Altarage - Nihl Chronique Nihl





Un constat que je ne suis pas prêt à remettre en question. Altarage faisait penser à Portal à l’époque et c’est encore le cas aujourd’hui – une version bien plus physique et lisible, l’entité mentale créée par les Australiens prenant corps chez les Espagnols. Pourtant, les indices laissés – la voix, reconnaissable entre mille avec ses grognements barbares, l’illustrateur Nick Keller ainsi que le label Doomentia sortant ce premier album – ont aujourd’hui été confirmés, mettant une lumière nouvelle sur le projet et sa musique : le trio est bien mené par Javier Gàlvez, ancien leader de



Nihl devient alors, pour le fan de la regrettée formation, tout autant une prolongation des coups de bourre death metal de Summoning Delivrance qu’une nouvelle expérience. Le mot d’ordre est ici à la sauvagerie vécue en terrain hostile – autrefois mythologique (les souvenirs de Grengus en tête) et désormais cosmique –, la mixture blackened death / doom et noise des Basques choisissant plutôt la violence que les atmosphères pour transmettre leur vision d’une guerre extra-terrestre. On se situe clairement du côté xenos dès « Drevicet », les riffs étant dépourvu de toute humanité. Le parti-pris d’assujettir de répétitions et non de complexité augmente cette impression d’être pris sous les semonces d’une galaxie en flammes, le trio usant de structures rapidement assimilables – une autre différence majeure d’avec les Australiens, nettement plus imprévisibles.



Raison pour laquelle Altarage a souvent été catalogué comme un sous-Portal, moins exigeant mais aussi moins réussi. La critique, si elle reste valide, passe sous silence ce que le projet de Javier Gàlvez a pour lui, à savoir cette capacité à faire se sentir plongé au milieu de la mêlée, pris dans une mécanique aussi implacable que tragique. Les moments marquants son également présents – davantage sur Nihl que ses successeurs, jouant d’autres atouts pour plaire –, des morceaux comme « Womborous » ou « Altars » montrant une science du riff à la Morbid Angel période Gateways to Annihilation perverti par des expériences phylogénétiques.



2016 - Doomentia Records / Iron Bonehead Productions / Sentient Ruin Laboratories Death Metal expérimental notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 6.67/10

plus d'infos sur Altarage

Death Metal expérimental - 2015 - Espagne

écoutez Drevicet

Womborous

Graehence

Baptism Nihl

Vortex Pyramid

Batherex

Altars

Cultus

tracklist 01. Drevicet (04:57) 02. Womborous (03:50) 03. Graehence (05:15) 04. Baptism Nihl (03:10) 05. Vortex Pyramid (05:13) 06. Batherex (04:35) 07. Altars (04:32) 08. Cultus (04:32)

Durée : 36:04

parution 26 Février 2016

