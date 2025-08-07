Today Is The Day - Kiss The Pig
Chronique
Today Is The Day Kiss The Pig
Un flingue que l’on charge, l’explosion brutale de « Why They Hate Us », d’une tension presque grind, jamais un disque de TODAY IS THE DAY n’avait débuté de façon aussi radicale. Nous le pressentions pourtant que la formation se dirigeait vers des horizons de plus en plus extrêmes, délaissant peu à peu les errances noise rock core de ses débuts pour se rapprocher de quelque chose de plus métallique mais « Kiss the Pig » (successeur immédiat de la sainte trilogie « Temple of the Morning Star », « In the Eyes of God », « Sadness Will Prevail ») va largement au-delà de ce que Steve Austin avait écrit jusqu’alors.
Pour ce faire, le chanteur – guitariste va s’entourer de Mike Rosswog à la batterie, conservant Chris Debari à la basse. Le premier cognait à l’époque pour le grand CIRCLE OF DEAD CHILDREN qui venait de sortir « Human Harvest », une pure branlée soit dit en passant, cela suffit pour définir les ambitions du trio au cours de ces onze titres ravagés, à l’image d’un « Outland » flirtant avec la folie pure.
Pourtant, alors que l’on pourrait croire que l’accroissement de violence ravirait les fans de musiques brutales, il me sera difficile de considérer ce disque comme l’une des acmés de la formation. En effet, quiconque écoute les Américains ne le fait généralement pas parce que c’est du metal, quelle que soit l’école, il le fait parce qu’il en chérit la démence qu’exhale le chant, cette hystérie guitaristique, ce truc un peu sale et pervers qui habite chaque note. Or, ici, seule subsiste la haine aveugle, parfois vaine voire absurde (les quarante-quatre secondes de « Sympathy Junky »), avec en prime et pour la première fois un chant qui pourrait s’avérer agaçant, toujours très aigu mais avec moins d’effet, ce qui bizarrement le rend encore plus désagréable qu’à l’accoutumée.
Alors, certes, « Kiss the Pig » (avec le suivant « Axis of Eden ») sera peut-être le premier album que je proposerai à une personne non familiarisée avec une telle approche bruitiste mais, pour ma part, je trouve que S. Austin frappe un poil à côté avec cette approche ultra frontale (« Train Train ») qui, de toute façon, ne rentrera jamais dans aucune case autre que la sienne. Même le batteur ne parvient pas à me convaincre, ses roulements sur « Bee’s Wax and Star Ward » par exemple me semblant assez patauds et ses blasts finalement abrutissants là où le groupe a systématiquement joué la carte des cogneurs versatiles, aussi fins que rapides, pour justement contrebalancer l’aspect parfois rudimentaire des riffs. Là, j’entends surtout un mec qui essaie de placer des patterns de grind death sur des structures tordues, la mayonnaise manquant in fine d’onctuosité. Je ferai d’ailleurs le même constat sur les douze minutes de « Birthright », qui clôturent l’album en forme de paradoxe au regard de l’ouverture, car c’est exactement sur ces morceaux faussement calmes que les batteurs pouvaient faire montre de leur génie, et je regrette alors amèrement Brann Dailor parce qu’il aurait tout défoncé sur ces compositions dont l’intensité n’est finalement pas moindre que celle d’« In the Eyes of God ».
Il reste que si « Kiss the Pig » ne soulève pas chez moi le même engouement que ses prédécesseurs, je n’irai pas jusqu’à parler d’une déception. Le disque contient énormément de temps forts, j’ai déjà cité « Why They Hate Us » mais je pourrai ajouter « Mother’s Ruin » qui secoue sévèrement ou encore la tranche d’horreur qu’est « Don’t Tread on Hope », mais il me manque un truc : soit le côté déglingué, soit une voracité jusqu’au-boutiste plombée par un Mike Rosswog qui me semble à côté de ses pompes, l’album étant d’ailleurs lui-même déséquilibré, trop tiraillé entre les fantômes du passé et la volonté de proposer autre chose de plus dur. Même le bassiste me paraît relégué au second plan alors que la formule « trio » le mettait jusqu’alors sur un quasi-pied d’égalité avec la guitare.
D’ailleurs, si la voie de la radicalisation sera poursuivie sur l’album suivant, nous verrons le groupe revenir, dès « Pain is a Warning », au style qui lui convient le mieux, plus « chanson » si je puis dire.
DONNEZ VOTRE AVIS
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
6 COMMENTAIRE(S)
| citer
|
Quant à Temple of the Morning Star, je vais pas faire mon disruptif à deux balles : il est super super bien. Mais moins audacieux. C'est leur album grunge, avec beaucoup de guillemets.
Kiss the Pig, il est aussi osé et extrême que Sadness Will Prevail, à mes yeux.
| citer
|
J'aime beaucoup Axis of Eden, depuis sa sortie mais peut-être même encore plus avec les années, et en effet on peut le mettre dans le banc d'essai comparatif vu l'identité du batteur ^^
J'aime bien Pain is a Warning aussi, mais je mets sans hésiter Kiss the Pig au-dessus : le titre et cette PUTAIN de pochette ne sont sans doute pas pour rien dans son aura (les photos du livret, aussi), mais je maintiens mordicus que question "sale et pervers"... On est bon pour la camisole, ici. Ou la prison.
| citer
|
Ah c'est marrant, moi c'est justement "In the Eyes of God" que je préfère, avec le "Temple of the Morning Star". Et dans ce registre plus carton, "Axis of Eden" me fait plus d'effet que "Kiss the Pig".
| citer
|
Très très evil, sous la brutalité insane. Sûrement pas le mois malsain, loin de là (Dieu sait pourtant s'il y a concurrence).
Rien à voir avec In the Eyes of God (leur vrai album metal au sens débile de la chose, pour moi, et l'un des rares que je trouve vraiment médiocres).
| citer
|
Oui, "sensible" est un mot assez juste pour décrire la musique de TDITD, même si cela peut sembler paradoxal :-)
| citer
|
Le seul album du groupe auquel j'ai jamais accroché.
Une parenthèse punk (la bassesse de front allant avec) perdue dans une discographie bien plus... sensible ?
AJOUTER UN COMMENTAIRE
6 COMMENTAIRE(S)
07/08/2025 20:30
Kiss the Pig, il est aussi osé et extrême que Sadness Will Prevail, à mes yeux.
07/08/2025 20:27
J'aime bien Pain is a Warning aussi, mais je mets sans hésiter Kiss the Pig au-dessus : le titre et cette PUTAIN de pochette ne sont sans doute pas pour rien dans son aura (les photos du livret, aussi), mais je maintiens mordicus que question "sale et pervers"... On est bon pour la camisole, ici. Ou la prison.
07/08/2025 19:35
07/08/2025 17:38
Rien à voir avec In the Eyes of God (leur vrai album metal au sens débile de la chose, pour moi, et l'un des rares que je trouve vraiment médiocres).
07/08/2025 16:52
07/08/2025 14:19
Une parenthèse punk (la bassesse de front allant avec) perdue dans une discographie bien plus... sensible ?