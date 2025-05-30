chargement...

Graf Valthrakar - Through Searing Skies and Glacial Abyss

Chronique
Graf Valthrakar Through Searing Skies and Glacial Abyss
J’adore cet album ! Dès les premières secondes de la première écoute, j’ai compris qu’il allait m’accompagner pendant un bon moment ! Pas parce qu’il est le meilleur de l’année et que tout le monde fondra en l’écoutant, mais parce qu’il correspond à ce qui me plaît, parce qu’il appuie sur le bouton « jouissance » de mon petit cerveau. C’est simple : je suis un amateur de l’ensemble de ses éléments, sonores et visuels !

Et oui, je suis sensible à des choses simples, comme un pauvre gars qui tient un flambeau allumé dans la nuit, près de sapins recouverts de neige. Elle est ultra cool, cette pochette ! Elle est « vraie » ! Le logo aussi est parfait, avec son côté vieille école du black metal ! Pourtant, cet album est bien le premier de cette formation mystérieuse ! GRAF VALTHRAKAR déboule ainsi de nulle part, et il nous défonce directement. Il est composé de deux musiciens, dont l’un doit être la tête pensante, puisqu’il s’appelle comme le groupe... Graf Valthrakar. Son comparse semble s’appeler Lord Morvoroth, si je décrypte bien les lettres plutôt stylisées du livret. Par contre, qui fait exactement quoi ? Le livret ne donne aucune information de ce genre. Ne nous plaignons pas, il y a tout de même quelques photos et, surtout, les paroles des morceaux ! Elles ne sont pas très recherchées, mais ça aussi, c’est une bonne chose. N’importe quel crétin les comprendra et aura envie de les crier à son tour. Ça parle d’ombres, de nuit, de loups, de vent, de lune, d’étoiles, d’abysses, de trône... On a la complète !

Et musicalement, on touche la corde sensible : des trémolos, un rythme déchaîné, des vocaux harsh acérés... Moi, dès que ces éléments sont bien employés, je mets au moins un 8/10. Et là, ça fonctionne — mais de dingue. Une petite intro qui met dans l’ambiance, avec des percussions lointaines qui accompagnent des déclamations, et ensuite cinq pistes inarrêtables, avec juste ce qu’il faut de mélodies, de breaks et de petites douceurs, toujours suivies d’un retour de tempête de haine ! Je fonds, je fonds, je fonds ! Je repense à pas mal de formations finlandaises, dont GOATMOON à ses débuts !

J’ai dit qu’il y avait une intro et cinq compositions, mais il y a au total sept morceaux. C’est juste que l’un d’eux, « Through Searing Skies and Glacial Abyss », est un intermède placé en cinquième position : un titre ambiant instrumental. Non, non, il n’est pas chiant, il parvient plutôt à geler le temps, à le suspendre et à nous faire voyager momentanément très haut, en dehors de notre propre corps.

Merci au label Wolfspell Records d’avoir sorti cet album au format CD et cassette fin mai, quelques mois après sa sortie digitale !
Thrasho Amazon Sakrifiss
7 Août 2025 - 274 lectures

Graf Valthrakar
Black Metal mélodique
2025 - Wolfspell Records
notes
Chroniqueur : 8.5/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Graf Valthrakar
 Graf Valthrakar
Black Metal mélodique - 		  

tracklist
01.   Wulþrō
02.   Raze the Bastard's Throne
03.   Hounds of Eternal Dawn
04.   Graf Valthrakar
05.   Through Searing Skies and Glacial Abyss
06.   Under a Pagan Moon
07.   Wolves Beneath a Bloodred Sky

Durée : 42:29

parution
30 Mai 2025

