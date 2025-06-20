chargement...

haut de page
Remontez pour accéder au menu
357 visiteurs :: Invité  » se connecter  » s'enregistrer
LES SORTIES REMEMBER COMMENTAIRES
Altarage
 Altarage - Nihl (C)
Par Sosthène		   
Leather Hearse
 Leather Hearse - Burn in He... (C)
Par Ikea		   
Les news du 16 Août 2025
 Les news du 16 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
Les news du 15 Août 2025
 Les news du 15 Août 2025 - ... (N)
Par Deathrash.		   
Today Is The Day
 Today Is The Day - Kiss The... (C)
Par BBB		   
Putridity
 Putridity - Morbid Ataraxia (C)
Par Sosthène		   
Knoll
 Knoll - As Spoken (C)
Par Raimondakis		   
Sulfuric Cautery
 Sulfuric Cautery - Subseque... (C)
Par Raimondakis		   
Ritualmord
 Ritualmord - This is not Li... (C)
Par Raimondakis		   
The Pale Riders
 The Pale Riders - Ballades ... (C)
Par Raimondakis		   
Manhole
 Manhole - All is not Well (C)
Par Sosthène		   
Les news du 12 Août 2025
 Les news du 12 Août 2025 - ... (N)
Par Keyser		   
MetalFeSt-Thelo #2
 MetalFeSt-Thelo #2 - (I)
Par Sosthène		   
Grave Circles
 Grave Circles - World Withi... (C)
Par Sosthène		   
Eurohorror Tour Vol 666
 Eurohorror Tour Vol 666 - F... (R)
Par Jean-Clint		   
Nocturnus AD
 Nocturnus AD - Unicursal (C)
Par AxGxB		   
Cannibalism
 Cannibalism - Primitive Way... (C)
Par Niktareum		   

Kibosh - Smother Me

Chronique
Kibosh Smother Me (EP)
Après un « Your Favorite Curse » prometteur en 2024, les Bordelais de KIBOSH refont parler d’eux grâce à un tout petit EP composé de seulement trois titres pour une durée de moins de sept minutes. Bref donc, mais terriblement intense.

« Smother Me » rappelle d’emblée les bases du style pratiqué : un brutalcore chaotique qui aime à planter d’énormes ralentissements en son sein. Évidemment, tous les grands noms américains de cette mouvance pourraient être convoqués ici (CONVERGE, les débuts de CAVE IN, bien sûr THE DILLINGER ESCAPE PLAN sans les côtés jazz, etc.) mais le groupe s’inscrit également dans la modernité, la production relevant davantage des trucs mastoc actuels, KNOCKED LOOSE par exemple. Le mélange est évidemment explosif, d’autant que les Français n’ont pas à rougir de leur technique instrumentale ou vocale. Musicalement, les compositions sont devenues vraiment bétons, gorgées de cassures, de breaks, d’accélérations, de mosh-parts, avec des enchaînements fluides où par conséquent rien ne semble « forcé ». Ainsi, à ce stade de sa carrière, j’ai clairement le sentiment que KIBOSH a atteint une forme d’aboutissement dans son orchestration du désordre, finissant même par frustrer l’auditeur tant les titres paraissent trop courts, à la limite de l’expéditif.

La formation n’a pas pour autant totalement tiré un trait sur les mélodies, à l’image de « Pray for the Rain », mais ces moments (succincts) me semblent mieux maîtrisés et intégrés que par le passé, apportant juste ce qu’il faut d’aération pour ne pas avoir envie de se fracasser la tête contre les murs. En effet, l’extrémisme forcené des morceaux, leur densité absolue, la volonté fanatique de remplir le moindre espace à l’aide de coups de matraques plombées, cela ainsi que le nombre hallucinant de ruptures, de glitchs, de changements de tempos, ça peut finir par causer quelques étourdissements. Sans compter le chant destructeur, toujours énervé, toujours gueulard, qui, s’il est d’une efficacité redoutable, ne permet pas non plus de mieux respirer. Il faudra d’ailleurs saluer une nouvelles fois l’excellent travail d’Alain Douches au mastering (c’était déjà lui sur le LP précédent) car l’EP est doté d’une ampleur sonore monstrueuse qui fait vraiment passer les Bordelais au statut de bête féroce à dimension internationale.

