chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
309 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Leather Hearse
 Leather Hearse - Burn in He... (C)
Par Ikea		   
Les news du 16 Août 2025
 Les news du 16 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
Les news du 15 Août 2025
 Les news du 15 Août 2025 - ... (N)
Par Deathrash.		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par BBB		   
Putridity
 Putridity - Morbid Ataraxia (C)
Par Sosthène		   
Knoll
 Knoll - As Spoken (C)
Par Raimondakis		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Raimondakis		   
Ritualmord
 Ritualmord - This is not Li... (C)
Par Raimondakis		   
The Pale Riders
 The Pale Riders - Ballades ... (C)
Par Raimondakis		   
Manhole
 Manhole - All is not Well (C)
Par Sosthène		   
Les news du 12 Août 2025
 Les news du 12 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
MetalFeSt-Thelo #2
 MetalFeSt-Thelo #2 - (I)
Par Sosthène		   
Grave Circles
 Grave Circles - World Withi... (C)
Par Sosthène		   
Eurohorror Tour Vol 666
 Eurohorror Tour Vol 666 - F... (R)
Par Jean-Clint		   
Nocturnus AD
 Nocturnus AD - Unicursal (C)
Par AxGxB		   
Cannibalism
 Cannibalism - Primitive Way... (C)
Par Niktareum		   

Altarage - Nihl

Chronique
Altarage Nihl
Peut-être est-il temps de voir Altarage autrement que comme il est convenu de le considérer. Il faut dire qu’apparaissant à peu près à la même période que les Abyssal, Mitochondrion, Pestilength, Antediluvian, Adversarial et autres, on a eu vite fait de ranger l’entité alors mystérieuse dans la légion des adorateurs du chaos primordial – celui de Portal et son death metal paraissant issu du Warp de Warhammer 40 k, monstrueux et non-euclidien.

Un constat que je ne suis pas prêt à remettre en question. Altarage faisait penser à Portal à l’époque et c’est encore le cas aujourd’hui – une version bien plus physique et lisible, l’entité mentale créée par les Australiens prenant corps chez les Espagnols. Pourtant, les indices laissés – la voix, reconnaissable entre mille avec ses grognements barbares, l’illustrateur Nick Keller ainsi que le label Doomentia sortant ce premier album – ont aujourd’hui été confirmés, mettant une lumière nouvelle sur le projet et sa musique : le trio est bien mené par Javier Gàlvez, ancien leader de Horn of the Rhino.

Nihl devient alors, pour le fan de la regrettée formation, tout autant une prolongation des coups de bourre death metal de Summoning Delivrance qu’une nouvelle expérience. Le mot d’ordre est ici à la sauvagerie vécue en terrain hostile – autrefois mythologique (les souvenirs de Grengus en tête) et désormais cosmique –, la mixture blackened death / doom et noise des Basques choisissant plutôt la violence que les atmosphères pour transmettre leur vision d’une guerre extra-terrestre. On se situe clairement du côté xenos dès « Drevicet », les riffs étant dépourvu de toute humanité. Le parti-pris d’assujettir de répétitions et non de complexité augmente cette impression d’être pris sous les semonces d’une galaxie en flammes, le trio usant de structures rapidement assimilables – une autre différence majeure d’avec les Australiens, nettement plus imprévisibles.

Raison pour laquelle Altarage a souvent été catalogué comme un sous-Portal, moins exigeant mais aussi moins réussi. La critique, si elle reste valide, passe sous silence ce que le projet de Javier Gàlvez a pour lui, à savoir cette capacité à faire se sentir plongé au milieu de la mêlée, pris dans une mécanique aussi implacable que tragique. Les moments marquants son également présents – davantage sur Nihl que ses successeurs, jouant d’autres atouts pour plaire –, des morceaux comme « Womborous » ou « Altars » montrant une science du riff à la Morbid Angel période Gateways to Annihilation perverti par des expériences phylogénétiques.

