Mehrwertsteuer - Krone der Schöpfung Chronique Krone der Schöpfung

Krone der Schöpfung » (couronne de la création), premier LP du one-man band allemand MEHRWERTSTEUER. De plus, ses thématiques de prédilection, la finance notamment, m’évoquent black death metal mélodique.



Premier constat, l’homme cachée derrière le pseudonyme de Der Vorstand se débrouille très bien tout seul et gère à la perfection le chant ainsi que les instruments. C’est puissant, précis, propre, effectivement mélodique voire enjoué (certains riffs de « Mittelstandsangst ») et le mec a su se faire plaisir en se dotant d’une production limpide signée Kai Stahlenberg, artiste peu connu en nos contrées mais qui a fait quelques récentes petites apparitions chez ADORNED BROOD, AGATHODAIMON, BENIGHTED, RECTAL SMEGMA, etc.). Autrement dit, le mec pèse un peu et connaît son job sur le bout des doigts.



Dans ce contexte, pas étonnant que « Krone der Schöpfung » sonne aussi bien, et heureusement d’ailleurs car il aurait été dommage que l’inspiration de ces quarante minutes soit souillée par un vilain écrin. Bon, il reste que je ne suis pas particulièrement féru de ce genre dont certains riffs sonnent bizarrement très néo metal (« Arbeitsmarktkampf », « Prozent ») et qui développent une froideur toute moderne… Mais c’est bien joué ! De plus, comme les tempos sont majoritairement ouvertement blastés, l’album ne dérive jamais vers le post, attitude méritoire qui me convient parfaitement.



Allemagne oblige, on se bouffe quand même quelques grosses rythmiques pataudes, cette attaque gratuite relevant plus du procès d’intention que d’une réalité persistante. Ce n’est en effet qu’avec la plus grande parcimonie que Der Vorstand ralentit la mesure. Un disque distrayant donc, séduisant même sous certains aspects (de la même façon que les courbes appétissantes d’une rencontre éthylique deviennent éboulements massifs de chairs molles au réveil) mais qui, à mon goût, s’avère encore trop générique pour mériter une espérance de vie allant au-delà de quelques semaines.



