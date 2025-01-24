chargement...

Leather Hearse
 Leather Hearse - Burn in He... (C)
Par Ikea		   
Les news du 16 Août 2025
 Les news du 16 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
Les news du 15 Août 2025
 Les news du 15 Août 2025 - ... (N)
Par Deathrash.		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par BBB		   
Putridity
 Putridity - Morbid Ataraxia (C)
Par Sosthène		   
Knoll
 Knoll - As Spoken (C)
Par Raimondakis		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Raimondakis		   
Ritualmord
 Ritualmord - This is not Li... (C)
Par Raimondakis		   
The Pale Riders
 The Pale Riders - Ballades ... (C)
Par Raimondakis		   
Manhole
 Manhole - All is not Well (C)
Par Sosthène		   
Les news du 12 Août 2025
 Les news du 12 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
MetalFeSt-Thelo #2
 MetalFeSt-Thelo #2 - (I)
Par Sosthène		   
Grave Circles
 Grave Circles - World Withi... (C)
Par Sosthène		   
Eurohorror Tour Vol 666
 Eurohorror Tour Vol 666 - F... (R)
Par Jean-Clint		   
Nocturnus AD
 Nocturnus AD - Unicursal (C)
Par AxGxB		   
Cannibalism
 Cannibalism - Primitive Way... (C)
Par Niktareum		   

Sult - Sult

Chronique
Sult Sult
SULT, c’est un jeune groupe danois qui sort ici son tout premier album. Et sans chichi, il balance d’emblée une composition qui évoque les spécialistes du black metal furieux comme TSJUDER ou 1349. Entre le son chaud, la batterie déchaînée, les vocaux inhumains et les ambiances infernales, on a l’impression d’avoir trouvé leur petit frère caché — et c’est une sacrée bonne surprise. D’autant plus que la pochette ne laissait absolument pas présager le style qui allait nous tomber dessus… Elle est pourtant réussie, car elle reflète parfaitement les thématiques abordées au fil des sept compositions : le voyage intérieur d’une âme damnée, et son combat contre ses démons et le silence du divin.

SULT sort son premier album, certes, mais ses musiciens se connaissent depuis longtemps. Tous les trois sont membres d’un projet de death metal expérimental nommé APPARATUS, mais surtout, deux d’entre eux ont fondé dès 2004 ELDJUDNIR, groupe de black atmosphérique. Il s’agit de Winnem, qui assurait guitares, basse et chant, et de Tuna, batteur. Le guitariste Agerskov, lui, avait rejoint ELDJUDNIR uniquement pour les concerts. Ce parcours commun explique avant tout le niveau technique du trio : on est loin de novices.

S’ils ont choisi de créer un nouveau projet ensemble, c’est justement pour s’éloigner à la fois du death expérimental et du black atmosphérique. Résultat : 30 minutes captivantes de black metal puissant… et varié ! Car si le premier morceau est un véritable tabassage en règle, SULT se montre rapidement bien plus subtil, jouant sur les changements de rythme et les atmosphères contrastées. Très vite, un nom vient en tête : FUNERAL MIST. Attention : je ne dis pas que ces morceaux auraient pu sortir de l’esprit d’Arioch, mais l’approche est similaire. On retrouve ces ralentissements, ces bifurcations, ces virages soudains… Ce n’est plus un album de black metal, c’est une route sinueuse pleine d’embûches.

Il faut écouter pour comprendre la qualité de SULT, et il devient alors impossible de nier le talent du groupe tant il arrive par moments à foutre les frissons (« Er livet livet værd »). C’est certes un poil inférieur à FUNERAL MIST, mais ça n’en reste pas moins excellent, tout simplement — et il était logique qu’un label se penche dessus. Car oui, l’album est d’abord sorti en autoproduction, en digital, en septembre 2024, avant que le label français Psalmodist Records ne le propose en CD en janvier 2025, limité à seulement… 100 exemplaires. Une aberration, tant cet album mérite d’être diffusé dix, cent fois plus ! (Une version vinyle est sortie ensuite en juillet chez Deadbangers Productions).

Un défaut ? La durée. Tout juste 30 minutes, c’est court !
17 Août 2025 - 105 lectures
17 Août 2025 - 105 lectures

Sult
Black Metal
2025 - Psalmodist Records
notes
Chroniqueur : 8/10
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Sult
 Sult
Black Metal - Danemark		   

tracklist
01.   Dyrisk had
02.   Stakler
03.   Er livet livet værd
04.   Brudstykker af liv
05.   Serveret af Satan
06.   Entropisk dystopi
07.   Livets bitre ende

Durée : 29:43

parution
24 Janvier 2025