Nihl a pour lui une hargne particulière, à la fois viscérale et lourde (les guitares ressemblant à celles de Summoning Delivrance baignant dans les dissonances), Altarage ne creusant pas encore vers une recherche de l’étrangeté comme il le fera sur ses œuvres suivantes. Les Espagnols sont ici dédiés au sang versé et au combat plutôt qu’à l’exploration des mystères (plus Khorne que Tzeentch, si vous aimez le lore de Warhammer 40 k). Ainsi, si sa durée sommaire et son manque de radicalité dans ses expérimentations – il reste un premier album symptomatique d’une époque – peuvent faire voir le verre à moitié vide, ce qu’il peut avoir de jouissif, d’expéditif et de transitoire – le style n’étant pas encore fixé sur une recherche de l’inaudible comme cela commencera avec Endinghent – a clairement joué en sa faveur pour moi sur le temps long. La suite, elle, se montrera plus complexe à définir et juger.
Thrasho Amazon Ikea
18 Août 2025 - 10 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Altarage
Death Metal expérimental
2016 - Doomentia Records / Iron Bonehead Productions / Sentient Ruin Laboratories
notes
Chroniqueur : 7.5/10
Lecteurs :   -
Webzines : (1)  6.67/10

plus d'infos sur
Altarage
 Altarage
Death Metal expérimental - 2015 - Espagne		   

tracklist
01.   Drevicet  (04:57)
02.   Womborous  (03:50)
03.   Graehence  (05:15)
04.   Baptism Nihl  (03:10)
05.   Vortex Pyramid  (05:13)
06.   Batherex  (04:35)
07.   Altars  (04:32)
08.   Cultus  (04:32)

Durée : 36:04

parution
26 Février 2016

Essayez aussi
Portal
 Portal
Avow
2021 - Profound Lore Records		   
Balance Interruption
 Balance Interruption
Door 218
2016 - Satanath Records		   
Virulent Blessing
 Virulent Blessing
...As Creativity Turns Into Lunacy
2007 - SFC Records		   
Embryonic Devourment
 Embryonic Devourment
Fear Of Reality Exceeds Fantasy
2008 - Deepsend Records		   
Chloroma
 Chloroma
Chloroma (EP)
2021 - Desidarius Recordings		   

Altarage
Nihl
Lire la chronique
Sult
Sult
Lire la chronique
Leather Hearse
Burn in Heaven II (EP)
Lire la chronique
Idolos
132019
Lire la chronique
La photo mystère du 15 Août 2025
Jouer à la Photo mystère
Lord Belial
Unholy Trinity
Lire la chronique
Putridity
Morbid Ataraxia
Lire la chronique
Ohyda
Zbezczeszczone świętości
Lire la chronique
Syphilic / Nithing
Syphilic​ / ​Nithing (Split...
Lire la chronique
Manhole
All is not Well
Lire la chronique
MetalFeSt-Thelo #2
Lire l'interview
Lychgate
Lychgate
Lire la chronique
Mehrwertsteuer
Krone der Schöpfung
Lire la chronique
Grave Circles
World Within The World
Lire la chronique
Limbless
Mutilated and Dismembered (EP)
Lire la chronique
Psych-War
Psychotic Warmonger
Lire la chronique
Eurohorror Tour Vol 666
Faillïte + Global Horror + ...
Lire le live report
Graf Valthrakar
Through Searing Skies and G...
Lire la chronique
Nocturnus AD
Unicursal
Lire la chronique
Today Is The Day
Kiss The Pig
Lire la chronique
Cryptual
Convulsing Above The Ground...
Lire la chronique
Cannibalism
Primitive Ways to Extermina...
Lire la chronique
Leper Colony
Those Of The Morbid
Lire la chronique
Deliquesce
Saviour / Enslaver
Lire la chronique
Ash Magick
Rituals of Anathematic East
Lire la chronique
Pus
Hunting Season
Lire la chronique
Redmind
Through the walls (EP)
Lire la chronique
Exutory
Post Scaenae
Lire la chronique
Phantom Spell
Heather & Hearth
Lire la chronique
Shed The Skin
The Carnage Cast Shadows
Lire la chronique