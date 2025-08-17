Leather Hearse - Burn in Heaven II Chronique Burn in Heaven II (EP)





A croire qu’il a fallu vite rempiler sans peaufiner afin de sortir un vinyle servant de compilation au diptyque – étrange démarche que de réunir au format physique deux sorties aussi rapprochée alors qu’elles auraient pu faire un album. Voilà qui aura été bref. Non, je ne parle pas que de la durée de ce second EP – encore plus court que le précédent – mais également de mon intérêt pour Leather Hearse. La première partie laissait voir un groupe versatile, s’autorisant des sorties de route qui étaient son style-même ; ce qui la suit laisse tranquillement calciner la carlingue, s’appesantissant sans parvenir à avoir un groove aussi convaincant et impitoyable que celui parcourant des titres comme « Antithesis » ou « Air In Crypt Is Thick ».A croire qu’il a fallu vite rempiler sans peaufiner afin de sortir un vinyle servant de compilation au diptyque – étrange démarche que de réunir au format physique deux sorties aussi rapprochée alors qu’elles auraient pu faire un album. Burn in Heaven II se concentre sur la part lourde du groupe issu de Loincloth, laissant plus de place à Lloyd Siege et son chant s’étirant et se contractant au rythme des névroses que figurent des guitares toujours aussi imprévisibles. Cependant, le petit tour de force de rendre cela digeste, mélodique par certains aspects, disparaît trop sur ces treize minutes. Tout juste note-t-on une première moitié qui fait lever l’oreille, renouant avec ce qui avait plu lors de la première rencontre par instants (l’élévation finale de « Vultures (Cannibal Capital Cowards) » ; le démarrage musclé de « Combustion Corrosion (We Burn) »). Pas de quoi s’enflammer donc, même si tout est en place et possède un style particulier, boosté par la production du mercenaire Hannes Grossmann. Par contre, après quelques tours de chauffe, on a malheureusement bien envie de mettre cet EP à la casse tant cela ronronne au point de croire à une panne de moteur (« Loud Corpse », B.a.-ba du metal mathématique ; « Bring Us A Villian » qui fait attendre la venue de quelque chose de justement plus méchant). Un gâchis.

