujours aussi entrainantes et redoutables d’efficacité, à ces riffs Motorpunk (oui, il s’agit bien de la contraction du nom de Motörhead et du terme "Punk") accompagnés bien souvent de solos hystériques et enflammés afin de rehausser habilement le tout, à cette basse métallique et saturée qui gronde en arrière-plan, à ces vocalises écorchées toujours au bord de la rupture, à cette production rugueuse et un brin cradingue ou bien encore à ces ambiances délétères de fin du monde ? Une question qui tient évidement plus de la réthorique puisque vous comme moi savons pertinemment que ce n’est pas possible... Alors oui, c’est vrai, Psych-War n’a rien de nouveau à nous offrir mais son sens de la formulation, son exécution sans faille et l’urgence insufflée à ses compositions font aujourd’hui de Psychotic Warmonger un disque absolument redoutable qui sans parler de chambouler la scène Crust devrait néanmoins réussir à faire consensus.

Bref, entre cette illustration particulièrement engageante, une durée peu contraignante, tout un tas de codes et autres poncifs scrupuleusement respectés et des compositions sans surprises mais extrêmement bien troussées, Psych-War fait ici carton plein. Effectivement, personne n’ira crier au génie face à ce qui n’est autre qu’une relecture d’un genre vieux de près de quarante ans mais très franchement, qui en a véritablement quelque chose à carrer quand on a entre les oreilles un disque aussi redoutable et efficace que peut l’être Psychotic Warmonger ? Certainement pas moi...
Thrasho Amazon AxGxB
8 Août 2025 - 216 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Psych-War
Crust
2025 - Agipunk Records / Archaic Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Psych-War
 Psych-War
Crust - Etats-Unis		   

nouveaute
A paraître le 30 Juillet 2025

tracklist
01.   L.A.W.S (Lethal Autonomous Weapon System)  (03:00)
02.   Lucifers Jaw  (02:23)
03.   Screams At The Sky  (02:32)
04.   Ripping Inferno  (02:10)
05.   Interlude  (00:55)
06.   Starving Dogs  (02:39)
07.   Criminal Mission  (02:10)
08.   Napalm Grave  (02:16)
09.   Horrendous Stressor  (03:01)
10.   The Blood  (03:12)
11.   Rotting World  (02:26)

Durée : 26:44

line up
Essayez aussi
Driller Killer
 Driller Killer
Fuck The World
1997 - Osmose Productions		   
Loud Pipes
 Loud Pipes
The Downhill Blues
1997 - Osmose Productions		   
Disfear
 Disfear
Live The Storm
2008 - Relapse Records		   
Physique
 Physique
The Rhythm Of Brutality (EP)
2019 - Distort Reality / Static Shock Records		   
Disfear
 Disfear
Misanthropic Generation
2003 - Relapse Records		   

Mehrwertsteuer
Krone der Schöpfung
Lire la chronique
Grave Circles
World Within The World
Lire la chronique
Limbless
Mutilated and Dismembered (EP)
Lire la chronique
Psych-War
Psychotic Warmonger
Lire la chronique
Eurohorror Tour Vol 666
Faillïte + Global Horror + ...
Lire le live report
Graf Valthrakar
Through Searing Skies and G...
Lire la chronique
Nocturnus AD
Unicursal
Lire la chronique
Today Is The Day
Kiss The Pig
Lire la chronique
Cryptual
Convulsing Above The Ground...
Lire la chronique
Cannibalism
Primitive Ways to Extermina...
Lire la chronique
Leper Colony
Those Of The Morbid
Lire la chronique
Deliquesce
Saviour / Enslaver
Lire la chronique
Ash Magick
Rituals of Anathematic East
Lire la chronique
Pus
Hunting Season
Lire la chronique
Redmind
Through the walls (EP)
Lire la chronique
Exutory
Post Scaenae
Lire la chronique
Phantom Spell
Heather & Hearth
Lire la chronique
Shed The Skin
The Carnage Cast Shadows
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Août 2025
Jouer à la Photo mystère
Entretien avec Cryogenical Excision
Lire le podcast
Autumn Nostalgie
Metanoia
Lire la chronique
ByoNoiseGenerator
Subnormal Dives
Lire la chronique
Clairvoyance
Chasm Of Immurement
Lire la chronique
Fabulous Desaster
Crucify This!
Lire la chronique
Deliquesce
Cursed With Malevolence
Lire la chronique
Dead Chasm
Spectral Tyranny (EP)
Lire la chronique
Mortal Sin
Mayhemic Destruction
Lire la chronique
Mudslider
Eerie Visions
Lire la chronique
Benediction
Ravage Of Empires
Lire la chronique
Clairvoyance
Threshold Of Nothingness (EP)
Lire la chronique