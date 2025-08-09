chargement...

Grave Circles
 Grave Circles - World Withi... (C)
Par Sosthène		   
Eurohorror Tour Vol 666
 Eurohorror Tour Vol 666 - F... (R)
Par Jean-Clint		   
Nocturnus AD
 Nocturnus AD - Unicursal (C)
Par AxGxB		   
Cannibalism
 Cannibalism - Primitive Way... (C)
Par Niktareum		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par gulo gulo		   
Woods of Infinity
 Woods of Infinity - Hamptjärn (C)
Par Raimondakis		   
Diapsiquir
 Diapsiquir - A.N.T.I. (C)
Par Raimondakis		   
Leviathan
 Leviathan - Scar Sighted (C)
Par Raimondakis		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Suffocat... (C)
Par Raimondakis		   
Les news du 5 Août 2025
 Les news du 5 Août 2025 - H... (N)
Par Jean-Clint		   
Redmind
 Redmind - Through the walls... (C)
Par Jean-Clint		   
Deliquesce
 Deliquesce - Saviour / Ensl... (C)
Par AxGxB		   
Pissgrave
 Pissgrave - Malignant Worth... (C)
Par Raimondakis		   
Corrupter
 Corrupter - Gloria In Profu... (C)
Par Sosthène		   
Massacra
 Massacra - Final Holocaust (C)
Par Cujo		   

Grave Circles - World Within The World

Chronique
Grave Circles World Within The World
Le destin est parfois étrange car dans la foulée de la sortie de ce deuxième album de GRAVE CIRCLES on apprenait la mort soudaine de son guitariste Yuri, fauché par la guerre ayant lieu actuellement dans son pays et pour lequel il a donné sa vie contre l’envahisseur voisin. Du coup sans forcément se transformer en hommage l’écoute de ce disque va être un peu modifiée et il va falloir garder la tête froide comme une certaine neutralité pour garder toute objectivité, surtout qu’il faut bien avouer qu’on avait complètement oublié l’existence du groupe qui nous avait pourtant gratifié il y a cinq ans d’un « Tome II » très réussi, sorti à l’époque chez nos locaux des Acteurs de l’Ombre. Si depuis l’entité s’autoproduit à chacune de ses sorties (notamment le sympathique Ep « Pestilence And Death » passé pourtant totalement sous les radars) cela n’a pas eu d’impact sur sa qualité musicale, tant ce long-format conserve les éléments qui faisaient le charme de son prédécesseur... et ce malgré un gros renouvellement des troupes en interne.

Car musicalement l’essentiel a été conservé, à savoir un Metal noir à l’ancienne rugueux et froid, porté par une production crue typiquement en raccord avec le contenu proposé et l’actualité malheureuse localement jalonnée de morts et de destructions diverses. Nul doute que tout cela a joué sur l’écriture de cet opus qui garde les mêmes éléments positifs que négatifs de son prédécesseur... à savoir une vraie authenticité où ça varie rythmiquement de façon régulière sur une écriture sobre et efficace, mais où justement tout cela finit par un peu se ressembler sur la durée à cause entre autres de longueurs franchement évitables. Cependant il ne faut pas faire la fine bouche tant l’ensemble reste quand même plus convenable vu que ça passe aisément le cap des écoutes que ça soit attentive ou de façon plus distraite, et malgré une certaine prévisibilité l’ensemble contient une certaine profondeur qui demandera un peu de temps pour être totalement découverte et appréhendée. D’ailleurs ce point est à l’honneur sur « Feral Instincts » qui voit une montée en pression progressive vu qu’après un long démarrage rampant et bridé les notes coupantes sont ensuite submergées par les blasts explosifs de ce mur opaque qui se créé autour d’eux... tout cela avant que l’intensité ne redescende pour revenir à la lenteur initiale et d’en terminer par des notes d’orgue morbides à souhait. A la fois nihiliste et occulte dans son esprit cette plage de lancement va donner le ton de la suite à venir qui va néanmoins être plus radicale dans son propos, à l’instar du duo « The Last Of Us » / « Yielding To The Embrace Of The Ground » qui va constamment jouer sur le tabassage incessant ponctué de courts et bienvenus ralentissements, afin que cette virulence ne soit pas trop répétitive. Et même si ça a parfois un peu de mal à s’emballer l’ensemble garde un côté frontal très agréable qui sent bon la neige et le climat local, obscurci par les bombes et la peur venues aussi bien du Malin que du nouveau Tsar de l’Oural. A la fois bridées et débridées ces deux compositions vont elles aussi servir de parfaite transition au tout aussi impeccable « The Die Is Cast » qui va garder sur toute sa durée une alternance entre accélérations et ralentissements, tout en ajoutant quelques atmosphères très agréables où se mêlent des chants religieux de deuil et des notes coupantes gelées qui font du dégât dans l’assistance.

