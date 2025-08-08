chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
445 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Grave Circles
 Grave Circles - World Withi... (C)
Par Sosthène		   
Eurohorror Tour Vol 666
 Eurohorror Tour Vol 666 - F... (R)
Par Jean-Clint		   
Nocturnus AD
 Nocturnus AD - Unicursal (C)
Par AxGxB		   
Cannibalism
 Cannibalism - Primitive Way... (C)
Par Niktareum		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par gulo gulo		   
Woods of Infinity
 Woods of Infinity - Hamptjärn (C)
Par Raimondakis		   
Diapsiquir
 Diapsiquir - A.N.T.I. (C)
Par Raimondakis		   
Leviathan
 Leviathan - Scar Sighted (C)
Par Raimondakis		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Suffocat... (C)
Par Raimondakis		   
Les news du 5 Août 2025
 Les news du 5 Août 2025 - H... (N)
Par Jean-Clint		   
Redmind
 Redmind - Through the walls... (C)
Par Jean-Clint		   
Deliquesce
 Deliquesce - Saviour / Ensl... (C)
Par AxGxB		   
Pissgrave
 Pissgrave - Malignant Worth... (C)
Par Raimondakis		   
Corrupter
 Corrupter - Gloria In Profu... (C)
Par Sosthène		   
Massacra
 Massacra - Final Holocaust (C)
Par Cujo		   

Mehrwertsteuer - Krone der Schöpfung

Chronique
Mehrwertsteuer Krone der Schöpfung
Je la trouve fort sympathique, cette pochette de « Krone der Schöpfung » (couronne de la création), premier LP du one-man band allemand MEHRWERTSTEUER. De plus, ses thématiques de prédilection, la finance notamment, m’évoquent WESENWILLE, une formation néerlandaise que j’apprécie tout particulièrement. Je suis par conséquent dans une disposition d’esprit totalement favorable au moment de lancer l’écoute de ces neuf titres, annoncées comme du black death metal mélodique.

Premier constat, l’homme cachée derrière le pseudonyme de Der Vorstand se débrouille très bien tout seul et gère à la perfection le chant ainsi que les instruments. C’est puissant, précis, propre, effectivement mélodique voire enjoué (certains riffs de « Mittelstandsangst ») et le mec a su se faire plaisir en se dotant d’une production limpide signée Kai Stahlenberg, artiste peu connu en nos contrées mais qui a fait quelques récentes petites apparitions chez KANONENFIEBER. C’est cependant davantage grâce à son boulot d’enregistrement, de mix et de mastering qu’il doit sa renommée puisqu’il a travaillé pour une kirielle d’engeances installées (ADORNED BROOD, AGATHODAIMON, BENIGHTED, RECTAL SMEGMA, etc.). Autrement dit, le mec pèse un peu et connaît son job sur le bout des doigts.

Dans ce contexte, pas étonnant que « Krone der Schöpfung » sonne aussi bien, et heureusement d’ailleurs car il aurait été dommage que l’inspiration de ces quarante minutes soit souillée par un vilain écrin. Bon, il reste que je ne suis pas particulièrement féru de ce genre dont certains riffs sonnent bizarrement très néo metal (« Arbeitsmarktkampf », « Prozent ») et qui développent une froideur toute moderne… Mais c’est bien joué ! De plus, comme les tempos sont majoritairement ouvertement blastés, l’album ne dérive jamais vers le post, attitude méritoire qui me convient parfaitement.

Allemagne oblige, on se bouffe quand même quelques grosses rythmiques pataudes, cette attaque gratuite relevant plus du procès d’intention que d’une réalité persistante. Ce n’est en effet qu’avec la plus grande parcimonie que Der Vorstand ralentit la mesure. Un disque distrayant donc, séduisant même sous certains aspects (de la même façon que les courbes appétissantes d’une rencontre éthylique deviennent éboulements massifs de chairs molles au réveil) mais qui, à mon goût, s’avère encore trop générique pour mériter une espérance de vie allant au-delà de quelques semaines.

Je garderai cependant un œil sur ce musicien car j’en apprécie le concept, encore atypique dans le milieu black, sans compter que ses qualités instrumentales sont indéniables.
Thrasho Amazon Sosthène
10 Août 2025 - 155 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Mehrwertsteuer
Black Death Metal Mélodique
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 7/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Mehrwertsteuer
 Mehrwertsteuer
Black Death Metal Mélodique - 2024 - Allemagne		   

formats
  • Digital / 08/08/2025 - Indépendant

nouveaute
A paraître le 8 Août 2025

tracklist
01.   Börsensturz  (04:08)
02.   Mittelstandsangst  (04:02)
03.   Leidzins  (05:34)
04.   Der Fiskus  (05:47)
05.   Arbeitsmarktkampf  (04:06)
06.   19 Prozent  (03:28)
07.   Steuerlast  (04:35)
08.   EZB  (03:43)
09.   Verlust der Vernunft  (04:27)

Durée : 39:50

line up
Essayez aussi
Crimson Moonlight
 Crimson Moonlight
The Covenant Progress
2003 - Rivel Records		   
Thulcandra
 Thulcandra
A Dying Wish
2021 - Napalm Records		   
Unmoored
 Unmoored
Kingdoms Of Greed
2000 - Pulverised Records		   
Merciless
 Merciless
Unbound
1994 - Black Lodge Records		   
Dawn Of Dreams
 Dawn Of Dreams
Darklight Awakening
2000 - Last Episode		   

Mehrwertsteuer
Krone der Schöpfung
Lire la chronique
Grave Circles
World Within The World
Lire la chronique
Limbless
Mutilated and Dismembered (EP)
Lire la chronique
Psych-War
Psychotic Warmonger
Lire la chronique
Eurohorror Tour Vol 666
Faillïte + Global Horror + ...
Lire le live report
Graf Valthrakar
Through Searing Skies and G...
Lire la chronique
Nocturnus AD
Unicursal
Lire la chronique
Today Is The Day
Kiss The Pig
Lire la chronique
Cryptual
Convulsing Above The Ground...
Lire la chronique
Cannibalism
Primitive Ways to Extermina...
Lire la chronique
Leper Colony
Those Of The Morbid
Lire la chronique
Deliquesce
Saviour / Enslaver
Lire la chronique
Ash Magick
Rituals of Anathematic East
Lire la chronique
Pus
Hunting Season
Lire la chronique
Redmind
Through the walls (EP)
Lire la chronique
Exutory
Post Scaenae
Lire la chronique
Phantom Spell
Heather & Hearth
Lire la chronique
Shed The Skin
The Carnage Cast Shadows
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Août 2025
Jouer à la Photo mystère
Entretien avec Cryogenical Excision
Lire le podcast
Autumn Nostalgie
Metanoia
Lire la chronique
ByoNoiseGenerator
Subnormal Dives
Lire la chronique
Clairvoyance
Chasm Of Immurement
Lire la chronique
Fabulous Desaster
Crucify This!
Lire la chronique
Deliquesce
Cursed With Malevolence
Lire la chronique
Dead Chasm
Spectral Tyranny (EP)
Lire la chronique
Mortal Sin
Mayhemic Destruction
Lire la chronique
Mudslider
Eerie Visions
Lire la chronique
Benediction
Ravage Of Empires
Lire la chronique
Clairvoyance
Threshold Of Nothingness (EP)
Lire la chronique