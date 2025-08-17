chargement...

Leather Hearse
 Leather Hearse - Burn in He... (C)
Par Ikea		   
Les news du 16 Août 2025
 Les news du 16 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
Les news du 15 Août 2025
 Les news du 15 Août 2025 - ... (N)
Par Deathrash.		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par BBB		   
Putridity
 Putridity - Morbid Ataraxia (C)
Par Sosthène		   
Knoll
 Knoll - As Spoken (C)
Par Raimondakis		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Raimondakis		   
Ritualmord
 Ritualmord - This is not Li... (C)
Par Raimondakis		   
The Pale Riders
 The Pale Riders - Ballades ... (C)
Par Raimondakis		   
Manhole
 Manhole - All is not Well (C)
Par Sosthène		   
Les news du 12 Août 2025
 Les news du 12 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
MetalFeSt-Thelo #2
 MetalFeSt-Thelo #2 - (I)
Par Sosthène		   
Grave Circles
 Grave Circles - World Withi... (C)
Par Sosthène		   
Eurohorror Tour Vol 666
 Eurohorror Tour Vol 666 - F... (R)
Par Jean-Clint		   
Nocturnus AD
 Nocturnus AD - Unicursal (C)
Par AxGxB		   
Cannibalism
 Cannibalism - Primitive Way... (C)
Par Niktareum		   

Leather Hearse - Burn in Heaven II

Chronique
Leather Hearse Burn in Heaven II (EP)
Voilà qui aura été bref. Non, je ne parle pas que de la durée de ce second EP – encore plus court que le précédent – mais également de mon intérêt pour Leather Hearse. La première partie laissait voir un groupe versatile, s’autorisant des sorties de route qui étaient son style-même ; ce qui la suit laisse tranquillement calciner la carlingue, s’appesantissant sans parvenir à avoir un groove aussi convaincant et impitoyable que celui parcourant des titres comme « Antithesis » ou « Air In Crypt Is Thick ».

A croire qu’il a fallu vite rempiler sans peaufiner afin de sortir un vinyle servant de compilation au diptyque – étrange démarche que de réunir au format physique deux sorties aussi rapprochée alors qu’elles auraient pu faire un album. Burn in Heaven II se concentre sur la part lourde du groupe issu de Loincloth, laissant plus de place à Lloyd Siege et son chant s’étirant et se contractant au rythme des névroses que figurent des guitares toujours aussi imprévisibles. Cependant, le petit tour de force de rendre cela digeste, mélodique par certains aspects, disparaît trop sur ces treize minutes. Tout juste note-t-on une première moitié qui fait lever l’oreille, renouant avec ce qui avait plu lors de la première rencontre par instants (l’élévation finale de « Vultures (Cannibal Capital Cowards) » ; le démarrage musclé de « Combustion Corrosion (We Burn) »). Pas de quoi s’enflammer donc, même si tout est en place et possède un style particulier, boosté par la production du mercenaire Hannes Grossmann. Par contre, après quelques tours de chauffe, on a malheureusement bien envie de mettre cet EP à la casse tant cela ronronne au point de croire à une panne de moteur (« Loud Corpse », B.a.-ba du metal mathématique ; « Bring Us A Villian » qui fait attendre la venue de quelque chose de justement plus méchant). Un gâchis.
Thrasho Amazon Ikea
17 Août 2025 - 30 lectures

Leather Hearse
Math Metal
2025 - Southern Lord Recordings
notes
Chroniqueur : 2.5/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Leather Hearse
 Leather Hearse
Math Metal - Etats-Unis		   

nouveaute
A paraître le 1 Août 2025

tracklist
01.   Vultures (Cannibal Capital Cowards)  (02:58)
02.   Combustion Corrosion (We Burn)  (02:36)
03.   Loud Corpse  (03:32)
04.   Bring Us A Villian  (04:09)

Durée : 13:17

line up
