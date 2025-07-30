Psych-War - Psychotic Warmonger Chronique Psychotic Warmonger

Originaire de Philadelphie, Psych-War débute sa carrière en 2023 avec la parution au seul format cassette d’une démo bêtement intitulée Demo ’23. Une sortie opérée sous les couleurs de petites structures américaines et canadiennes baptisées MF Records et Sore Mind dont à titre personnel je n’avais encore jamais entendu parler.

Alors qu’une réédition LP de cette fameuse démonstration devrait vraisemblablement voir le jour dans les mois à venir, Psych-War a sorti fin juillet son tout premier album. Un disque intitulé Psychotic Warmonger dont les éditions vinyles verront le jour courant septembre chez Archaic Records (Alement, Axefear, Castigo, Crownoise...) et Agipunk Records (Hellshock, Dart, Pig Sweat, Wolfbrigade, Doom, Anti Cimex...).



Sans surprise, c’est cette illustration pleine de promesses qui m’a mis sur la piste des Américains. Une oeuvre particulièrement chouette signée de l’artiste / tatoueur Ryan DeLoach (qui d'ailleurs n'est autre que le bonhomme derrière le microphone ici) que je n’ai pas arrêté de zieuter du coin de l’oeil dans mon fil de suggestions YouTube alors que j’étais pourtant occupé à récupérer des informations pour une publication relative au dernier single des Autrichiens de Belphegor... Comme quoi, il y a quand même du bon dans ces fichus algorithmes. De fait, si comme je le suppose, c’est bel et bien grâce à cette illustration que vous êtes là à lire ces quelques lignes, sachez que vous avez fait le bon choix puisque je ne doute pas un seul instant que Psych-War parviendra lui aussi à vous convaincre.



Pour cela, il faudra quand même que vous soyez réceptifs aux scènes Punk, Hardcore et Crust puisque c’est bien dans ce dernier registre qu’évoluent nos protagonistes du jour. Dix titres, vingt-sept minutes et pas une de plus, voilà ce qui vous attend en effet à l’écoute de Psychotic Warmonger, un disque mené le couteau entre les dents et la rage au ventre qui ne manquera pas de titiller la corde sensible des amateurs de groupes tels que Wolfpack / Wolfbrigade, Disfear, Anti Cimex, Skitsystem et compagnie...



Dénué d’originalité mais pourvu de tout ce que l’on est en droit d’attendre d’une sortie estampillée "Crust", ce premier album ne surprendra absolument personne mais ravira tous ceux habituellement sensibles à ces cavalcades D-Beat quasi-ininterrompues, à ces riffs Punk / Hardcore mâtinés d’influences Thrash sombres et désespérées, à ces breaks imparables taillés pour briser des nuques et bien entendu à ces voix abrasives et vindicatives crachant toute leur colère, leur rage et leur frustration à l’adresse du monde dans lequel on vit : "Total mayhem consume the Earth. Destruction has come, the army of Christ system. A rotting world - fucked from the start. Powered by greed, fueled by desire for death. Techno-necrotic rage. Kneel down, worship, sacrifice...". La formule est connue mais difficile de lui résister quand les choses sont aussi bien amenées qu’ici.

En effet, Psych-War a beau s’appuyer très largement sur une recette vieille de quelques décennies, l’énergie, l’intensité et la passion insufflées à chaque seconde de ce premier album rendent l’exercice particulièrement convaincant. Comment diable ne pas succomber à ces accélérations D-Beat toujours aussi entrainantes et redoutables d’efficacité, à ces riffs Motorpunk (oui, il s’agit bien de la contraction du nom de Motörhead et du terme "Punk") accompagnés bien souvent de solos hystériques et enflammés afin de rehausser habilement le tout, à cette basse métallique et saturée qui gronde en arrière-plan, à ces vocalises écorchées toujours au bord de la rupture, à cette production rugueuse et un brin cradingue ou bien encore à ces ambiances délétères de fin du monde ? Une question qui tient évidement plus de la réthorique puisque vous comme moi savons pertinemment que ce n’est pas possible... Alors oui, c’est vrai, Psych-War n’a rien de nouveau à nous offrir mais son sens de la formulation, son exécution sans faille et l’urgence insufflée à ses compositions font aujourd’hui de Psychotic Warmonger un disque absolument redoutable qui sans parler de chambouler la scène Crust devrait néanmoins réussir à faire consensus.



Bref, entre cette illustration particulièrement engageante, une durée peu contraignante, tout un tas de codes et autres poncifs scrupuleusement respectés et des compositions sans surprises mais extrêmement bien troussées, Psych-War fait ici carton plein. Effectivement, personne n’ira crier au génie face à ce qui n’est autre qu’une relecture d’un genre vieux de près de quarante ans mais très franchement, qui en a véritablement quelque chose à carrer quand on a entre les oreilles un disque aussi redoutable et efficace que peut l’être Psychotic Warmonger ? Certainement pas moi...