Si tu ajoutes à cela un artwork encore une fois impeccable, difficile de reprocher quoi que ce soit à « Smother Me ». Peut-être que les amateurs de brutalcore ou hardcore chaotique tel qu’il se pratiquait à la fin des années 90, début 2000, n’accrocheront pas à cette déclinaison modernisée pleine de beatdowns mais, pour les autres, ce sera la possibilité d’accéder à une belle séance de tabassage en règle. En définitive, ma seule interrogation porte sur ce que donnerait désormais une telle intensité sur un format long… Mais alors que je concluais la chronique de « Your Favorite Curse » en espérant que sa suite soit encore plus radicale, je suis aujourd’hui comblé : c’est réellement dans l’expression de la violence que la formation excelle et si je pense encore qu’elle gagnerait à moins chercher à en foutre partout, tout le temps, pour donner plus de poids à quelques riffs saillants ou à de bonnes trouvailles sonores qui pourraient être davantage développées, nous rentrons avec cet EP dans la catégorie des poids-lourds.
Thrasho Amazon Sosthène
18 Août 2025 - 62 lectures

DONNEZ VOTRE AVIS

Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

 
Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.
Kibosh
Brutalcore Chaotique
2025 - Indépendant
notes
Chroniqueur : 4/5
Lecteurs :   -
Webzines :   -

plus d'infos sur
Kibosh
 Kibosh
Hardcore Metal - 1994 - France		   

formats
  • Digital / 20/06/2025 - Indépendant

tracklist
01.   Smother Me  (02:13)
02.   Pray for the Rain  (02:12)
03.   Ruin  (02:25)

Durée : 06:50

parution
20 Juin 2025

voir aussi
Kibosh
 Kibosh
Your Favorite Curse
2024 - Frozen Records		   

Undecayed
In Death's Image
Lire la chronique
Kibosh
Smother Me (EP)
Lire la chronique
Altarage
Nihl
Lire la chronique
Sult
Sult
Lire la chronique
Leather Hearse
Burn in Heaven II (EP)
Lire la chronique
Idolos
132019
Lire la chronique
La photo mystère du 15 Août 2025
Jouer à la Photo mystère
Lord Belial
Unholy Trinity
Lire la chronique
Putridity
Morbid Ataraxia
Lire la chronique
Ohyda
Zbezczeszczone świętości
Lire la chronique
Syphilic / Nithing
Syphilic​ / ​Nithing (Split...
Lire la chronique
Manhole
All is not Well
Lire la chronique
MetalFeSt-Thelo #2
Lire l'interview
Lychgate
Lychgate
Lire la chronique
Mehrwertsteuer
Krone der Schöpfung
Lire la chronique
Grave Circles
World Within The World
Lire la chronique
Limbless
Mutilated and Dismembered (EP)
Lire la chronique
Psych-War
Psychotic Warmonger
Lire la chronique
Eurohorror Tour Vol 666
Faillïte + Global Horror + ...
Lire le live report
Graf Valthrakar
Through Searing Skies and G...
Lire la chronique
Nocturnus AD
Unicursal
Lire la chronique
Today Is The Day
Kiss The Pig
Lire la chronique
Cryptual
Convulsing Above The Ground...
Lire la chronique
Cannibalism
Primitive Ways to Extermina...
Lire la chronique
Leper Colony
Those Of The Morbid
Lire la chronique
Deliquesce
Saviour / Enslaver
Lire la chronique
Ash Magick
Rituals of Anathematic East
Lire la chronique
Pus
Hunting Season
Lire la chronique
Redmind
Through the walls (EP)
Lire la chronique
Exutory
Post Scaenae
Lire la chronique