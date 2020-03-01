chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
317 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Raimondakis		   
Ritualmord
 Ritualmord - This is not Li... (C)
Par Raimondakis		   
The Pale Riders
 The Pale Riders - Ballades ... (C)
Par Raimondakis		   
Manhole
 Manhole - All is not Well (C)
Par Sosthène		   
Les news du 12 Août 2025
 Les news du 12 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
MetalFeSt-Thelo #2
 MetalFeSt-Thelo #2 - (I)
Par Sosthène		   
Grave Circles
 Grave Circles - World Withi... (C)
Par Sosthène		   
Eurohorror Tour Vol 666
 Eurohorror Tour Vol 666 - F... (R)
Par Jean-Clint		   
Nocturnus AD
 Nocturnus AD - Unicursal (C)
Par AxGxB		   
Cannibalism
 Cannibalism - Primitive Way... (C)
Par Niktareum		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par gulo gulo		   
Woods of Infinity
 Woods of Infinity - Hamptjärn (C)
Par Raimondakis		   
Diapsiquir
 Diapsiquir - A.N.T.I. (C)
Par Raimondakis		   

Syphilic / Nithing - Syphilic​ / ​Nithing

Chronique
Syphilic / Nithing Syphilic​ / ​Nithing (Split 10")
NITHING m’ayant complètement explosé la cervelle avec son « Agonal Hymns », j’ai eu envie d’explorer sa discographie plus en profondeur, en commençant par ce split datant de 2020 réalisé avec un autre one-man band américain, SYPHILIC, dont Keyser nous avait parlé en 2007 lors de la sortie d’« Erotishock Therapy », premier LP d’une formation qui en compte désormais dix, le dernier remontant à 2023.

Si l’on pourra déplorer l’extrême brièveté de cette collaboration, à peine deux titres pour dix minutes, cela ne remet absolument pas en cause la qualité incroyable de son contenu. Nous retrouvons chez NITHING toute la démesure de son unique album à ce jour mais, pris ainsi isolément, ce morceau me semble encore plus délirant. Difficile, voire réducteur, de parler uniquement de brutal death metal car, s’il en possède toutes les caractéristiques vocales ainsi que l’intensité quasiment physique, le riffing et le son des guitares me rappellent surtout la complexité arythmique d’un mathcore radical, ou du djent (le final notamment), ce mélange des genres rendant l’approche de Matt Kilner assez unique en son genre. Par conséquent, si vous ne connaissez pas le groupe, cette chanson sera une parfaite entrée en matière pour se familiariser avec ce monstre absolu de l’underground californien.

Du côté de Brian Forgue, nous cheminons sur des terrains davantage balisés pour peu que PUTRID PILE soit chez vous l’équivalent de l’ami Ricoré, celui qui vient toujours au bon moment, avec ses gros pains dans la tronche. En cinq minutes, le mec est parvenu à me convaincre qu’il fallait que je fasse un sort à sa discographie, en commençant par les LP dont le nom me fait le plus marrer : « Toylets ‘R’ Us », « …and Justice for None ». Bien que la batterie soit ici programmée, cela n’enlève rien à la dimension charnelle de ce titre aussi virulent que sanguinaire, on entend bien que ce musicien respire le death à plein poumons, il a d’ailleurs une jolie collection de groupes à son actif : SAPROGENIC, GUTROT, que des trucs qui buttent et dont Thrashocore vous a déjà parlé.

Inutile de tergiverser et de se perdre en longueurs inutiles pour seulement six cent secondes de barbarie, des splits de ce niveau nous aimerions en écouter tous les jours tant son degré d’inspiration est inversement proportionnel à sa ridicule durée et, concernant NITHING, c’est désormais pour moi devenu une obligation que de m’intéresser à son EP « Fetid Reek of Interminable Existence » (2015) car si le style est approchant de cette composition, ce doit être un monstre que je ne peux ignorer plus longtemps. Affaire à suivre.
Thrasho Amazon Sosthène
13 Août 2025 - 26 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Syphilic / Nithing
Brutal Death Metal Technique
2020 - Gz Media
2021 - Brutal Mind
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Syphilic
 Syphilic
Brutal Death - 2005 - Etats-Unis		   
Nithing
 Nithing
Brutal Death Metal - 2014 - Etats-Unis		   

formats
écoutez
tracklist
01.   Nithing - Untitled  (05:01)
02.   Syphilic - Untitled  (05:01)

Durée : 10:02

line up
parution
1 Mars 2020

voir aussi
Syphilic
 Syphilic
Erotishock Therapy
2007 - Autoproduction		   
Nithing
 Nithing
Agonal Hymns
2023 - New Standard Elite / Indépendant / Lifeless Chasm Records		   

Essayez aussi
Suffocation
 Suffocation
Effigy Of The Forgotten
1991 - Roadrunner Records		   
Severed Savior
 Severed Savior
Servile Insurrection
2008 - Willowtip Records		   
Odious Mortem
 Odious Mortem
Cryptic Implosion
2007 - Willowtip Records		   
Atheretic
 Atheretic
Apocalyptic Nature Fury
2006 - Galy Records		   
Fecundation
 Fecundation
Morte Cerebral (EP)
2019 - Obliteration Records		   

Syphilic / Nithing
Syphilic​ / ​Nithing (Split...
Lire la chronique
Manhole
All is not Well
Lire la chronique
MetalFeSt-Thelo #2
Lire l'interview
Lychgate
Lychgate
Lire la chronique
Mehrwertsteuer
Krone der Schöpfung
Lire la chronique
Grave Circles
World Within The World
Lire la chronique
Limbless
Mutilated and Dismembered (EP)
Lire la chronique
Psych-War
Psychotic Warmonger
Lire la chronique
Eurohorror Tour Vol 666
Faillïte + Global Horror + ...
Lire le live report
Graf Valthrakar
Through Searing Skies and G...
Lire la chronique
Nocturnus AD
Unicursal
Lire la chronique
Today Is The Day
Kiss The Pig
Lire la chronique
Cryptual
Convulsing Above The Ground...
Lire la chronique
Cannibalism
Primitive Ways to Extermina...
Lire la chronique
Leper Colony
Those Of The Morbid
Lire la chronique
Deliquesce
Saviour / Enslaver
Lire la chronique
Ash Magick
Rituals of Anathematic East
Lire la chronique
Pus
Hunting Season
Lire la chronique
Redmind
Through the walls (EP)
Lire la chronique
Exutory
Post Scaenae
Lire la chronique
Phantom Spell
Heather & Hearth
Lire la chronique
Shed The Skin
The Carnage Cast Shadows
Lire la chronique
La photo mystère du 1 Août 2025
Jouer à la Photo mystère
Entretien avec Cryogenical Excision
Lire le podcast
Autumn Nostalgie
Metanoia
Lire la chronique
ByoNoiseGenerator
Subnormal Dives
Lire la chronique
Clairvoyance
Chasm Of Immurement
Lire la chronique
Fabulous Desaster
Crucify This!
Lire la chronique
Deliquesce
Cursed With Malevolence
Lire la chronique
Dead Chasm
Spectral Tyranny (EP)
Lire la chronique