Bref sans être innovante ni faire grimper aux rideaux cette première moitié d’album est cependant exécutée impeccablement avec professionnalisme et qualité, sentiments qui resteront constants sur la suivante qui démarre avec « Antithesis » où le désespoir se montre plus intense que jamais offrant son lot de moments glaciaux où la rythmique furieuse est prédominante, et même si ça aurait pu être plus condensé l’ensemble se montre toujours très efficace. D’ailleurs si on sentait poindre quelques accents guerriers cela est plus marqué sur l’excellent « Mournful Will Be That Day Of Doom » absolument entraînant et épique à souhait, qui conserve un train d’enfer sur toute sa longueur. A la fois propice au headbanging comme à balancer des obus sur les ennemis cette plage ne ralentit l’allure qu’en de rares occasions, pour offrir ainsi un moment impeccable et sans fautes de goût où le vent hivernal nous prend aux tripes. Si on passera outre sur le court et inutile « The Wavering Radiant » (qui donne aussi le sentiment d’avoir été bâclé) en revanche la conclusion intitulée « One More Drop » va terminer les hostilités de fort belle manière, en dévoilant une ultime fois tout le panel de jeu de ses auteurs qui nous régalent une fois encore de toutes leurs variations sur fond d’écriture affûtée et sans concessions.

On aura donc compris que malgré ses imperfections et le manque de passages vraiment marquants l’ensemble passe néanmoins très facilement, même si ça reste encore loin des ténors nationaux du Black (NOKTURNAL MORTUM, DRUDKH...) bien qu’il n’y ait pas à rougir du résultat final. A voir désormais comment se déroulera le futur de la bande entre tous ces changements de membres, la situation géopolitique locale et la difficulté à exister à l’extérieur de ses frontières... mais ce qui est sûr c’est qu’il y a un potentiel intéressant à explorer, bien qu’on reste tranquillement sur la piste sans risquer la sortie de route. Mais avec sa production crue, sa saleté exacerbée, son ambiance répugnante et une température largement en dessous du zéro cet enregistrement montre des prédispositions sympathiques qui méritent que l’on s’y attarde, même si amputé de quelques minutes en trop il aurait été encore meilleur mais c’est histoire franchement de chercher la petite bête. Cependant il sera évident qu’on retournera par la suite se reprendre une bonne dose chez un classique signé des grands anciens à la fois plus mémorable et marquante que cette livraison de plus qui atterrit au sein d’un marché saturé, mais qui se place quand même en embuscade prête à bondir sur la bonne occasion pour monter d’un cran dans la hiérarchie... à la prochaine livraison sans doute, on l’espère vivement.
Thrasho Amazon Jean-Clint
9 Août 2025 - 222 lectures

1 COMMENTAIRE(S)

Sosthène citer
Sosthène
09/08/2025 17:32
J'avais bien aimé "Tome II", j'avoue que j'avais complètement oublié ce groupe, vais jeter une oreille curieuse :-)

Grave Circles
Black Metal
2025 - Schattenkult Produktionen
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Grave Circles
 Grave Circles
Black Metal - 2016 - Ukraine		   

tracklist
01.   Feral Instinct
02.   The Last Of Us
03.   Yielding To The Embrace Of The Ground
04.   The Die Is Cast
05.   Antithesis
06.   Mournful Will Be That Day Of Doom
07.   The Wavering Radiant
08.   One More Drop

Durée : 47 minutes

line up
parution
2 Avril 2025

voir aussi
Grave Circles
 Grave Circles
Tome II
2020 - Les Acteurs de l'Ombre		   

